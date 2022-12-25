Алма-Ата - гастрономическая столица Казахстана

Посетить любимые заведения алматинцев и открыть многообразие национальных кухонь на улицах города

Казахстан стал домом для представителей самых разных культур и конфессий.

Конечно, это многообразие обогатило местную гастрономию — и на наших столах есть не только мясо по-казахски, но и корейские салаты, турецкая выпечка, кавказская нарезка.

Мы гордимся нашим богатым, контрастным дастарханом и хотим познакомить вас с одной из граней вкусной Алма-Аты. Вам останется лишь выбрать гастрономическое направление.
Алма-Ата - гастрономическая столица Казахстана
Алма-Ата - гастрономическая столица Казахстана
Алма-Ата - гастрономическая столица Казахстана
Алма-Ата - гастрономическая столица Казахстана
Алма-Ата - гастрономическая столица Казахстана
Алма-Ата - гастрономическая столица Казахстана
Алма-Ата - гастрономическая столица Казахстана
Ближайшие даты:
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
27
дек
28
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Алма-Ата — не только культурный и финансовый центр страны, но и настоящий кулинарный рай, в который съезжаются не только со всех регионов нашей страны, но и из других уголков мира. Для вас мы подобрали самые посещаемые алматинцами места, где замечательно готовят блюда разных традиций. В это гастрономическом путешествии вы познакомитесь с аутентичной культурой коренного населения, узнаете о роли разных народов в истории Казахстана, откроете особенности выбранной вами кухни и блюд. А в дополнение мы покажем вам достопримечательности, которые будут по соседству с заведениями в старом или новом центре города.

А вот и наше «меню»:

  • Чарующий Восток — ливанская, ближневосточная и индийская кухня
  • Паназиатская кухня — популярные и неизвестные блюда корейской, японской и вьетнамской кухни
  • Любимые турецкие уголки Алматы, в том числе, кухня турков-ахыска, проживающих в Казахстане
  • Казахское гостеприимство — самые колоритные рестораны национальной кухни
  • Неизвестная Центральная Азия — дунганская, уйгурская, узбекская кухня
  • Little Italy — рестораны и кафе, открытые итальянцами в Алма-Ате
  • Это Кавказ! Азербайджанская и грузинская кухни

Организационные детали

  • Обязательно позаботьтесь об одежде по погоде и учитывайте ваши индивидуальные особенности при выборе кухни — если есть сомнения, напишите нам
  • В зависимости от выбранного гастронаправления мы будем передвигаться пешком или на такси
  • В стоимость не включен алкоголь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы

😎Индивидуальные☀️Летние🍤Гастрономические

Похожие туры в Алматы

Алма-Ата известная и неизведанная
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
24 отзыва
Алма-Ата известная и неизведанная
Посетить самые интересные места города на душевной обзорной экскурсии
на площади Республики
3 490 за всё до 6 чел.
Три возраста города: Верный, Алма-Ата, Алматы
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Andrej
Andrej
5
11 отзывов
Очень популярно сейчас
Три возраста города: Верный, Алма-Ата, Алматы
Приглашаю вас на свидание с городом
Вокзал Алматы 2, памятник Абылай Хану
25 дек
26 дек
27 дек
28 дек
10 000 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Алма-Ате в мини-группе
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Алма-Ате в мини-группе
Прогуляться сквозь эпохи города - от Великого шелкового пути до зданий в стиле хай-тек
станция метро Жибек Жолы
Завтра
24 дек
28 дек
30 дек
2 000 за 1 человека
Многослойная Алма-Ата: от истории к стрит-арту
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алиса
Алиса
Нет отзывов
Многослойная Алма-Ата: от истории к стрит-арту
Добраться до сути города и исследовать его с разных сторон с местным жителем
у музея музыкальных инструментов по адресу Зенкова...
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
60005 100 за всё до 4 чел.
Из Алма-Аты - к Поющему бархану
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Svetlana
Svetlana
5
1 отзыв
Из Алма-Аты - к Поющему бархану
Посетить природный заповедник Алтын-Эмель и погулять по гребню бархана
у вашего отеля
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
24 000 за всё до 4 чел.
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алма-Аты в мини-группе
5 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
2 отзыва
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алма-Аты в мини-группе
Подняться на высоту 3200 метров, увидеть ледники и пощекотать нервы на горной тропе
у гостиницы Новотель
Завтра
24 дек
25 дек
30 дек
6 500 за 1 человека
Чарынский каньон из Алма-Аты
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Gulzat
Gulzat
5
1 отзыв
Чарынский каньон из Алма-Аты
Комфортное авто-пешеходное путешествие в одно из самых живописных мест Казахстана
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
24 дек
25 дек
18 000 за всё до 3 чел.
Прогулка по столице Казахстана на электросамокатах
2 часа
🛴 На самокатах
⚓️ По рекам и каналам
Индивидуальная
Организатор экскурсии Vitaliy
Vitaliy
Нет отзывов
Прогулка по столице Казахстана на электросамокатах
От "Байтерека" до площади "Экспо"
Астана. По договоренности
14 999 за 1 человека
Чарынский каньон, Долина замков, озера Кольсай и Кайынды - из Алма-Аты
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Svetlana
Svetlana
4.8
15 отзывов
Чарынский каньон, Долина замков, озера Кольсай и Кайынды - из Алма-Аты
Полюбоваться высокогорными озерами и оценить знаменитый каньон на авто-пешеходной экскурсии
Машину подаем к указанному адресу (если индивидуал...
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
24 000 за всё до 4 чел.
Алматы: аудиоэкскурсия по «южной столице» Казахстана
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Алматы: аудиоэкскурсия по «южной столице» Казахстана
проспект Абылай хана, 1 (Железнодорожный вокзал)
6 000 за 1 человека
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Svetlana
Svetlana
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Перенестись в Средневековье в крепости-декорации Номад и увидеть «буддийский храм» с петроглифами
в вашем отеле
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
18 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия на озеро Иссык в мини-группе
8 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Экскурсия на озеро Иссык в мини-группе
Полюбоваться природным чудом Казахстана, пообедать на форелевом хозяйстве и открыть древнюю историю
на улице Аль-Фараби
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
7 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Алматы
ХОРОШО
🧭
ТАМ