Алма-Ата — не только культурный и финансовый центр страны, но и настоящий кулинарный рай, в который съезжаются не только со всех регионов нашей страны, но и из других уголков мира. Для вас мы подобрали самые посещаемые алматинцами места, где замечательно готовят блюда разных традиций. В это гастрономическом путешествии вы познакомитесь с аутентичной культурой коренного населения, узнаете о роли разных народов в истории Казахстана, откроете особенности выбранной вами кухни и блюд. А в дополнение мы покажем вам достопримечательности, которые будут по соседству с заведениями в старом или новом центре города.