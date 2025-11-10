Описание экскурсииЧто вас ждёт? Из Алматинского аэропорта (гостиницы) на родину основателя Sputnik8 — город Конаев. Часовая езда по современному автобану «спустит» вас с горных пейзажей на водную гладь: сделаем памятные фото возле знаменитого маяка, посетим различные казино «казахского Лас-Вегаса» и возложим цветы (по желанию) к памятнику Д. А. Кунаеву в центральном парке города. Заедем в ретросалон «Тулпар» с уникальной коллекцией автомобилей и на дюны Золотые пески на северном берегу Капчагайского водохранилища.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город и памятник Конаеву
- Капчагайское водохранилище
- Маяк
- Казино
- Ретросалон «Тулпар» с уникальной коллекцией автомобилей
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Все входные билеты и сборы (кроме сборов казино)
Что не входит в цену
- Питание
- Проживание
- Игровые фишки в казино
Место начала и завершения?
Алматы (любой отель)
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Алматы
Похожие экскурсии из Алматы
Индивидуальная
до 4 чел.
Неформальный Алматы: живописные уголки и творческий дух
Почувствуйте теплоту и свободу на прогулке по уникальным местам Алматы, в компании знающего гида
Начало: В кофейне в центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 532 ₽ за всё до 2 чел.
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по знаковым местам Алматы
Погрузитесь в атмосферу Алматы, посетив его историческое и культурное сердце - Площадь Дворца Республики и близлежащие достопримечательности
Начало: Кинотеатра Арман у яблочного москвича
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:45, 13:45 и 16:45
15 ноя в 10:45
16 ноя в 10:45
3325 ₽
3500 ₽ за человека