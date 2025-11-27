Откройте для себя Заилийский Алатау на захватывающем хайкинг-маршруте! Мы пройдём линейным путём, соединяя два живописных входа в горы — Большую и Малую Алматинку. По дороге вас ждёт восхитительное плато Кок Жайляу с потрясающим панорамным видом на город. Маршрут доступен круглый год и дарит новые впечатления в каждый сезон
Описание экскурсииПогрузитесь в атмосферу горного спокойствия и красоты на маршруте по Заилийскому Алатау. Этот путь соединяет два живописных уголка — Большую и Малую Алматинку, открывая перед вами череду панорам, лесных троп и альпийских лугов. Мы идём линейным маршрутом, не возвращаясь назад, а каждый шаг ведёт к новым видам и впечатлениям. Протяжённость маршрута — около 11 км, с набором высоты до 700 метров. Он считается лёгким, но помните: лёгким по меркам горных походов! Вам не потребуется специальная подготовка, но базовая физическая форма и удобная обувь — ваши лучшие спутники. Одной из главных остановок станет плато Кок Жайляу — восхитительное место, любимое алматинцами за простор, свежий воздух и потрясающий панорамный вид на город и горы. Здесь мы сделаем яркие снимки на знаменитых качелях, парящих над долиной. По пути мы также заглянем к водопаду, чья прохлада и шум добавят магии нашему путешествию. Маршрут доступен круглый год и раскрывает свои краски в каждом сезоне: весной — свежестью и цветением, летом — зеленью и теплом, осенью — золотыми оттенками, зимой — снежной тишиной и хрустальной ясностью. Важная информация: Трансфер не включён в стоимость. До точки начала и от точки финиша можно добраться на такси — подробности вы получите от гида заранее. Поход может быть отменён в случае неблагоприятной погоды или повышенной лавинной опасности (актуально весной). Гид проверяет прогнозы перед каждой вылазкой. Обязательное снаряжение:
- Треккинговые палки (можно арендовать в городе или у гида) • Походная обувь: треккинговые ботинки или кроссовки с нескользящей подошвой. Обувь с плоской или скользкой подошвой не подходит.
- Одежда по погоде — ориентируйтесь на прогноз от гида.
- Ледоступы (осенью, зимой и ранней весной) — можно взять в аренду.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Кок-Жайляу
- Водопад Батарейка
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парковка ул. Казачка, д. 35
Завершение: Остановка Акбулак
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Алматы
