Описание

Алма-Аты советской эпохи История Алма-Аты советских времён — это, прежде всего, история столичного города одной из самых больших и значительных республик СССР. Начиная с 1927 года, когда было принято решение о переносе столицы Советского Казахстана из Кызыл-Орды в Алма-Ату, в центре города появляются административные здания актуальных для каждого отрезка времени архитектурного стиля, направления и функционала. Так, для начала административные органы размещаются в дореволюционном доме бывшего сиротского приюта, и именно с него начнётся наша экскурсия. Однако одновременно с этим для стремительно поднявшегося в статусе города строят новый центр со зданием Совнаркома — в актуальном для тех лет стиле конструктивизма. Во второй половине 30-х на смену авангарду приходит сталинский ампир, да и Казахстан из российской автономной республики становится полноценной республикой союзной — одной из одиннадцати довоенных. В Алма-Ате появляются неоклассические Верховный Совет, Дом Правительства и даже Министерство иностранных дел. От 60-х до современности Однако самым значительным для города стал, конечно же, стиль модернизма 60-80-х годов, в котором были выполнены в том числе и административные здания. Этот стиль довольно быстро эволюционировал от лаконичного «бетон, железо и стекло» до вполне монументальных построек с национальным колоритом и богатым авторским замыслом. В конце 70-х ближе к горам сформировался новый центр: площадь Брежнева, ныне называемая площадью Республики, но и нижняя часть города, в которой были сосредоточены административные объекты, оставалась не только «зоной памятников» — здесь работали городские и областные органы власти, советский парламент — Верховный Совет, комсомол и профсоюзы. Именно этот массив зданий и сооружений, вписанных в историю развития Советского Казахстана и алма-атинской столичности мы и изучим на этой прогулке.