Найдено 3 экскурсии в категории « Романтические » в Дохе на русском языке, цены от $78. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине Джиппинг 4 часа Индивидуальная до 6 чел. Сафари по пустыне и пляж Силайн - из Дохи Погонять на внедорожниках по дюнам и отдохнуть у внутреннего моря Хор-эль-Удайд $ 285 за всё до 6 чел. 2 часа Водная прогулка Прогулка на закате по Персидскому заливу Насладитесь панорамой Дохи с деревянной лодки «доу» на закате. Вода, кофе и чай включены. Ужин и гид по запросу Начало: В старом порту Дохи Расписание: ежедневно в 16:00 $ 78 за человека На яхте 3 часа Водная прогулка На мини-яхте с ветерком по Персидскому заливу Индивидуальная водная прогулка в Дохе: насладитесь видами Персидского залива и достопримечательностями с комфортабельной мини-яхты Начало: В Старом порту $ 552 за всё до 9 чел. Другие экскурсии Дохи

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Романтические»

Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Романтические», цены от $78. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь