Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Рустем Ваш гид в Алматы Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇬🇧 английский

🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-3 человека На чём проводится На автомобиле Когда По согласованию с гидом. 80 000 ₸ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Описание экскурсии Что вас ждёт? Из Алматинского аэропорта (гостиницы) на родину основателя Sputnik8 — город Конаев. Часовая езда по современному автобану «спустит»‎ вас с горных пейзажей на водную гладь: сделаем памятные фото возле знаменитого маяка, посетим различные казино «казахского Лас-Вегаса»‎ и возложим цветы (по желанию) к памятнику Д. А. Кунаеву в центральном парке города. Заедем в ретросалон «Тулпар» с уникальной коллекцией автомобилей и на дюны Золотые пески на северном берегу Капчагайского водохранилища.

По согласованию с гидом. Выбрать дату