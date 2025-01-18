Групповая экскурсия из Алма-Аты предлагает уникальную возможность насладиться красотой природы Казахстана.



Участники смогут прогуляться по девственным лесам, вдохновиться у водопада Аюсай и окунуться в горячие радоновые источники Алма-Арасан.



Весь день пройдет в окружении свежего горного воздуха и живописных пейзажей, идеально подходящих для фото. Программа включает легкий треккинг и отдых в уютном кафе. Забронируйте место и получите заряд энергии и здоровья

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и купания. В это время природа расцветает, и виды особенно живописны. В апреле и октябре также можно насладиться красотой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы посещение возможно, но купание в источниках может быть ограничено из-за низких температур.

Сейчас июль — это идеальное время.