3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия верхом по Тянь-Шаньским горам
Прочувствуйте дух Казахстана на конной прогулке по Тянь-Шаньским горам. Вас ждут завораживающие виды, интересные рассказы и традиционные угощения
«Вы прокатитесь на спокойных, прекрасно выезженных лошадях в сопровождении инструктора»
Завтра в 10:00
27 окт в 10:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Конная прогулка в Алматы с фотографом
Начало: Трц Ритц Палас (Самал-3, Проспект Аль-Фараби)
«Вы получите горы положительных эмоций от конного тура, даже если вы никогда раньше не ездили на лошади, этот первый опыт запомнится надолго, и в следующий раз вы будете управлять лошадью профессионально»
Завтра в 13:00
27 окт в 08:00
19 990₸ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
Прокатиться на лошадях, погулять по дну каньона и заглянуть на обед в юрту кочевника
Начало: Достык-Жолдасбекова
«Прокатимся на длинных качелях Алтыбакан, поиграем в национальные игры и по желанию оседлаем степных лошадок»
27 окт в 07:30
28 окт в 07:30
30 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 декабря 2023Удобный трансфер до места. Красивые горы. Приятно общались с экскурсоводом. Экскурсовод легко подстраивается под интересы слушателей. Лошади спокойные и неторопливые. Поездка на лошадях совсем детская. Бояться нечего.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Конные прогулки»
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Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Алматы. Максимально сближение с природой Алматы, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024