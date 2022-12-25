Казахстан стал домом для представителей самых разных культур и конфессий. Конечно, это многообразие обогатило местную гастрономию — и на наших столах есть не только мясо по-казахски, но и корейские салаты, турецкая выпечка, кавказская нарезка. Мы гордимся нашим богатым, контрастным дастарханом и хотим познакомить вас с одной из граней вкусной Алма-Аты. Вам останется лишь выбрать гастрономическое направление.

Описание

Что вас ожидает

Алма-Ата — не только культурный и финансовый центр страны, но и настоящий кулинарный рай, в который съезжаются не только со всех регионов нашей страны, но и из других уголков мира. Для вас мы подобрали самые посещаемые алматинцами места, где замечательно готовят блюда разных традиций. В это гастрономическом путешествии вы познакомитесь с аутентичной культурой коренного населения, узнаете о роли разных народов в истории Казахстана, откроете особенности выбранной вами кухни и блюд. А в дополнение мы покажем вам достопримечательности, которые будут по соседству с заведениями в старом или новом центре города.

А вот и наше «меню»:

Чарующий Восток — ливанская, ближневосточная и индийская кухня

Паназиатская кухня — популярные и неизвестные блюда корейской, японской и вьетнамской кухни

Любимые турецкие уголки Алматы, в том числе, кухня турков-ахыска, проживающих в Казахстане

Казахское гостеприимство — самые колоритные рестораны национальной кухни

Неизвестная Центральная Азия — дунганская, уйгурская, узбекская кухня

Little Italy — рестораны и кафе, открытые итальянцами в Алма-Ате

Это Кавказ! Азербайджанская и грузинская кухни

Организационные детали