Экскурсии с животными в Алматы

Найдено 4 экскурсии в категории «Животные» в Алматы, цены от 21 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Путешествие на озеро Иссык: уникальная экскурсия по Алматы
Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека
Начало: Мы встречаем вас в вашем отеле
«Вы сможете половить форель, и вам подадут ее с пылу с жару, или заказать блюда по меню»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
35 000 за всё до 6 чел.
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Взглянуть на горные ущелья из седла, послушать тюркские сказанья и отведать загадочные курт и жент
Начало: у гостиницы Novotel Almaty City Center
«Вы прокатитесь на спокойных, прекрасно выезженных лошадях в сопровождении инструктора»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
24 000 за всё до 6 чел.
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
Прокатиться на лошадях, погулять по дну каньона и заглянуть на обед в юрту кочевника
Начало: Достык-Жолдасбекова
«Прокатимся на длинных качелях Алтыбакан, поиграем в национальные игры и по желанию оседлаем степных лошадок»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
27 000 за всё до 2 чел.
Из Алматы - на горное озеро Иссык
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Алматы - на горное озеро Иссык
Полюбоваться сказочным озером, увидеть Царские курганы и посетить семейную ферму за 1 день
Завтра в 09:00
10 июня в 10:30
21 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 декабря 2023
    Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
    Удобный трансфер до места. Красивые горы. Приятно общались с экскурсоводом. Экскурсовод легко подстраивается под интересы слушателей. Лошади спокойные и неторопливые. Поездка на лошадях совсем детская. Бояться нечего.
  • О
    Ольга
    7 сентября 2023
    Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
    Хочу сказать слова благодарности за экскурсию менеджеру Татьяне и экскурсоводу Марии. Всё прошло даже лучше, чем ожидалось. Очень впечатлены. Полюбили
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    Казахстан благодаря таким людям, профессионалам, которые любят эту страну и умеют показать и рассказать о ней самое интересное. Спасибо всей команде Tripster за чёткую работу. Буду рекомендовать своим друзьям. Спасибо!

  • А
    Ань
    28 августа 2023
    Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
    Наш гид Мария помогла нам понимать о истории, о прошлом, насотящем Алматы, а также о традициях Казаков. Озеро очень красивое, программа подходит нам. У нас приятная поездка с Марией. Спасибо.
  • с
    семья
    15 мая 2023
    Тургеньский водопад, озеро Иссык, форелевое хозяйство и страусиная ферма
    А мы проанализировав выбрали в субботу экскурсию Тургенский водопад с озером Иссык с форелевым хозяйством и страусинной фермой, а в
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    воскресенье решили поехать на экскурсию Чарынский каньон + озеро Кольсай. Самый правильный выбор. Поскольку за 2 дня увидели самые красивые доспримечательности Алматы. Приятная была усталость. И за 2 дня мы похудели аж на 3 кг. Как классно

  • А
    Ангелина
    13 мая 2023
    Тургеньский водопад, озеро Иссык, форелевое хозяйство и страусиная ферма
    Классная экскурсия озеро Иссык. Приятно идешь до озера и восхищаешься видами. А заодно фотаешь.
  • В
    Виктор
    13 мая 2023
    Тургеньский водопад, озеро Иссык, форелевое хозяйство и страусиная ферма
    Как приятно в этот жаркий день побывать на водопаде и окунуться в атмосферу гор. Какое же красивое Тургенское ущелье.
  • S
    Serge
    7 мая 2023
    Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
    ``` ``` Я был на экскурсии по озеру Исык в Казахстане и остался очень доволен. Наш гид была очень знающей и дружелюбной,
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    она рассказала нам много интересных фактов об истории и природе этого удивительного места. Озеро Исык поразило меня своей красотой и чистотой, вода была бирюзового цвета, а берега украшали хвойные леса и березовые рощи. Я наслаждался видами на горы Заилийского Алатау и дышал свежим горным воздухом. Это был незабываемый опыт, за который я благодарю нашего гида и организаторов экскурсии.

  • А
    Алексей
    4 сентября 2022
    Озеро Иссык, музей и форелевое хозяйство
    Экскурсия понравилась. Посетили все объекты по программе и вернулись в установленное время

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Животные»

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Сейчас в Алматы в категории "Животные" можно забронировать 4 экскурсии от 21 000 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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