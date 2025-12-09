Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборВлюбиться в Доху: обзорная экскурсия в мини-группе по столице Катара
Объять необъятное за несколько часов
Начало: У Музея ислламского искусства
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 15:00
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
$75 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
Погулять по Старому городу, впечатлиться современными кварталами и посетить музей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Два лица Катара в Дохе
Почувствуйте контрасты Дохи, посетив этническую деревню и современный квартал. Уникальная возможность увидеть культурное наследие и роскошь будущего
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
Узнать и полюбить столицу Катара, изучить исторические артефакты и посетить новый город Лусаил
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$385 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВлюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
Объять необъятное за несколько часов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$366
$430 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха - жемчужина Аравии
Первое знакомство со столицей Катара - на дружеской прогулке
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$370 за всё до 6 чел.
-
9%
Водная прогулка
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Познакомиться с визитными карточками столицы Катара
Начало: В круизном порту Дохи
13 дек в 09:15
14 дек в 10:45
$77
$85 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Искусство и музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
- Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия в мини-группе по столице Катара
- Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
- Два лица Катара в Дохе: этническая деревня и современный квартал
- Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
- Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
Какие места ещё посмотреть в Дохе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Дохе в декабре 2025
Сейчас в Дохе в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 75 до 385 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 229 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 229 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль