Экскурсии Дохи об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Дохе на русском языке, цены от $200, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Ожерелье Дохи: жемчужины столицы Катара
На машине
4 часа
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Ожерелье Дохи: жемчужины столицы Катара
Побывать в самых значимых местах города и поговорить о катарских традициях
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
$284$315 за всё до 4 чел.
Доха по суше и воде
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дохе
Погрузитесь в атмосферу Дохи, изучая её культурные и исторические достопримечательности на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$437 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Национальный музей Катара
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дохе
Погрузитесь в историю Катара через уникальные экспонаты и культурные проекты, вдохновлённые пустынной розой архитектора Жана Нувеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$200 за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ожерелье Дохи: жемчужины столицы Катара
  2. Доха по суше и воде
  3. Экскурсия в Национальный музей Катара
Какие места ещё посмотреть в Дохе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дохе в марте 2025
Сейчас в Дохе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 437 со скидкой до 10%.
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