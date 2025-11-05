В нашем путешествии вы увидите сразу четыре природных чуда Казахстана: Чарынский каньон с диковинными скалами, Чёрный каньон, похожий на ландшафт другой планеты, живописные озёра Кольсай и Каинды, утопающие в зелени Тянь-Шаня. Узнаете легенды этих мест, сделаете фото среди завораживающих пейзажей, при желании прокатитесь на лодках или лошадях.

Описание экскурсии

Чарынский каньон — одно из самых удивительных мест Казахстана, которое называют младшим братом Гранд-Каньона. Вы прогуляетесь по Долине замков, где многовековые красные скалы приняли причудливые формы, а мы покажем вам лучшие точки для фотосъёмки.

Чёрный каньон поражает контрастом тёмных базальтовых скал и бирюзовой реки Чарын. Здесь сделаем короткую остановку, чтобы полюбоваться дикими пейзажами и редкими растениями.

Первое Кольсайское озеро — самое доступное и живописное из каскада здешних горных водоёмов. Вы прогуляетесь вдоль берега, сможете арендовать лодку или просто насладитесь уединением с природой.

Озеро Каинды — природный феномен: прозрачную воду пронзают стволы вековых елей, которые создают атмосферу загадочности. Топовая локация для фото!

Во время поездки вы узнаете:

Как сформировался Чарынский каньон

Какие легенды местные жители рассказывают об озёрах Каинды и Кольсай

Как климат и ландшафт Казахстана повлияли на образ жизни кочевников

Какие растения и животные обитают в этих местах

Примерный тайминг:

05:30 — сбор на месте встречи

05:45 — выезд из Алматы

08:45–10:45 — прогулка по Чарынскому каньону (спуск в Долину Замков и путь до речки Чарын), время для фото

11:30–11:45 — Чёрный каньон

12:30–13:15 — обед в гостевом домике

13:30–15:30 — подъезд максимально близко к озеру Каинды, далее — небольшой треккинг до озера пешком, на УАЗике или на лошадях, время для фото, прогулка

16:00–17:00 — озеро Кольсай, отдых, время для съёмок, прогулка

20:30–21:30 — возвращение в Алматы

Обратите внимание: время указано приблизительно, может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и непредвиденных обстоятельств. Порядок посещения локаций может меняться на усмотрение гида в зависимости от погодных условий.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном минивэне Hyundai, Toyota или Mercedes

Каждому участнику предоставляется бутылка воды (1 л)

Дополнительно необходимо оплатить экосбор — 5000 тенге с человека

Пешеходная тропа на Каинды закрыта. УАЗ на озере Каинды — 800 тенге с человека в одну сторону, принимаются только наличные!

Экскурсия подходит как для взрослых, так и для детей

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

После внесения предоплаты на сайте нужно оплатить остаток стоимости экскурсии за 48 часов до начала поездки переводом на российскую карту в рублях или на казахстанскую карту в тенге (реквизиты вы получите после бронирования)

Дополнительные расходы по желанию