Найдено 3 экскурсии в категории « Конные прогулки » в Алматы, цены от 19 990 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине Конные прогулки 1 отзыв 3 часа Индивидуальная до 6 чел. Индивидуальная экскурсия верхом по Тянь-Шаньским горам Прочувствуйте дух Казахстана на конной прогулке по Тянь-Шаньским горам. Вас ждут завораживающие виды, интересные рассказы и традиционные угощения «Вы прокатитесь на спокойных, прекрасно выезженных лошадях в сопровождении инструктора» 24 000 ₽ за всё до 6 чел. Конные прогулки 2 часа Мини-группа до 1 чел. Конная прогулка в Алматы с фотографом Начало: Трц Ритц Палас (Самал-3, Проспект Аль-Фараби) «Вы получите горы положительных эмоций от конного тура, даже если вы никогда раньше не ездили на лошади, этот первый опыт запомнится надолго, и в следующий раз вы будете управлять лошадью профессионально» 19 990 ₸ за человека На машине Конные прогулки 10 часов Индивидуальная до 3 чел. Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию Прокатиться на лошадях, погулять по дну каньона и заглянуть на обед в юрту кочевника Начало: Достык-Жолдасбекова «Прокатимся на длинных качелях Алтыбакан, поиграем в национальные игры и по желанию оседлаем степных лошадок» 30 000 ₽ за всё до 2 чел. Другие экскурсии Алматы Последние отзывы на экскурсии Т Татьяна Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах Удобный трансфер до места. Красивые горы. Приятно общались с экскурсоводом. Экскурсовод легко подстраивается под интересы слушателей. Лошади спокойные и неторопливые. Поездка на лошадях совсем детская. Бояться нечего.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Конные прогулки»

Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Алматы. Максимально сближение с природой Алматы, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024