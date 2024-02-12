Увидеть затонувший лес и местного Сфинкса, получить профессиональные фото и видео с лучших ракурсов
Наш однодневный джип-тур по природным красотам Казахстана – это 100% перезагрузка, побег от шумных туристических маршрутов, много энергии и ярких эмоций, никакой спешки и суеты. Мы дополним поездку рассказами о традициях, менталитете и кухне казахов.
Сделаем красивые фото и видео на дрон и экшн-камеру, чтобы вы ещё долгое время могли вспоминать своё путешествие в Казахстан.
Сделаем красивые фото и видео на дрон и экшн-камеру, чтобы вы ещё долгое время могли вспоминать своё путешествие в Казахстан.
Ближайшие даты:
12
фев
фев
13
фев
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16
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18
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Каинды и его источник
- Мы не просто покажем вам водоём, но и проведём секретными тропинками до реки, которая питает его
- Вы посмотрите на водную гладь с необычных ракурсов и насладитесь уединением вдали от цивилизации
Чёрный и Чарынский каньоны, Долина замков
- Вы пофантазируете над причудливыми каменными формами
- Загадаете желания в узком проходе ущелья ведьм
- Чтобы они точно сбылись, позвоните ещё и в колокол желаний у реки Чарын
- Мы сделаем для вас много классных фото и видео, ведь мы знаем лучшие места и ракурсы
- Добавим экстрима, пробравшись наверх по склону — увидим каньон сверху и немного уставшие, но довольные отправимся назад в Алматы
Программа тура:
06:30 — сбор группы
07:00 — выезд из Алматы
10:00 — 13:00 — озеро Каинды
13:30 — 14:00 — обед
14:30 — 15:00 — Чёрный каньон
15:30 — 18:00 — Чарынский каньон и Долина замков
18:00 — выезд в Алматы
21:00 — возвращение в Алматы
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортном внедорожнике, услуги гида, обед, вода, фото и видео после поездки
- Дополнительно оплачиваются экосборы во все локации — 1700 тенге наличными на 1 человека
- Экскурсию рекомендуем для взрослых и детей от 5 лет
- По запросу можем организовать экскурсию в индивидуальном формате — 45000 руб. с группы до 6 человек
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Суюнбая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Алматы
Меня зовут Ирина. В моём родном Казахстане много уникальных, красивых мест, которые мы с моей командой покажем вам в наших турах. Мы стремимся, что ваши путешествия были максимально комфортными, красивыми и интересными. Чтобы после посещения Алматы в вашей копилке воспоминаний добавились такие, которые вызывают приятную улыбку на лице. Разделите с нами вашу страсть к путешествиям!
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