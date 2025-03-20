Авторские экскурсии от местных гидов Алматы

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Алматы, цены от 10 000 ₸. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Чарынский каньон по уникальному авторскому маршруту «Кольцо Айдхара»
Пешая
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Чарынский каньон по уникальному авторскому маршруту «Кольцо Айдхара»
Начало: Гостиница гостя
Расписание: Ежедневно в 07:00.
1 мая в 07:00
8 мая в 07:00
95 000 ₸ за экскурсию
Путешествие на Марс, авторский тур на Красные горы Богуты
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие на Марс, авторский тур на Красные горы Богуты
Начало: Радостовца 292
9 мая в 06:30
48 000 ₸ за экскурсию
Административно-столичная Алма-Ата 1920-70-х годов
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Административно-столичная Алма-Ата 1920-70-х годов
Начало: Парк Карагайлы (со стороны улицы Кабанбай батыра)
«Этот стиль довольно быстро эволюционировал от лаконичного «бетон, железо и стекло» до вполне монументальных построек с национальным колоритом и богатым авторским замыслом»
Расписание: По договоренности
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
10 000 ₸ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    20 марта 2025
    Чарынский каньон по уникальному авторскому маршруту «Кольцо Айдхара»
    Отличная поездка, интересные рассказы гида. Виды каньона умопомрачительные, всем советую!!!
  • В
    Вадим
    24 февраля 2025
    Чарынский каньон по уникальному авторскому маршруту «Кольцо Айдхара»
    По организации все было четко: списались, обсудили условия, начали и закончили вовремя. Александр заранее рассказал, что брать, сколько ехать, сориентировал
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    по погоде. Сам тур был тоже супер, шли в нужном темпе, все было достаточно интересно, чтобы не уставать, и не просто тропы, а иногда ступени и крутые подъемы и спуски. Однозначно рекомендую, причем именно расширенную версию с "Кольцом Айдхара"!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Авторские»

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  4. Форелевое хозяйство
  5. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Алматы в апреле 2025
Сейчас в Алматы в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 95 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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