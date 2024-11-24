4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сафари по пустыне и пляж Силайн - из Дохи
Погонять на внедорожниках по дюнам и отдохнуть у внутреннего моря Хор-эль-Удайд
Завтра в 14:00
25 ноя в 09:00
$285 за всё до 6 чел.
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на закате по Персидскому заливу
Насладитесь панорамой Дохи с деревянной лодки «доу» на закате. Вода, кофе и чай включены. Ужин и гид по запросу
Начало: В старом порту Дохи
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
25 ноя в 16:00
$78 за человека
3 часа
Водная прогулка
На мини-яхте с ветерком по Персидскому заливу
Индивидуальная водная прогулка в Дохе: насладитесь видами Персидского залива и достопримечательностями с комфортабельной мини-яхты
Начало: В Старом порту
Завтра в 09:00
25 ноя в 09:00
$552 за всё до 9 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Романтические»
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Сейчас в Дохе в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 78 до 552.
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