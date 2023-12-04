1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Путешествие на озеро Иссык: уникальная экскурсия по Алматы
Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека
Начало: Мы встречаем вас в вашем отеле
«Вы сможете половить форель, и вам подадут ее с пылу с жару, или заказать блюда по меню»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
35 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Взглянуть на горные ущелья из седла, послушать тюркские сказанья и отведать загадочные курт и жент
Начало: у гостиницы Novotel Almaty City Center
«Вы прокатитесь на спокойных, прекрасно выезженных лошадях в сопровождении инструктора»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
Прокатиться на лошадях, погулять по дну каньона и заглянуть на обед в юрту кочевника
Начало: Достык-Жолдасбекова
«Прокатимся на длинных качелях Алтыбакан, поиграем в национальные игры и по желанию оседлаем степных лошадок»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
27 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Алматы - на горное озеро Иссык
Полюбоваться сказочным озером, увидеть Царские курганы и посетить семейную ферму за 1 день
Завтра в 09:00
10 июня в 10:30
21 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 декабря 2023Удобный трансфер до места. Красивые горы. Приятно общались с экскурсоводом. Экскурсовод легко подстраивается под интересы слушателей. Лошади спокойные и неторопливые. Поездка на лошадях совсем детская. Бояться нечего.
- ООльга7 сентября 2023Хочу сказать слова благодарности за экскурсию менеджеру Татьяне и экскурсоводу Марии. Всё прошло даже лучше, чем ожидалось. Очень впечатлены. Полюбили
- ААнь28 августа 2023Наш гид Мария помогла нам понимать о истории, о прошлом, насотящем Алматы, а также о традициях Казаков. Озеро очень красивое, программа подходит нам. У нас приятная поездка с Марией. Спасибо.
- ссемья15 мая 2023Тургеньский водопад, озеро Иссык, форелевое хозяйство и страусиная фермаА мы проанализировав выбрали в субботу экскурсию Тургенский водопад с озером Иссык с форелевым хозяйством и страусинной фермой, а в
- ААнгелина13 мая 2023Тургеньский водопад, озеро Иссык, форелевое хозяйство и страусиная фермаКлассная экскурсия озеро Иссык. Приятно идешь до озера и восхищаешься видами. А заодно фотаешь.
- ВВиктор13 мая 2023Тургеньский водопад, озеро Иссык, форелевое хозяйство и страусиная фермаКак приятно в этот жаркий день побывать на водопаде и окунуться в атмосферу гор. Какое же красивое Тургенское ущелье.
- SSerge7 мая 2023``` ``` Я был на экскурсии по озеру Исык в Казахстане и остался очень доволен. Наш гид была очень знающей и дружелюбной,
- ААлексей4 сентября 2022Озеро Иссык, музей и форелевое хозяйствоЭкскурсия понравилась. Посетили все объекты по программе и вернулись в установленное время
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