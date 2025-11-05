Мои заказы

1 день красоты: каньоны Чарын и Чёрный, озёра Кольсай и Каинды

Путешествие из Алматы к природным чудесам Казахстана
В нашем путешествии вы увидите сразу четыре природных чуда Казахстана: Чарынский каньон с диковинными скалами, Чёрный каньон, похожий на ландшафт другой планеты, живописные озёра Кольсай и Каинды, утопающие в зелени Тянь-Шаня.

Узнаете легенды этих мест, сделаете фото среди завораживающих пейзажей, при желании прокатитесь на лодках или лошадях.
4.6
92 отзыва
1 день красоты: каньоны Чарын и Чёрный, озёра Кольсай и Каинды
1 день красоты: каньоны Чарын и Чёрный, озёра Кольсай и Каинды© Яна
1 день красоты: каньоны Чарын и Чёрный, озёра Кольсай и Каинды© Яна
Время начала: 05:45

Описание экскурсии

Чарынский каньон — одно из самых удивительных мест Казахстана, которое называют младшим братом Гранд-Каньона. Вы прогуляетесь по Долине замков, где многовековые красные скалы приняли причудливые формы, а мы покажем вам лучшие точки для фотосъёмки.

Чёрный каньон поражает контрастом тёмных базальтовых скал и бирюзовой реки Чарын. Здесь сделаем короткую остановку, чтобы полюбоваться дикими пейзажами и редкими растениями.

Первое Кольсайское озеро — самое доступное и живописное из каскада здешних горных водоёмов. Вы прогуляетесь вдоль берега, сможете арендовать лодку или просто насладитесь уединением с природой.

Озеро Каинды — природный феномен: прозрачную воду пронзают стволы вековых елей, которые создают атмосферу загадочности. Топовая локация для фото!

Во время поездки вы узнаете:

  • Как сформировался Чарынский каньон
  • Какие легенды местные жители рассказывают об озёрах Каинды и Кольсай
  • Как климат и ландшафт Казахстана повлияли на образ жизни кочевников
  • Какие растения и животные обитают в этих местах

Примерный тайминг:

05:30 — сбор на месте встречи
05:45 — выезд из Алматы
08:45–10:45 — прогулка по Чарынскому каньону (спуск в Долину Замков и путь до речки Чарын), время для фото
11:30–11:45 — Чёрный каньон
12:30–13:15 — обед в гостевом домике
13:30–15:30 — подъезд максимально близко к озеру Каинды, далее — небольшой треккинг до озера пешком, на УАЗике или на лошадях, время для фото, прогулка
16:00–17:00 — озеро Кольсай, отдых, время для съёмок, прогулка
20:30–21:30 — возвращение в Алматы

Обратите внимание: время указано приблизительно, может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и непредвиденных обстоятельств. Порядок посещения локаций может меняться на усмотрение гида в зависимости от погодных условий.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне Hyundai, Toyota или Mercedes
  • Каждому участнику предоставляется бутылка воды (1 л)
  • Дополнительно необходимо оплатить экосбор — 5000 тенге с человека
  • Пешеходная тропа на Каинды закрыта. УАЗ на озере Каинды — 800 тенге с человека в одну сторону, принимаются только наличные!
  • Экскурсия подходит как для взрослых, так и для детей
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • После внесения предоплаты на сайте нужно оплатить остаток стоимости экскурсии за 48 часов до начала поездки переводом на российскую карту в рублях или на казахстанскую карту в тенге (реквизиты вы получите после бронирования)

Дополнительные расходы по желанию

  • Обед в гостевом доме — 4000 тенге
  • Верховая прогулка к озеру Каинды — от 5000 до 8000 тенге (можно торговаться)
  • Поездка на УАЗе в Чарынский каньон — 800 тенге в одну сторону
  • Платные туалеты — 100 тенге (рекомендуем взять с собой мелочь)

ежедневно в 05:45

Яна
Яна — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 688 туристов
Привет! Меня зовут Яна, и я гид по Алматы и его окрестностям. Я обожаю этот город и его потрясающую природу — от величественных гор до загадочных каньонов и живописных озёр. С моей командой гидов вы увидите Алматы с новой стороны, прочувствуете его атмосферу и увезёте с собой яркие эмоции и незабываемые впечатления!
Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 92 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
83
4
2
3
5
2
1
2

Т
Татьяна
5 ноя 2025
Посетили данную экскурсию семьей 2 ноября. Остались все довольны организацией тура- мини группа, комфортный автобус, все четко по времени, все заявленные локации в описании посетили и получили массу положительных впечатлений.
читать дальше

Обед в гостевом доме также понравился и детям и взрослым. Спасибо Эльмире и Яне за организацию!
Ps Также у нас последний день отъезда выпадал на снежный и слякотный день, а хотелось провести его с пользой, связавшись с Яной, нам организовали индивидуальную экскурсию по городу с гидом Али на автомобиле с трансфером в аэропорт. Также все прошло замечательно. Нам рассказали и показали много интересного. Семья осталась довольна. Будем рекомендовать вас своим знакомым 👍

Посетили данную экскурсию семьей 2 ноября. Остались все довольны организацией тура- мини группа, комфортный автобус, всеПосетили данную экскурсию семьей 2 ноября. Остались все довольны организацией тура- мини группа, комфортный автобус, всеПосетили данную экскурсию семьей 2 ноября. Остались все довольны организацией тура- мини группа, комфортный автобус, всеПосетили данную экскурсию семьей 2 ноября. Остались все довольны организацией тура- мини группа, комфортный автобус, всеПосетили данную экскурсию семьей 2 ноября. Остались все довольны организацией тура- мини группа, комфортный автобус, всеПосетили данную экскурсию семьей 2 ноября. Остались все довольны организацией тура- мини группа, комфортный автобус, всеПосетили данную экскурсию семьей 2 ноября. Остались все довольны организацией тура- мини группа, комфортный автобус, всеПосетили данную экскурсию семьей 2 ноября. Остались все довольны организацией тура- мини группа, комфортный автобус, всеПосетили данную экскурсию семьей 2 ноября. Остались все довольны организацией тура- мини группа, комфортный автобус, все
Р
Рената
21 окт 2025
👍
👍
М
Мария
19 окт 2025
Отличный маршрут, несмотря на длительные переезды. Места настолько красивые и самобытные, что хочется на каждое выделить минимум полдня-день!!
Программа очень насыщенная!!!
Рекомендую на 100%
Отличный маршрут, несмотря на длительные переезды. Места настолько красивые и самобытные, что хочется на каждое выделить минимум полдня-день!!Отличный маршрут, несмотря на длительные переезды. Места настолько красивые и самобытные, что хочется на каждое выделить минимум полдня-день!!Отличный маршрут, несмотря на длительные переезды. Места настолько красивые и самобытные, что хочется на каждое выделить минимум полдня-день!!Отличный маршрут, несмотря на длительные переезды. Места настолько красивые и самобытные, что хочется на каждое выделить минимум полдня-день!!
М
Марина
5 окт 2025
Природа очень красивая! Гид вежливый! Пожалуй, все. Не думаю, что посоветую кому-то тур по следующим причинам:
- непонятно, зачем столько локаций в один день. В итоге действительно хорошо посмотрели только первый
читать дальше

каньон (Чарынский), остальное - галопом по Европам. Вечно надо было куда-то бежать, то спускаться, то подниматься, то пересаживаться.
- в описании тура ясно было написано, что обед в гостевом доме в 12.30, либо их обед за 4000 тенге, либо свой перекус. Мы взяли с собой. В итоге спрашиваю уже в 14.00, когда обед? Гид отвечает, что в 16.00 в гостевом доме. Извините, но жить на орешках с 5 утра и до 16.00 - это уж слишком. В итоге съели обед на озере, а в гостевом доме просто ждали всех полчаса. В таком случае можно просто сразу включить обед в стоимость и все, не давая выбора.
- тур почти 16 часов (выехали в 5.30, приехали почти в 22.30), пожалуйста, учитывайте это при бронировании.
- очень удивило, что в описании нет информации о полуразвалившемся автобусе, на котором суммарно ехали почти полтора часа и где каждые пару минут целуешь потолок головой из-за тряски. Сто раз подумала бы, прежде чем бронировать. Такое тоже подходит не всем. А особенно, если у вас есть какие-нибудь болевые моменты где-либо в теле.

В целом, если можете прожить без каньонов, то можно и что-нибудь другое забронировать, чтобы посмотреть Алматы.

Яна
Яна
Ответ организатора:
Добрый день, Марина!
Спасибо за ваш отзыв. Нам искренне жаль, что впечатления от поездки оказались не такими, как вы ожидали.

Сначала хотим
читать дальше

отметить момент с транспортом. Основной трансфер по маршруту у нас всегда комфортабельный и современный. А вот при подъезде к озеру Каинды используются специальные экотакси - старые БАЗики и УАЗики. Это единственный транспорт, который способен пройти по бездорожью, и он предоставляется государственным парком. Поездка на нём занимает около 40 минут. На это условие мы повлиять не можем, так как такие правила установлены самим парком. При этом многие туристы воспринимают эту часть маршрута как приключение: в салоне играет музыка, гиды и группа поют, создаётся весёлая и запоминающаяся атмосфера. Для гостей, которым важен больший комфорт, всегда есть возможность заказать индивидуальный тур с внедорожником.

Что касается программы: наш маршрут действительно довольно насыщенный - многие туристы выбирают его именно для того, чтобы за один день увидеть сразу четыре локации. При этом у нас есть и более спокойные варианты экскурсий: только Чарынский каньон или каньон с одним озером. В описании всегда подробно указано, сколько времени проводится на каждой точке, чтобы можно было заранее выбрать подходящий вариант.

По времени обеда: оно может меняться в зависимости от ситуации на маршруте и темпа группы. В тот день он прошёл позже обычного, но это нормальная практика, и гид всегда старается, чтобы группе было комфортно.

Также хотим отметить: в наших экскурсиях прописано, что если у гостей есть болезни или ограничения по здоровью, важно заранее сообщить нам. Тогда гид подбирает более щадящий вариант программы, чтобы поездка прошла максимально удобно.

Мы искренне жалеем, что ваш опыт сложился так, но тысячи гостей ежегодно выбирают этот маршрут и получают яркие эмоции. Возможно, вам подойдут наши более спокойные экскурсии - будем рады видеть вас снова!

Галина
Галина
3 окт 2025
Прекрасная экскурсия: много красоты посмотрели, миллиард фото сделали. Организация маршрута отличная, гид - веселая))
Т
Татьяна
1 окт 2025
Хочу написать несколько слов об экскурсии в каньоны Чарын, Черный и озера Кольсай и Каинды. Часть маршрута очень сложная и не комфортная, об этом не предупреждают. Основную часть маршрута очень комфортно ехать на мини автобусе.
Программа составлена идеально с учетом жаркой погоды!
Наш гид Лаура- это образец интеллигентной, образованной девушки. Она была уместной, не навязчивой и располагающей. С ней хочется путешествовать снова.
Хочу написать несколько слов об экскурсии в каньоны Чарын, Черный и озера Кольсай и Каинды. ЧастьХочу написать несколько слов об экскурсии в каньоны Чарын, Черный и озера Кольсай и Каинды. ЧастьХочу написать несколько слов об экскурсии в каньоны Чарын, Черный и озера Кольсай и Каинды. Часть
Н
Наталия
28 сен 2025
Чарынский каньон нужно увидеть обязательно. Если Вы сомневаетесь, то не сомневайтесь. Лично я такого объёма причудливых скал ещё не видела. Однозначно лучше туда приехать на весь день с термосом и
читать дальше

бутербродами. Но для первого знакомства (плюс озера Каинды и Кольсайское нижнее) очень хорошее предложение. Спасибо водителю Раулету - от водителя зависит в путешествии всё. Раулет нас за два часа доставил на первую локацию.

Чарынский каньон нужно увидеть обязательно. Если Вы сомневаетесь, то не сомневайтесь. Лично я такого объёма причудливыхЧарынский каньон нужно увидеть обязательно. Если Вы сомневаетесь, то не сомневайтесь. Лично я такого объёма причудливыхЧарынский каньон нужно увидеть обязательно. Если Вы сомневаетесь, то не сомневайтесь. Лично я такого объёма причудливыхЧарынский каньон нужно увидеть обязательно. Если Вы сомневаетесь, то не сомневайтесь. Лично я такого объёма причудливыхЧарынский каньон нужно увидеть обязательно. Если Вы сомневаетесь, то не сомневайтесь. Лично я такого объёма причудливыхЧарынский каньон нужно увидеть обязательно. Если Вы сомневаетесь, то не сомневайтесь. Лично я такого объёма причудливых
Д
Диана
26 сен 2025
Экскурсия прошла ужасно. Гид Лаура с самого утра не смогла урегулировать конфликт в группе, поддерживала участницу, которая постоянно возмущалась, вместо того чтобы сохранить нейтралитет.
Гид не вела рассказ об истории или
читать дальше

местах - фактически она была просто сопровождающей. Но даже с этой ролью не справилась.

Она нарушила тайминг и, по факту, лишила нас 30 минут на локации, о чём мы заранее сообщили в чате, попросив придерживаться изначального расписания. Несмотря на то, что мы были всё время на связи, Лаура без уведомления уехала, оставив нас с иностранным туристом в удалённой местности, где нет логистики, и предложила искать попутку самим! Трансфер организовали только через два часа, и часть программы мы потеряли.

Позже компания компенсировала часть стоимости, но подобные ситуации вообще не должны происходить. Если попадёте на гида Лауру, будьте осторожны, она работает с Яной и Антоном

Экскурсия прошла ужасно. Гид Лаура с самого утра не смогла урегулировать конфликт в группе, поддерживала участницу,
Яна
Яна
Ответ организатора:
Диана, здравствуйте!
Сожалеем и приносим извинения за неудобство.
После каждой экскурсии мы опрашиваем участников экскурсии, большинство отметили эрудированность, внимание и такт Лауры.

Также
читать дальше

мы действительно организовали для вас индивидуальный трансфер, когда поняли, что группа уехала без вас из-за недопонимания по поводу времени отправки

Мы всегда стараемся проявлять гибкость и внимание к каждому гостю
Если путешественнику нужен более свободный график, мы можем предложить индивидуальный формат, а если важна динамика и компания - приглашаем в групповые поездки.

Главное для нас - чтобы каждый турист почувствовал заботу и внимание. Даже если что-то идёт не по плану, мы всегда находим профессиональное решение, чтобы гости уезжали с хорошими впечатлениями.

Именно поэтому многие путешественники выбирают нас снова - за атмосферу, надёжность и желание помочь в любой ситуации.

Оксана
Оксана
19 сен 2025
Это была самая яркая, разнообразная и насыщенная экскурсия в окрестностях Алматы! 🔥 Волнующие ущелья, загадочные озёра, чарующие каньоны и это все за один день! И самый классный гид Камила!!! Весёлая,
читать дальше

добрая, интересно рассказывающая и даже танцующая! 😀 Особенно запомнилась прогулка на лошадях до и от Каинды, совсем нестрашно, лошади очень спокойные, душевные. Ещё был вкусный и сытный обед! Всем рекомендую эту экскурсию! 👍

Это была самая яркая, разнообразная и насыщенная экскурсия в окрестностях Алматы! 🔥 Волнующие ущелья, загадочные озёра,Это была самая яркая, разнообразная и насыщенная экскурсия в окрестностях Алматы! 🔥 Волнующие ущелья, загадочные озёра,Это была самая яркая, разнообразная и насыщенная экскурсия в окрестностях Алматы! 🔥 Волнующие ущелья, загадочные озёра,Это была самая яркая, разнообразная и насыщенная экскурсия в окрестностях Алматы! 🔥 Волнующие ущелья, загадочные озёра,Это была самая яркая, разнообразная и насыщенная экскурсия в окрестностях Алматы! 🔥 Волнующие ущелья, загадочные озёра,Это была самая яркая, разнообразная и насыщенная экскурсия в окрестностях Алматы! 🔥 Волнующие ущелья, загадочные озёра,Это была самая яркая, разнообразная и насыщенная экскурсия в окрестностях Алматы! 🔥 Волнующие ущелья, загадочные озёра,
Максим
Максим
16 сен 2025
Мы ехали вчетвером, нам всем очень понравилось! За такое время посетили столько прекрасных мест. . Гид Али красавчик, очень интересная подача с хорошим юмором. Не люблю много писать, но могу сказать, что я рекомендую всем кто думает поехать!!
Мы ехали вчетвером, нам всем очень понравилось! За такое время посетили столько прекрасных мест. . ГидМы ехали вчетвером, нам всем очень понравилось! За такое время посетили столько прекрасных мест. . ГидМы ехали вчетвером, нам всем очень понравилось! За такое время посетили столько прекрасных мест. . ГидМы ехали вчетвером, нам всем очень понравилось! За такое время посетили столько прекрасных мест. . ГидМы ехали вчетвером, нам всем очень понравилось! За такое время посетили столько прекрасных мест. . Гид
Н
Нина
16 сен 2025
Отличная экскурсия, замечательный гид Алмас, невероятно красивые виды. Берите с собой подушки и перекус, а также побольше воды!
Отличная экскурсия, замечательный гид Алмас, невероятно красивые виды. Берите с собой подушки и перекус, а также побольше воды!Отличная экскурсия, замечательный гид Алмас, невероятно красивые виды. Берите с собой подушки и перекус, а также побольше воды!Отличная экскурсия, замечательный гид Алмас, невероятно красивые виды. Берите с собой подушки и перекус, а также побольше воды!Отличная экскурсия, замечательный гид Алмас, невероятно красивые виды. Берите с собой подушки и перекус, а также побольше воды!
А
Анастасия
14 сен 2025
Невероятная экскурсия! Поспали, поели, поорали песни Коржа и не только. Алмас - наш бриллиант, задал настроение, везде и всегда помогал - с ним эмоций было в 10 раз больше. Красота неописуемая - всем советую!
Невероятная экскурсия! Поспали, поели, поорали песни Коржа и не только. Алмас - наш бриллиант, задал настроение,Невероятная экскурсия! Поспали, поели, поорали песни Коржа и не только. Алмас - наш бриллиант, задал настроение,Невероятная экскурсия! Поспали, поели, поорали песни Коржа и не только. Алмас - наш бриллиант, задал настроение,Невероятная экскурсия! Поспали, поели, поорали песни Коржа и не только. Алмас - наш бриллиант, задал настроение,
Лиана
Лиана
10 сен 2025
Были на экскурсии 9.09 в составе группы из 20 человек с гидом Камилой.

Экскурсия оставила приятные впечатления – природа и посещённые места действительно стоят внимания.
Но стоит учитывать, что дорога очень долгая,
читать дальше

и это может быть тяжело. Обед у нас был лишь около 15:00, что поздновато после раннего выезда, да и цена за еду показалась высокой. Группа была большой, поэтому гиду было непросто уделять внимание каждому, и рассказ временами казался немного несвязным.

Были на экскурсии 9.09 в составе группы из 20 человек с гидом Камилой.Были на экскурсии 9.09 в составе группы из 20 человек с гидом Камилой.Были на экскурсии 9.09 в составе группы из 20 человек с гидом Камилой.Были на экскурсии 9.09 в составе группы из 20 человек с гидом Камилой.
А
Александр
8 сен 2025
Отличная экскурсия. Экскурсовод ведет вас четко по таймингу и вы везде первые, без очередей и людей. Все очень организованно и информативно
Отличная экскурсия. Экскурсовод ведет вас четко по таймингу и вы везде первые, без очередей и людей. Все очень организованно и информативноОтличная экскурсия. Экскурсовод ведет вас четко по таймингу и вы везде первые, без очередей и людей. Все очень организованно и информативноОтличная экскурсия. Экскурсовод ведет вас четко по таймингу и вы везде первые, без очередей и людей. Все очень организованно и информативноОтличная экскурсия. Экскурсовод ведет вас четко по таймингу и вы везде первые, без очередей и людей. Все очень организованно и информативноОтличная экскурсия. Экскурсовод ведет вас четко по таймингу и вы везде первые, без очередей и людей. Все очень организованно и информативно
Р
Руслан
8 сен 2025
Не любитель экскурсий в группе, обычно самостоятельно путешествуем,но в данном случае все понравилось маршрут, организация, экскурсовод,без навязывания услуг, рекомендую

