Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Дохе

Найдено 7 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Дохе на русском языке, цены от $75, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия в мини-группе по столице Катара
На машине
5 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия в мини-группе по столице Катара
Объять необъятное за несколько часов
Начало: У Музея ислламского искусства
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 15:00
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
$75 за человека
Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
На машине
4 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
Погулять по Старому городу, впечатлиться современными кварталами и посетить музей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
Два лица Катара в Дохе: этническая деревня и современный квартал
На машине
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Два лица Катара в Дохе
Почувствуйте контрасты Дохи, посетив этническую деревню и современный квартал. Уникальная возможность увидеть культурное наследие и роскошь будущего
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$250 за всё до 6 чел.
Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
На машине
5 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
Узнать и полюбить столицу Катара, изучить исторические артефакты и посетить новый город Лусаил
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$385 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
На машине
5 часов
-
15%
54 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
Объять необъятное за несколько часов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$366$430 за всё до 6 чел.
Доха - жемчужина Аравии
На машине
4 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха - жемчужина Аравии
Первое знакомство со столицей Катара - на дружеской прогулке
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$370 за всё до 6 чел.
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
На автобусе
4.5 часа
-
9%
57 отзывов
Водная прогулка
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Познакомиться с визитными карточками столицы Катара
Начало: В круизном порту Дохи
13 дек в 09:15
14 дек в 10:45
$77$85 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия в мини-группе по столице Катара
  2. Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
  3. Два лица Катара в Дохе: этническая деревня и современный квартал
  4. Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
  5. Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
Какие места ещё посмотреть в Дохе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Голубая мечеть
  4. Амфитеатр
  5. Старый порт
Сколько стоит экскурсия по Дохе в декабре 2025
Сейчас в Дохе в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 75 до 385 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 229 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 229 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль