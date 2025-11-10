Представьте себе: тёплый морской бриз, солнце, сверкающая гладь Персидского залива — и вот вы мчитесь на мощном водном мотоцикле! Это незабываемое приключение, которое подарит вам заряд адреналина.
С вами будет англоговорящий инструктор (русскоговорящий по запросу), под руководством которого вы научитесь управлять джет-ски, если никогда не пробовали.
С вами будет англоговорящий инструктор (русскоговорящий по запросу), под руководством которого вы научитесь управлять джет-ски, если никогда не пробовали.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Безопасность: все наши водные мотоциклы оборудованы новейшей системой безопасности, для вас подберут специальный водный жилет, а опытные инструкторы проведут подробный инструктаж перед поездкой и сопроводят вас по маршруту.
Виды с воды:
- культурная деревня Катара
- амфитеатр и набережная
- жемчужный остров The Pearl
- небоскрёбы финансового района Вест-Бэй
Организационные детали
- По запросу и за доплату время поездки может быть увеличено, детали уточняйте в переписке
- Возрастные ограничения: водить водный мотоцикл самостоятельно могут лица старше 18 лет. Дети могут кататься только в сопровождении взрослых
- Обязательно возьмите с собой паспорт или ID-карту
- Мы можем отменить или перенести поездку из-за неблагоприятных погодных условий
- Рекомендуем перед поездкой оформить туристическую страховку, которая покрывает отдых на воде. Она защитит вас в непредвиденных ситуациях
Дополнительные расходы (по желанию, обсуждается в переписке)
- Трансфер до места отправления
- Сопровождение русскоговорящего гида
Обратите внимание! Старые доллары и евро в Катаре не принимаются (купюры с 1996 до 2013 гг.) В ходу банкноты с 2013 года выпуска, без каких-либо пометок (штампики, надписи, рисунки), не порванные, не затёртые и не грязные.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$186
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На одном из пляжей деревни Катара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 1610 туристов
Здравствуйте! Мы маленькая, но дружная и приветливая команда лицензированных гидов в Катаре, которые влюблены в эту прекрасную страну. Мы готовы и хотим показать вам всё самое интересное в Дохе иЗадать вопрос
Входит в следующие категории Дохи
Похожие экскурсии из Дохи
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дохе: от набережной до базара
Погрузитесь в атмосферу Дохи: от живописной набережной Корниш до колоритного базара Сук Вакиф. Увидите современные и исторические достопримечательности
Завтра в 09:30
12 ноя в 09:30
$373
$438 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Водная экскурсия вокруг вечерней Дохи
Вечерняя прогулка на лодке вокруг Дохи позволит увидеть город с новой стороны. Погрузитесь в атмосферу и узнайте, как Катар стал богатейшей страной
Начало: У Олд порта BoxPark
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
$289 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дохе
Погрузитесь в атмосферу Дохи, изучая её культурные и исторические достопримечательности на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$437 за всё до 6 чел.