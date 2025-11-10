Мои заказы

По Персидскому заливу в Дохе - на джет-ски

Промчаться на водных мотоциклах по волнам и насладиться видами города с нового ракурса
Представьте себе: тёплый морской бриз, солнце, сверкающая гладь Персидского залива — и вот вы мчитесь на мощном водном мотоцикле! Это незабываемое приключение, которое подарит вам заряд адреналина.

С вами будет англоговорящий инструктор (русскоговорящий по запросу), под руководством которого вы научитесь управлять джет-ски, если никогда не пробовали.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Безопасность: все наши водные мотоциклы оборудованы новейшей системой безопасности, для вас подберут специальный водный жилет, а опытные инструкторы проведут подробный инструктаж перед поездкой и сопроводят вас по маршруту.

Виды с воды:

  • культурная деревня Катара
  • амфитеатр и набережная
  • жемчужный остров The Pearl
  • небоскрёбы финансового района Вест-Бэй

Организационные детали

  • По запросу и за доплату время поездки может быть увеличено, детали уточняйте в переписке
  • Возрастные ограничения: водить водный мотоцикл самостоятельно могут лица старше 18 лет. Дети могут кататься только в сопровождении взрослых
  • Обязательно возьмите с собой паспорт или ID-карту
  • Мы можем отменить или перенести поездку из-за неблагоприятных погодных условий
  • Рекомендуем перед поездкой оформить туристическую страховку, которая покрывает отдых на воде. Она защитит вас в непредвиденных ситуациях

Дополнительные расходы (по желанию, обсуждается в переписке)

  • Трансфер до места отправления
  • Сопровождение русскоговорящего гида

Обратите внимание! Старые доллары и евро в Катаре не принимаются (купюры с 1996 до 2013 гг.) В ходу банкноты с 2013 года выпуска, без каких-либо пометок (штампики, надписи, рисунки), не порванные, не затёртые и не грязные.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$186
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На одном из пляжей деревни Катара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина
Альбина — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 1610 туристов
Здравствуйте! Мы маленькая, но дружная и приветливая команда лицензированных гидов в Катаре, которые влюблены в эту прекрасную страну. Мы готовы и хотим показать вам всё самое интересное в Дохе и
читать дальше

за её пределами. Доха — это город контрастов, в котором старинные колоритные улицы соседствуют с небоскрёбами. Мы познакомим вас с местной культурой и традициями и раскроем все грани этой сказочной арабской страны.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Дохи

