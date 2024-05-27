Активный отдых в Алматы

Найдено 13 экскурсий в категории «Активный отдых» в Алматы, цены от 231 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 9 000 за всё до 10 чел.
Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Треккинг к пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка: приключение в Алматы
Готовы к приключению? Экскурсия к Кок-Жайлау и водопаду Батарейка обещает впечатляющие виды и незабываемые эмоции
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1649014 841 за всё до 3 чел.
Тур-игра по барам Алматы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
1 отзыв
Тур-игра по барам Алматы: конкурсы, призы и ночная жизнь
Побывайте в 4 уникальных барах Алматы, участвуйте в конкурсах и выигрывайте призы. Вечер будет полон новых знакомств и незабываемых впечатлений
Начало: В одном из баров в центре города
Сегодня в 21:30
14 июня в 21:30
30002 700 за человека
Лучшие горные пейзажи Алматы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Лучшие горные пейзажи Алматы
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00
$231 за экскурсию
Озеро Иссык
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Озеро Иссык
Расписание: Ежедневно в 11:00
$323 за экскурсию
Петроглифы Тамгалы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Петроглифы Тамгалы
Расписание: Ежедневно в 09:00
$409 за экскурсию
Чарынский каньон
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Чарынский каньон
Расписание: Ежедневно в 09:00
$431 за экскурсию
Поляна Терра
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
Приключение на Поляне Терра: от лесных троп до термальных источников
Погрузитесь в мир природных красот Алматы с экскурсией на Поляну Терра. Лесные тропы, водопады и термальные источники ждут вас
Начало: остановка на ул. Дулати
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
10 000 за человека
Из Алматы - к высокогорному плато Асы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на высокогорное плато Асы из Алматы: природа, водопады и альпийские луга
Приглашаем вас в путешествие, где высокие горы встречаются с небом, а зелёные луга бесконечно простираются перед вами
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
36 000 за всё до 6 чел.
Из Алматы - к ущельям Заилийского Алатау
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Из Алматы к ущельям Заилийского Алатау: природа и здоровье
Путешествие к ущельям Заилийского Алатау: незабываемые виды, целебные источники и активный отдых в горах
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
8 000 за всё до 2 чел.
Гора и перевал Каскабас: треккинг по Заилийскому Алатау
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия на Гору Каскабас: треккинг с видами Заилийского Алатау
Покорите вершины Алматы с экскурсией на Гору Каскабас, где вас ждут захватывающие пейзажи и дикая природа
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2190018 615 за всё до 4 чел.
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
Душевно посидеть на берегу с ароматным чаем или кофе, настолками и весёлыми историями
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: в пятницу в 09:30
14 июня в 09:30
21 июня в 09:30
8 200 за человека
Хайкинг по Японской дороге и шоу хищных птиц (в группе)
🚶 Пешая
скидка
20%
Билеты
8 часов
Хайкинг по Японской дороге и шоу хищных птиц (в группе)
Красивый и несложный маршрут по горам в окрестностях Алматы
Начало: в районе Алматинского цирка
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
99907 992 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Очень понравилось. Заранее предупредили о снеге в горах. О нужных вещах с собой. Спасибо гиду Азамату. Рассказал, показал. Двигались в комфортном темпе. Советую всем
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить. От красот БАО остались в восторге, еще раз спасибо за организацию! 🙏
    Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговоритьЭкскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить
  • А
    Анастасия
    6 мая 2024
    Тур-игра по барам Алматы
    Я была очень впечатлена туром по барам в Алматы! Я познакомилась с самыми разнообразными и интересными местами для отдыха, встретила
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    замечательных людей из разных стран. Наш гид был прекрасным проводником в мире ночной жизни города. Он не только показал нам лучшие бары с отличными напитками и атмосферой, но и рассказал много интересного о истории и культуре Алматы. Благодаря этому туру я хорошо отдохнула, повеселилась от души и попробовала разные новые коктейли. Спасибо организаторам за такой интересный и незабываемый опыт!

  • E
    Ekaterina
    2 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Благодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться и была всегда на связи.
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    С гидом Андреем было очень комфортно и интересно! Человек любит свою работу, это видно) Природа Казахстана поразила своей красотой и величием. А еще даже удалось увидеть семейство сурков) Мне все понравилось, зарядилась положительными эмоциями на месяцы вперед! Всем рекомендую эту экскурсию 😊

    Благодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться иБлагодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться и
  • И
    Ирина
    26 ноября 2023
    Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка
    Незабываемый зимний треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка! Я - абсолютный новичок, поэтому мне было важно первый раз
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    пойти в горы с опытным гидом. Ильяс - настоящий профессионал, в его компании я чувствовала себя спокойно и уверенно. Было понятно, что он несёт за меня ответственность на протяжении всего маршрута - учитывал мой темп, объяснял сложность и особенность конкретного участка, подбадривал и угощал горячим чаем, рассказывал по пути про горы, вершины и интересные факты о данной местности. Красота и величие хребтов Северного Тянь-Шаня с разнообразными ландшафтами, тишина и чистейший горный воздух в сочетании с умеренной физической нагрузкой - это то, что позволит каждому на несколько часов полностью оторваться от городской суеты и зарядиться положительными эмоциями. Однозначно рекомендую данный маршрут любителям природы и активного отдыха! Ильясу респект!:)

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Активный отдых»

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Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Активный отдых" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 231 до 36 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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