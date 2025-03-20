Индивидуальная
до 1 чел.
Чарынский каньон по уникальному авторскому маршруту «Кольцо Айдхара»
Начало: Гостиница гостя
Расписание: Ежедневно в 07:00.
1 мая в 07:00
8 мая в 07:00
95 000 ₸ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие на Марс, авторский тур на Красные горы Богуты
Начало: Радостовца 292
9 мая в 06:30
48 000 ₸ за экскурсию
Индивидуальная
Административно-столичная Алма-Ата 1920-70-х годов
Начало: Парк Карагайлы (со стороны улицы Кабанбай батыра)
«Этот стиль довольно быстро эволюционировал от лаконичного «бетон, железо и стекло» до вполне монументальных построек с национальным колоритом и богатым авторским замыслом»
Расписание: По договоренности
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
10 000 ₸ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина20 марта 2025Отличная поездка, интересные рассказы гида. Виды каньона умопомрачительные, всем советую!!!
- ВВадим24 февраля 2025По организации все было четко: списались, обсудили условия, начали и закончили вовремя. Александр заранее рассказал, что брать, сколько ехать, сориентировал
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Авторские»
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