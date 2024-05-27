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пойти в горы с опытным гидом. Ильяс - настоящий профессионал, в его компании я чувствовала себя спокойно и уверенно. Было понятно, что он несёт за меня ответственность на протяжении всего маршрута - учитывал мой темп, объяснял сложность и особенность конкретного участка, подбадривал и угощал горячим чаем, рассказывал по пути про горы, вершины и интересные факты о данной местности. Красота и величие хребтов Северного Тянь-Шаня с разнообразными ландшафтами, тишина и чистейший горный воздух в сочетании с умеренной физической нагрузкой - это то, что позволит каждому на несколько часов полностью оторваться от городской суеты и зарядиться положительными эмоциями. Однозначно рекомендую данный маршрут любителям природы и активного отдыха! Ильясу респект!:)