Конное путешествие «Тропами кочевников: Всё включено»

Погрузитесь в кочевой дух на конном туре по живописным тропам. Вас ждут горные пейзажи и незабываемые впечатления вдали от суеты
Путешествие по тропам древних кочевников - это уникальная возможность окунуться в атмосферу прошлых веков.

В этом туре предусмотрено всё необходимое для комфортного отдыха: захватывающие виды на горные пейзажи, спокойствие и гармония природы.

Участники смогут почувствовать себя настоящими странниками, наслаждаясь незабываемым опытом вдали от городской суеты. Этот тур подходит для всех, кто хочет отдохнуть на свежем воздухе и насладиться красотой природы
5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐎 Конный тур по живописным маршрутам
  • 🏞️ Захватывающие виды на горные пейзажи
  • 🌿 Спокойствие и гармония природы
  • 🛌 Всё включено для комфортного отдыха
  • 📸 Незабываемые впечатления и фото
Что можно увидеть

  • Горные пейзажи

Описание экскурсии

Отправьтесь в уникальное конное путешествие по живописным маршрутам, пролегающим по следам древних кочевников! Вас ждут завораживающие виды на горные пейзажи, спокойствие и гармония природы, вдали от городской суеты. В этом туре по тарифу «Всё включено» предусмотрено всё необходимое для комфортного и насыщенного отдыха. Насладитесь незабываемым опытом, окунувшись в атмосферу прошлых веков и почувствовав себя настоящим странником на просторах природы.

08:30 и 14:30 по выходным.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Завораживающие горы Алматинской области
  • Яблоневые сады
  • Сосновая роща
Что включено
  • Трансфер (в обе стороны)
  • 2-2.5 часа (конный тур)
  • Инструктаж, Сопровождение
  • Фото-Видео (Мобилограф)
  • Персональное Видео с Дрона
  • Стрельба из лука
  • Перекус кочевника (По сезону)
Что не входит в цену
  • Питание (вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в гостевой дом).
Место начала и завершения?
Просп. Аль-Фараби, 1, Алматы
Когда и сколько длится?
Когда: 08:30 и 14:30 по выходным.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
А
Анна
9 ноя 2025
Все было организовано четко, поездка очень приятная.
Е
Екатерина
2 ноя 2025
Я боялась, что будет страшно, но всё сложилось удивительно гармонично. Инструкторы поддерживали, страховали и страх ушел. Идеально подобранная лошадь для первого раза шла плавно, а я просто наслаждалась моментом. Спасибо за такой тёплый приём и за эту маленькую сказку!
А
Александра
11 сен 2025
Чудесная прогулка, лошади ухоженные, хорошая организация, забрали вовремя, заранее сросили про уровень подготовки т. к. лошадей подбирали тщательно, были и новички и более опытные. Я свой уровень повысила, что очень порадовало меня. На протяжении всей прогулки делали фото и даже видео с дрона. Спасибо за яркие впечатления!
Д
Дмитрий
10 сен 2025
В
Варвара
8 сен 2025
Е
Екатерина
1 сен 2025
Отличная экскурсия, все организовано, длинный маршрут, Аят и Абдукарим помогали и делали для нас фото и видео. Лошади ухоженные. После прогулки угостили нас чаем и традиционным десертом.
Н
Наталия
24 июл 2025
Приятное сопровождение,, хорошие лошади местной породы для разного уровня всадников, от новичков до опытных. Красивые виды. Возможность поскакать галопом. Съемка кусочка прогулки дроном - за это отдельное спасибо. Вкусный чай и баурсаки. Из минусов - хотелось бы больше времени после прогулки, полчаса на то чтобы умыться, попить чай и пострелять из лука - маловато.
Е
Елена
30 июн 2025
Т
Татьяна
24 июн 2025
Все понравилось, от организации до маршрута, спасибо)

Входит в следующие категории Алматы

