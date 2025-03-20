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по погоде. Сам тур был тоже супер, шли в нужном темпе, все было достаточно интересно, чтобы не уставать, и не просто тропы, а иногда ступени и крутые подъемы и спуски. Однозначно рекомендую, причем именно расширенную версию с "Кольцом Айдхара"!