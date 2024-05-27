1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 9 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Треккинг к пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка: приключение в Алматы
Готовы к приключению? Экскурсия к Кок-Жайлау и водопаду Батарейка обещает впечатляющие виды и незабываемые эмоции
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1649014 841₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур-игра по барам Алматы: конкурсы, призы и ночная жизнь
Побывайте в 4 уникальных барах Алматы, участвуйте в конкурсах и выигрывайте призы. Вечер будет полон новых знакомств и незабываемых впечатлений
Начало: В одном из баров в центре города
Сегодня в 21:30
14 июня в 21:30
30002 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00
$231 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Расписание: Ежедневно в 11:00
$323 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
$409 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
$431 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Приключение на Поляне Терра: от лесных троп до термальных источников
Погрузитесь в мир природных красот Алматы с экскурсией на Поляну Терра. Лесные тропы, водопады и термальные источники ждут вас
Начало: остановка на ул. Дулати
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на высокогорное плато Асы из Алматы: природа, водопады и альпийские луга
Приглашаем вас в путешествие, где высокие горы встречаются с небом, а зелёные луга бесконечно простираются перед вами
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
36 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Алматы к ущельям Заилийского Алатау: природа и здоровье
Путешествие к ущельям Заилийского Алатау: незабываемые виды, целебные источники и активный отдых в горах
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия на Гору Каскабас: треккинг с видами Заилийского Алатау
Покорите вершины Алматы с экскурсией на Гору Каскабас, где вас ждут захватывающие пейзажи и дикая природа
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2190018 615₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
Душевно посидеть на берегу с ароматным чаем или кофе, настолками и весёлыми историями
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: в пятницу в 09:30
14 июня в 09:30
21 июня в 09:30
8 200₽ за человека
скидка
20%
Билеты
8 часов
Хайкинг по Японской дороге и шоу хищных птиц (в группе)
Красивый и несложный маршрут по горам в окрестностях Алматы
Начало: в районе Алматинского цирка
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
99907 992₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина27 мая 2024Очень понравилось. Заранее предупредили о снеге в горах. О нужных вещах с собой. Спасибо гиду Азамату. Рассказал, показал. Двигались в комфортном темпе. Советую всем
- ЮЮлия15 мая 2024Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить. От красот БАО остались в восторге, еще раз спасибо за организацию! 🙏
- ААнастасия6 мая 2024Я была очень впечатлена туром по барам в Алматы! Я познакомилась с самыми разнообразными и интересными местами для отдыха, встретила
- EEkaterina2 мая 2024Благодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться и была всегда на связи.
- ИИрина26 ноября 2023Незабываемый зимний треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка! Я - абсолютный новичок, поэтому мне было важно первый раз
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Активный отдых»
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