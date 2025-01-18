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Водопад Аюсай и горячие родоновые источники Алма-Арасан

Погрузитесь в природу Казахстана: водопад Аюсай, горячие источники Алма-Арасан и живописные тропы ждут вас в этом незабываемом путешествии
Групповая экскурсия из Алма-Аты предлагает уникальную возможность насладиться красотой природы Казахстана.

Участники смогут прогуляться по девственным лесам, вдохновиться у водопада Аюсай и окунуться в горячие радоновые источники Алма-Арасан.

Весь день пройдет в окружении свежего горного воздуха и живописных пейзажей, идеально подходящих для фото. Программа включает легкий треккинг и отдых в уютном кафе. Забронируйте место и получите заряд энергии и здоровья
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные тропы и виды
  • 💧 Купание в радоновых источниках
  • 🌲 Прогулка по девственным лесам
  • 📸 Идеальные места для фото
  • ☕ Отдых в уютном кафе

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и купания. В это время природа расцветает, и виды особенно живописны. В апреле и октябре также можно насладиться красотой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы посещение возможно, но купание в источниках может быть ограничено из-за низких температур.
Сейчас июль — это идеальное время.
Водопад Аюсай и горячие родоновые источники Алма-Арасан
Водопад Аюсай и горячие родоновые источники Алма-Арасан
Водопад Аюсай и горячие родоновые источники Алма-Арасан
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Водопад Аюсай
  • Горячие источники Алма-Арасан

Описание экскурсии

Забронировав групповую экскурсию из Алма-Аты по привлекательной цене, вы отправитесь в удивительное путешествие в сопровождении опытного гида, чтобы прикоснуться к нетронутой природе Казахстана. На комфортабельном транспорте вас ждет захватывающее приключение, которое укрепит здоровье и подарит яркие эмоции. Во время этой поездки вы насладитесь величием девственных лесов, прогуляетесь по живописным тропам и почувствуете вдохновение у водопада Аюсай. Свежий горный воздух и потрясающие виды гарантированы! После прогулки сделаем остановку в уютном кафе, где можно согреться горячим кофе и отдохнуть перед следующей частью маршрута. Следующий пункт нашего путешествия — ущелье «Проходное». Здесь вас ждет легкий треккинг к знаменитым горячим источникам Алма-Арасан. По пути не забудьте запечатлеть великолепные пейзажи, которые идеально подходят для фото. Завершением дня станет купание в радоновом источнике, позволяющее насладиться его целебными свойствами и наполниться энергией природы. Важная информация: С собой в тур нужно взять:
купальный костюм и сменную одежду (если захотите купаться в горячем источнике) • прочные кроссовки • куртка (можно будет оставить в машине, если будет жарко по погоде) • брюки • головной убор по погоде • powerbank • солнцезащитные очки • солнцезащитный крем.

Ежедневно в 9:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопад Аюсай
  • Ущелье Проходное
  • Горячие источники Алмарасан
Что включено
  • Услуги гида или гида/водителя
  • Трансфер на протяжении всего пути
  • Водители-профессионалы
Что не входит в цену
  • Входные билеты (экосборы): 2000 тенге на 1 человека (на все локации). /nПринимаются только наличные
  • Питание (вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в кафе)
Место начала и завершения?
Ул. Владимира Радостовца, 292
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
  • +77055439135 WhatsApp
  • @tinka-88888 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
A
18 янв 2025
С
23 ноя 2024
Водопад Аюсай и горячие источники — из Алматы в мини-группе. Всё прошло замечательно. Поднялись на очень живописные красивые места. Искупались в термальных бассейнах с тёплой и холодной водой.
Ю
12 сен 2024
Отлично провели время. Рустем прекрасный гид и водитель. Места крайне живописные. Мой рекомендасьон
Ж
23 июл 2024
В экскурсии на Водопад Аюсай и горячие источники нас сопровождал Стас, вся поездка с ним сопровождалась ощущением дружеской поездки, мы обратились в «мелон групп» за туром, а получили экскурс в
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духовное и культурное в мире под названием «природа Казахстана». Весь этап поломничества был безумно весел и интересен, мы бросали вызов себе погружаясь в холодные горные реки, получали обезьяний кайф при погружении в горячие источники, заглядывали на экскурсионные места не только с обзорных площадок, стараясь взглянуть с разных ретроспектив, большой опыт гида в внушал полную безопасность и подготовленность к любым невзгодам, нам были выданы рации, дождевики и кусочки вкуснейшей дыни)) Мы были снабжены всем необходимым, хотя мы и не уходили супер далеко от дорог общего пользования, главный тезис который сопровождал нас вдоль всего странствия - «идя на природу будь готов на 300%»

Д
19 июл 2024
Все было просто здорово! Ракмет!
А
10 июн 2024
Отличная поездка! Глубокая благодарность организаторам и водителю Ореке. Всё на высшем уровне. Изумительный день, проведенный среди необыкновенного великолепия! Рекомендую
А
11 мар 2024
Замечательная экскурсия! Ездила с гидом Рустемом, хороший гид и человек: приехала не на тот адрес, но он все равно быстро подъехал и меня забрал. Очень приятно было с ним общаться. Воздух свежий, природа красивая, маршрут не сложный, поэтому всем подойдет. Очень рекомендую искупаться в горячих источниках!
р
27 фев 2024
Мы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, но его было слышно, рядом расположено современное наскальное панно, очень интересно, после водопада отправились на
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горячие источники, до которых добирались вдоль бурной горной речки. Это стоит того, чтобы увидеть и испытать. Отдельно хотелось бы остановиться на личности водители и, по совместительству, рассказчика - Рустема. Приятный и добрейшей души человек, рассказывает. показывает, фотографирует и позже монтирует потрясающее видео.

Входит в следующие категории Алматы

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