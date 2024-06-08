1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
Открыть один из красивейших мегаполисов арабского мира
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$438 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Посетить ключевые достопримечательности столицы Катара на обзорной экскурсии
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$438 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Открываем Доху - город контрастов
Познакомиться с символами столицы Катара: от базаров и верблюдов - до яхт и небоскребов
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$438 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Узнать и полюбить столицу Катара, а также изучить артефакты истории или исламского искусства
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Джип-сафари в пустыне из Дохи
Покорить песчаные дюны, полюбоваться «внутренним морем» и прокатиться на верблюде
Начало: У вашего отеля в пределах города Доха
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$321 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия
Посетить самые яркие уголки города и посмотреть на него глазами разных местных жителей
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Разобраться в традициях, культуре и ремеслах страны на прогулке по главному восточному базару Дохи
Начало: у рынка Сук-Вакиф
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Исследовать необычные достопримечательности и любимые локации местных жителей
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от $450 за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
В мангровые леса Катара на каяках
Проплыть по каналам среди мангров, добраться до Пурпурного острова и побывать в бедуинском кэмпе
Начало: У станции метро «Люсейл»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$80 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
Отправиться в «город будущего», построенный специально к Чемпионату мира по футболу 2022
Начало: у вашей гостиницы в пределах города Доха
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$438 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Самое интересное в Дохе за 3 часа
Погулять по Старому городу, впечатлиться современными кварталами и посетить музей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная экскурсия по Дохе
Полюбоваться Персидским заливом, побывать на колоритном базаре и увидеть местную Венецию
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$438 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААйгерим8 июня 2024Было красиво, мне понравилось
- AAnna6 июня 2024Я осталась довольна, все что было запланировано - посмотрели! По хорошему, такую экскурсию надо брать дважды - утром и вечером.
- ААлександр28 мая 2024Отличный гид, всем рекомендую. Очень познавательная, интересная и насыщенная экскурсия. Нурбек учёл все наши пожелания и прекрасно перестроил маршрут. Спасибо большое!!!
- ЕЕлена18 мая 2024Понравилось! Мария учитывала все пожелания по поездке, интересно рассказывала, видно, что увлечена этим. Открыла Катар с иной стороны. Приятно было, что бонусом вода в машине.
- ТТатьяна13 мая 2024Мы с моей дочерью 12 лет остались очень довольны экскурсией. Мария была очень внимательна к нашим пожеланиям и смогла организовать
- ООльга13 мая 2024Очень благодарны Нурбеку за прекрасную экскурсию и внимание! Мы увидели всё самое интересное в Дохе, перекусили в аутентичной забегаловке, посетили главный музей. Организация была на высоте: ранняя встреча в аэропорту, своевременный трансфер к следующему рейсу. Рекомендуем!
- ВВалерия13 мая 2024В Дохе мы были проездом, с пересадкой в 19 часов. Поэтому решили не терять времени даром, и познакомиться с Дохой
- ТТимур12 мая 2024Экскурсия была очень интересной, Нурбек рассказал много фактов из жизни Катара, посетили знаковые достопримечательности. Очень профессиональный, грамотный и приятный гид. Отдельное спасибо за коляску для младшего ребенка, очень спасла)
- ММария10 мая 2024Спасибо Нурбеку за фантастическую экскурсию. Это были три часа восторга и восхищения. Древность, современность, яркие краски, лошади, соколы, верблюды, космические
- ККонстантин6 мая 2024Отличная, интересная, позитивная и познавательная экскурсия! Наталья-большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Дохе в июне 2024
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