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на автомобильно - пешеходной обзорной экскурсии с Валентиной. Экскурсия нам очень понравилась. Более 6 часов мы с Валентиной на ее комфортном автомобиле путешествовали по Дохе, узнав ее совершенно с разных сторон. Наисовременнейшие небоскребы, арабский рынок, этнографическая деревня, местная Венеция, роскошные отели словно из волшебных сказок, прекрасные пляжи - Доха нас очень удивила и впечатлила. Валентина очень интересный рассказчик и душевный, интеллигентный человек. Во время экскурсии при передвижениях на автомобиле было очень комфортно. Аккуратная манера вождения, что для меня очень важно. После этой экскурсии решили продолжить знакомство с Катаром в следующие поездки.