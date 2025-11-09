А Анна Все было организовано четко, поездка очень приятная.

Е Екатерина Я боялась, что будет страшно, но всё сложилось удивительно гармонично. Инструкторы поддерживали, страховали и страх ушел. Идеально подобранная лошадь для первого раза шла плавно, а я просто наслаждалась моментом. Спасибо за такой тёплый приём и за эту маленькую сказку!

А Александра Чудесная прогулка, лошади ухоженные, хорошая организация, забрали вовремя, заранее сросили про уровень подготовки т. к. лошадей подбирали тщательно, были и новички и более опытные. Я свой уровень повысила, что очень порадовало меня. На протяжении всей прогулки делали фото и даже видео с дрона. Спасибо за яркие впечатления!

Е Екатерина Отличная экскурсия, все организовано, длинный маршрут, Аят и Абдукарим помогали и делали для нас фото и видео. Лошади ухоженные. После прогулки угостили нас чаем и традиционным десертом.

Н Наталия Приятное сопровождение,, хорошие лошади местной породы для разного уровня всадников, от новичков до опытных. Красивые виды. Возможность поскакать галопом. Съемка кусочка прогулки дроном - за это отдельное спасибо. Вкусный чай и баурсаки. Из минусов - хотелось бы больше времени после прогулки, полчаса на то чтобы умыться, попить чай и пострелять из лука - маловато.

