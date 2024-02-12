Тайные тропы озера Каинды и магический Чарынский каньон (в мини-группе)
Групповая экскурсия в Алматы

Увидеть затонувший лес и местного Сфинкса, получить профессиональные фото и видео с лучших ракурсов

Наш однодневный джип-тур по природным красотам Казахстана – это 100% перезагрузка, побег от шумных туристических маршрутов, много энергии и ярких эмоций, никакой спешки и суеты. Мы дополним поездку рассказами о традициях, менталитете и кухне казахов.

Сделаем красивые фото и видео на дрон и экшн-камеру, чтобы вы ещё долгое время могли вспоминать своё путешествие в Казахстан.
Тайные тропы озера Каинды и магический Чарынский каньон (в мини-группе)
Тайные тропы озера Каинды и магический Чарынский каньон (в мини-группе)
Тайные тропы озера Каинды и магический Чарынский каньон (в мини-группе)
Ближайшие даты:
12
фев
13
фев
14
фев
15
фев
16
фев
17
фев
18
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Каинды и его источник

  • Мы не просто покажем вам водоём, но и проведём секретными тропинками до реки, которая питает его
  • Вы посмотрите на водную гладь с необычных ракурсов и насладитесь уединением вдали от цивилизации

Чёрный и Чарынский каньоны, Долина замков

  • Вы пофантазируете над причудливыми каменными формами
  • Загадаете желания в узком проходе ущелья ведьм
  • Чтобы они точно сбылись, позвоните ещё и в колокол желаний у реки Чарын
  • Мы сделаем для вас много классных фото и видео, ведь мы знаем лучшие места и ракурсы
  • Добавим экстрима, пробравшись наверх по склону — увидим каньон сверху и немного уставшие, но довольные отправимся назад в Алматы

Программа тура:

06:30 — сбор группы
07:00 — выезд из Алматы
10:00 — 13:00 — озеро Каинды
13:30 — 14:00 — обед
14:30 — 15:00 — Чёрный каньон
15:30 — 18:00 — Чарынский каньон и Долина замков
18:00 — выезд в Алматы
21:00 — возвращение в Алматы

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортном внедорожнике, услуги гида, обед, вода, фото и видео после поездки
  • Дополнительно оплачиваются экосборы во все локации — 1700 тенге наличными на 1 человека
  • Экскурсию рекомендуем для взрослых и детей от 5 лет
  • По запросу можем организовать экскурсию в индивидуальном формате — 45000 руб. с группы до 6 человек
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Суюнбая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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