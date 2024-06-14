Экскурсии выходного дня в Дохе

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Дохе на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самое интересное в Дохе за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Самое интересное в Дохе за 3 часа: Сук Вакиф, Мшейреб и музеи
Экскурсия в Дохе: Погружение в атмосферу восточного базара и современных районов города. Уникальная возможность посетить старинный рынок и инновационный Мшейреб
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$250 за всё до 10 чел.
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Путешествие по аутентичному арабскому рынку и культурным хабам Дохи
Познакомьтесь с удивительным городом, где старина встречается с современностью. Прогуляйтесь по рынку, полюбуйтесь небоскрёбами и узнайте секреты Катара
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
12 июля в 06:00
13 июля в 06:00
$438 за всё до 6 чел.
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
Всё и сразу - если говорить коротко об этой экскурсии! Погрузитесь в атмосферу одного из красивейших мегаполисов арабского мира
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Открываем Доху - город контрастов
🚗 На машине
🛥 На яхте
Индивидуальная
5 часов
51 отзыв
Открываем Доху - город контрастов
Добро пожаловать в Доху! Здесь небоскребы соседствуют с верблюдами, а яхты шейхов с шумными базарами. Погрузитесь в культурный микс и узнайте о традициях Катара
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$438 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    14 июня 2024
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Я восхищена. Огромное спасибо гиду Валентине. Она, мне кажется, знает про Доху и Катар абсолютно все. Рассказывает увлеченно и с
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    любовью к стране. Время пролетает незаметно. Огромное спасибо еще раз. Если буду в Дохе, то обязательно только к Валентине. А там еще есть, что посмотреть! Рекомендую всем.

  • В
    Валерия
    13 мая 2024
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    В Дохе мы были проездом, с пересадкой в 19 часов. Поэтому решили не терять времени даром, и познакомиться с Дохой
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    на автомобильно - пешеходной обзорной экскурсии с Валентиной. Экскурсия нам очень понравилась. Более 6 часов мы с Валентиной на ее комфортном автомобиле путешествовали по Дохе, узнав ее совершенно с разных сторон. Наисовременнейшие небоскребы, арабский рынок, этнографическая деревня, местная Венеция, роскошные отели словно из волшебных сказок, прекрасные пляжи - Доха нас очень удивила и впечатлила. Валентина очень интересный рассказчик и душевный, интеллигентный человек. Во время экскурсии при передвижениях на автомобиле было очень комфортно. Аккуратная манера вождения, что для меня очень важно. После этой экскурсии решили продолжить знакомство с Катаром в следующие поездки.

  • А
    Александра
    2 мая 2024
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Экскурсия с Валентиной была больше, чем экскурсия! Все прошло в дружеской обстановке с обсуждением традиций, культуры, различных интересных мест в
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    Дохе. Я посмотрела и узнала много интересных фактов о Катаре, Дохе и других местах. Маршрут мы строили по интересам, поэтому посмотрели кроме намеченных по маршруту мест еще много интересного. Всем рекомендую!!!

  • A
    Anna
    30 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Обзорная по катару. Наш гид Дарья была на высоте, все рассказала, помогла с бронированием столика в ресторане, рассказала что лучше
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    посетить в свободное время. Спасибо ей огромное. Экскурсия была насыщенной, покатались по городу, познакомились с историей и основными традициями этой маленькой страны. Все красиво, интересно. Покатались на лодке по заливу (жаль не взяли купальники), ребята угощали всякими местными вкусностями. Посетили рынок. Рынок очень чистый, организованный, все красиво. Далее посетили национальный музей Катара. Я бы назвала его краеведческим. Очень красивое здание в виде кристалла «роза пустыни», просторные залы с интерактивными стенами, экспонатами. Хорошо сделано. Закончили экскурсию в районе Мешереб по нашей просьбе, погуляли там сами. Отдельное спасибо за поздравление с Днем Рождения! Рекомендую к бронированию эту компанию

  • А
    Алексей
    29 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Все отлично! Замечательная экскурсия!!
  • Е
    Елена
    16 апреля 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    В целом мы увидели основные достопримечательности Дохи. Но какого-то содержательного рассказа, особенно исторических моментов от гида Эльмиры не услышали. На
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    вопросы отвечала. Ну и выложив за экскурсию 438 баксов, хотелось бы местный чай карак и пирожок с сыром за 7 реалов (200 рублей) получить как угощение, раз уж вы хотите окунуть немножко в местную кухню. А так Доха и близлежащие городки замечательные.

  • Э
    Эмма
    14 апреля 2024
    Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
    Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!
    Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую!
  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    Стоимость экскурсии не соответствует уровню экскурсовода.
  • Ю
    Юлия
    16 марта 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    Спасибо Эльмире за экскурсию. Абсолютно влюбили нас в Катар! Обязательно приедем еще. Спасибо за вашу энергетику, за то, что так интересно
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    рассказали про быт и специфику страны, а главное с большой любовью. Ну а клиника соколов так вообще останется в памяти навечно 🤣

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Самое интересное в Дохе за 3 часа
  2. Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
  3. Доха: обширный сити-тур + Национальный или Исламский музей
  4. Открываем Доху - город контрастов
Сколько стоит экскурсия по Дохе в июле 2024
Сейчас в Дохе в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 500. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на выходные, 92 ⭐ отзыва, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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