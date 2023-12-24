Вместе со мной вы пройдете не только по улицам города, но и историческим вехам, затронувшим некогда столицу Казахстана.
Мы увидим здания эпохи сталинского ампира и познакомимся с особенностями архитектуры модернизма, узнаем, как и благодаря кому город приобрел свой нынешний облик.
Мы увидим здания эпохи сталинского ампира и познакомимся с особенностями архитектуры модернизма, узнаем, как и благодаря кому город приобрел свой нынешний облик.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет (15+)
|от 5 000 ₸
|Детский билет (7-14 лет)
|2 500 ₸
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Дом Правительства 20-х годов
- Дом Правительства 50-х годов
- Городок чекистов
- Здание ЛКСМ Казахстана
- Дом Советов
- Горисполком
- Обком Алма-Атинской области
- Жилые дома для республиканской элиты
Описание
Алма-Аты советской эпохи История Алма-Аты советских времён — это, прежде всего, история столичного города одной из самых больших и значительных республик СССР. Начиная с 1927 года, когда было принято решение о переносе столицы Советского Казахстана из Кызыл-Орды в Алма-Ату, в центре города появляются административные здания актуальных для каждого отрезка времени архитектурного стиля, направления и функционала. Так, для начала административные органы размещаются в дореволюционном доме бывшего сиротского приюта, и именно с него начнётся наша экскурсия. Однако одновременно с этим для стремительно поднявшегося в статусе города строят новый центр со зданием Совнаркома — в актуальном для тех лет стиле конструктивизма. Во второй половине 30-х на смену авангарду приходит сталинский ампир, да и Казахстан из российской автономной республики становится полноценной республикой союзной — одной из одиннадцати довоенных. В Алма-Ате появляются неоклассические Верховный Совет, Дом Правительства и даже Министерство иностранных дел. От 60-х до современности Однако самым значительным для города стал, конечно же, стиль модернизма 60-80-х годов, в котором были выполнены в том числе и административные здания. Этот стиль довольно быстро эволюционировал от лаконичного «бетон, железо и стекло» до вполне монументальных построек с национальным колоритом и богатым авторским замыслом. В конце 70-х ближе к горам сформировался новый центр: площадь Брежнева, ныне называемая площадью Республики, но и нижняя часть города, в которой были сосредоточены административные объекты, оставалась не только «зоной памятников» — здесь работали городские и областные органы власти, советский парламент — Верховный Совет, комсомол и профсоюзы. Именно этот массив зданий и сооружений, вписанных в историю развития Советского Казахстана и алма-атинской столичности мы и изучим на этой прогулке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение
- Что не входит
- Кофе или чай по дороге
- Другие личные расходы туристов (сувениры, туалет)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Парк «Карагайлы» (со стороны ул. Кабанбай батыра)Завершение: Сквер за старым Домом Правительства (пр. Абылай хана)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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