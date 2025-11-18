Этот уникальный тур позволит вам увидеть вблизи мастерство величественной хищной птицы, которая веками сопровождала кочевников.
Почувствуйте дух древних традиций, насладитесь зрелищем охоты с Беркутом и откройте для себя удивительный мир казахской культуры!
Описание экскурсии
Трансфер из дома и путь в лагерь Ваше путешествие начнётся с трансфера от вашего места жительства в пределах города Алматы. На комфортабельном внедорожнике мы прибудем в лагерь, расположенный среди живописной природы в Алматинской области. Что вас ждёт • мы покажем вам дух древних традиций кочевников великой степи;
- покажем охоту величественного Беркута;
- насладитесь прекрасной природой и национальной казахской кухней;
- покатайтесь верхом на лошади по окрестностям;
- проведите фотосессию. Интересные факты и детали Живое наследие ЮНЕСКО: Охота с беркутом (беркутчи) признана нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. Твой тур — это не просто шоу, а реальное погружение в тысячелетнюю традицию, передаваемую от отца к сыну в течение поколений. Индивидуальное общение с беркутом: Участники тура смогут подержать беркута на руке, примерить настоящую экипировку беркутчи, и даже попробовать позвать птицу на перчатку под контролем опытного охотника. Это намного больше, чем просто наблюдение — это личный контакт с живой легендой. Зимние выезды и настоящая охота: В сезон (с поздней осени до ранней весны) у тебя есть возможность провести выезд в горы вместе с беркутчи, участвуя в настоящей охоте на дичь. Это эксклюзивный опыт, который практически нигде больше в мире нельзя получить для туристов. Для кого подойдёт этот тур • для тех, кто хочет особенный, глубокий опыт, связанный с культурой, природой, историей;
- тем, кто ищет уникальный фотоконтент: съёмки с орлами, в традиционной одежде на фоне степей;
• людям, которым мало «обычного путешествия». Они хотят уникальных эмоций, глубокого погружения и настоящего культурного опыта. Важная информация:
Наденьте удобную одежду, головной убор и возьмите солнцезащитный крем.
Выезд ежедневно в интервале с 08:00 до 10:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от / до места жительства в пределах города Алматы
- Питание (обед - одно из национальных блюд, легкий перекус)
- Вода
- Катание на лошадях
- Видео
- Услуги гида
- Услуги беркутчи
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги фотографа (обговаривается отдельно)
- Дополнительное персонализированное меню (обговаривается отдельно)
- Установка национальной юрты для отдыха или фотосессии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд ежедневно в интервале с 08:00 до 10:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Наденьте удобную одежду
- Головной убор и возьмите солнцезащитный крем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алматы
