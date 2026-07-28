Миллионы лет назад здесь шумели волны древнего океана Тетис, а сегодня над его бывшим дном возвышаются белые скалы, разноцветные холмы и бескрайние плато.
Едем, чтобы увидеть самые впечатляющие ландшафты Мангистау: ажурный каньон Ыбыкты Сай, полосатые холмы Кызылкупа и грандиозное урочище Бозжира, где природа стала главным архитектором.
Едем, чтобы увидеть самые впечатляющие ландшафты Мангистау: ажурный каньон Ыбыкты Сай, полосатые холмы Кызылкупа и грандиозное урочище Бозжира, где природа стала главным архитектором.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Актау
8:30–9:00 — каньон Ыбыкты
Ажурный каньон с причудливыми известняковыми скалами высотой до 6 метров. Их формы напоминают морские кораллы, пчелиные соты, кружево и пористый шоколад.
13:00–13:30 — урочище Кызылкуп
Вы прогуляетесь по знаменитым полосатым холмам, которые за сходство с десертом получили неофициальное название Тирамису.
13:50 — обед
На видовой площадке устроим обед с горячими блюдами, чаем, кофе и сладостями.
15:00 — урочище Бозжира
Вы подниметесь на верхнее плато и посетите три смотровые площадки, включая знаменитую панораму «Аврора». Перед вами откроются фантастические пейзажи, за которые Бозжиру часто называют одной из самых красивых природных достопримечательностей Казахстана.
17:00–21:30 — дорога в Актау
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Mitsubishi Pajero или Toyota Fortuner, обед, вода в течение всего дня, все экосборы
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Актау
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 71 туриста
Я сертифицированный гид. Всю свою жизнь живу на полуострове Мангышлак г. Актау. Замечательный город на берегу каспийского моря с удивительной природой и своеобразным климатом. Много путешествовал по Мангистау и не переставал удивляться природой на полуострове. Вместе с командой провожу экскурсии по нашему краю. Мы с большим удовольствием показываем и рассказываем про все достопримечательности.
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