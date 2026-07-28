Сергей — ваша команда гидов в Актау Организатор данного мероприятия

На сайте с 2024 года

Провели экскурсии для 71 туриста

Я сертифицированный гид. Всю свою жизнь живу на полуострове Мангышлак г. Актау. Замечательный город на берегу каспийского моря с удивительной природой и своеобразным климатом. Много путешествовал по Мангистау и не переставал удивляться природой на полуострове. Вместе с командой провожу экскурсии по нашему краю. Мы с большим удовольствием показываем и рассказываем про все достопримечательности.