Погрузитесь в тишину гор всего в 40 минутах от Алматы! Индивидуальный хайкинг-тур — это ваше личное приключение среди величественных вершин, где вы сами выбираете маршрут: от лёгких прогулок до покорения вершин с панорамными видами. Опытный гид, горячий чай и перекус сделают ваше путешествие незабываемым.
Описание экскурсииТолько горы и природа Всего в 40 минутах от Алматы начинается мир, где шум города остаётся позади, а впереди — только горные тропы, свежий воздух и вы. Индивидуальный хайкинг-тур «Горы зовут» — это ваше личное путешествие в природу: без толпы, без суеты, только вы и горы. Вы сами выбираете маршрут — лёгкая прогулка, подъём к водопаду, плато или вершина с панорамой. Мы подстроимся под ваш ритм и подготовим всё заранее: трансфер от отеля, горячий чай, перекус и, главное, опытного гида, который будет рядом, но не мешать тишине. Для кого этот тур Это тур для тех, кто хочет не просто пройти маршрут, а почувствовать природу, вдохнуть свободу и услышать, как по-настоящему звучат горы. Подходит и новичкам, и тем, кто ищет больше. Просто напишите — и мы соберём маршрут, который будет только вашим. Важная информация:
- Продолжительность: от 4 до 8 часов (гибко, по вашему желанию).
- Подходит для всех уровней — от новичков до опытных треккеров. Тур полностью адаптируется под ваш уровень подготовки и пожелания.
- Одевайтесь удобно для пешего тура.
Ежедневно в интервале с 10:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопады
- Альпийские луга
- Плато и панорамные смотровые
- Хвойные леса
- Ледниковые ручьи
- Горячие источники
Что включено
- Трансфер от отеля и обратно
- Услуги опытного гида
- Входные билеты в эко-зону
- Перекус
- Индивидуально подобранный маршрут
- Аптечка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Алматы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в интервале с 10:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Андрей
4 авг 2025
Вчера с семьей мы побывали на экскурсии к Бутаковскому водопаду, это был наш первый опыт пешего похода. Хочется отметить нашего экскурсовода — Айым, мы узнали об истории местности, флоре и
