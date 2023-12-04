Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека

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«Вы сможете половить форель, и вам подадут ее с пылу с жару, или заказать блюда по меню»