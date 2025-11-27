🌄 Чарынский каньон — величественная «Долина замков», где багровые скалы, выточенные ветром и временем, создают неземные пейзажи. 🖤 Чёрный каньон — суровый и загадочный, с тёмными каменными стенами и видом, словно
Описание трансферПрикоснуться к вечности: величие каньонов и тайна горных озёр В один день вы увидите четыре чуда природы Казахстана — самые впечатляющие каньоны и мистические горные озёра. 🌄 Чарынский каньон — знаменитая Долина замков с багровыми скалами, где миллионы лет творила природа. 🖤 Чёрный каньон — тёмные, суровые скалы и внеземные пейзажи. 🌲 Озеро Каинды — затопленный лес с елями, торчащими из изумрудной воды. 💧 Озеро Кольсай — умиротворяющее горное озеро, окружённое хвойными лесами. Этот тур не только про красивые места. Это про эмоции: почувствовать величие природы, вдохнуть свободу, зарядиться вдохновением. Что вас ждёт: ✅ Комфортный транспорт и опытный гид. ✅ Насыщенный маршрут — без спешки и суеты. ✅ Много живописных мест для фото и отдыха. 📌 Подойдёт тем, кто хочет:
- уйти от городской суеты и побыть наедине с природой;
- увидеть то, что на фото выглядит как другая планета;
- провести день ярко и незабываемо. Присоединяйтесь к путешествию, которое останется в сердце надолго.
Ежедневно с 5:30 до 21:30
Ответы на вопросы
Что включено
- В стоимость входит:/n* трансфер на комфортабельном внедорожнике или миневен/n* услуги профессионального гида-водителя.
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы:/n* экосборы - 3000 тенге/чел. (только наличными) /n* услуги фотографа (уточните заранее)./nЭкскурсию можно провести в индивидуальном формате. Подробности уточняйте в переписке с гидом. /nМашина оснащена аптечкой с необходимыми медицинскими принадлежностями и лекарствами на случай непредвиденных ситуаций. /nОбратите внимание: поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Главная цель - получение удовольствия от природных локаций, фото и видео. /nПо желанию можно заказать услуги фотографа (10 000 тенге/чел.). Договоритесь с гидом в переписке заранее. /nЭкскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Место начала и завершения?
АЗС Compass ул. Суюнбая 104
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 5:30 до 21:30
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Алматы
