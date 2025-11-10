Представьте себе: тёплый морской бриз, солнце, сверкающая гладь Персидского залива — и вот вы мчитесь на мощном водном мотоцикле! Это незабываемое приключение, которое подарит вам заряд адреналина. С вами будет англоговорящий инструктор (русскоговорящий по запросу), под руководством которого вы научитесь управлять джет-ски, если никогда не пробовали.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Безопасность: все наши водные мотоциклы оборудованы новейшей системой безопасности, для вас подберут специальный водный жилет, а опытные инструкторы проведут подробный инструктаж перед поездкой и сопроводят вас по маршруту.

Виды с воды:

культурная деревня Катара

амфитеатр и набережная

жемчужный остров The Pearl

небоскрёбы финансового района Вест-Бэй

Организационные детали

По запросу и за доплату время поездки может быть увеличено, детали уточняйте в переписке

Возрастные ограничения: водить водный мотоцикл самостоятельно могут лица старше 18 лет. Дети могут кататься только в сопровождении взрослых

Обязательно возьмите с собой паспорт или ID-карту

Мы можем отменить или перенести поездку из-за неблагоприятных погодных условий

Рекомендуем перед поездкой оформить туристическую страховку, которая покрывает отдых на воде. Она защитит вас в непредвиденных ситуациях

Дополнительные расходы (по желанию, обсуждается в переписке)

Трансфер до места отправления

Сопровождение русскоговорящего гида

Обратите внимание! Старые доллары и евро в Катаре не принимаются (купюры с 1996 до 2013 гг.) В ходу банкноты с 2013 года выпуска, без каких-либо пометок (штампики, надписи, рисунки), не порванные, не затёртые и не грязные.