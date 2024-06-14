1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Самое интересное в Дохе за 3 часа: Сук Вакиф, Мшейреб и музеи
Экскурсия в Дохе: Погружение в атмосферу восточного базара и современных районов города. Уникальная возможность посетить старинный рынок и инновационный Мшейреб
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по аутентичному арабскому рынку и культурным хабам Дохи
Познакомьтесь с удивительным городом, где старина встречается с современностью. Прогуляйтесь по рынку, полюбуйтесь небоскрёбами и узнайте секреты Катара
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
12 июля в 06:00
13 июля в 06:00
$438 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Всё и сразу - если говорить коротко об этой экскурсии! Погрузитесь в атмосферу одного из красивейших мегаполисов арабского мира
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Открываем Доху - город контрастов
Добро пожаловать в Доху! Здесь небоскребы соседствуют с верблюдами, а яхты шейхов с шумными базарами. Погрузитесь в культурный микс и узнайте о традициях Катара
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$438 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия14 июня 2024Я восхищена. Огромное спасибо гиду Валентине. Она, мне кажется, знает про Доху и Катар абсолютно все. Рассказывает увлеченно и с
- ВВалерия13 мая 2024В Дохе мы были проездом, с пересадкой в 19 часов. Поэтому решили не терять времени даром, и познакомиться с Дохой
- ААлександра2 мая 2024Экскурсия с Валентиной была больше, чем экскурсия! Все прошло в дружеской обстановке с обсуждением традиций, культуры, различных интересных мест в
- AAnna30 апреля 2024Обзорная по катару. Наш гид Дарья была на высоте, все рассказала, помогла с бронированием столика в ресторане, рассказала что лучше
- ААлексей29 апреля 2024Все отлично! Замечательная экскурсия!!
- ЕЕлена16 апреля 2024В целом мы увидели основные достопримечательности Дохи. Но какого-то содержательного рассказа, особенно исторических моментов от гида Эльмиры не услышали. На
- ЭЭмма14 апреля 2024Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!
- ИИрина25 марта 2024Стоимость экскурсии не соответствует уровню экскурсовода.
- ЮЮлия16 марта 2024Спасибо Эльмире за экскурсию. Абсолютно влюбили нас в Катар! Обязательно приедем еще. Спасибо за вашу энергетику, за то, что так интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Дохе в июле 2024
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