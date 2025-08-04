читать дальше

фауне, ее рассказ был не только интересным, но и познавательным.

Гид следила за темпом, чтобы всем было комфортно. На маршруте были остановки для отдыха и живописных фото.

Сам водопад оказался потрясающим — мощные потоки воды, свежий воздух и живописные виды стоили всех усилий.

Итог: однозначно рекомендую и экскурсию, и гида! Это был отличный день, наполненный красотой природы и приятным общением. Спасибо за незабываемые впечатления!