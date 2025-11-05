Узнаете легенды этих мест, сделаете фото среди завораживающих пейзажей, при желании прокатитесь на лодках или лошадях.
Чарынский каньон — одно из самых удивительных мест Казахстана, которое называют младшим братом Гранд-Каньона. Вы прогуляетесь по Долине замков, где многовековые красные скалы приняли причудливые формы, а мы покажем вам лучшие точки для фотосъёмки.
Чёрный каньон поражает контрастом тёмных базальтовых скал и бирюзовой реки Чарын. Здесь сделаем короткую остановку, чтобы полюбоваться дикими пейзажами и редкими растениями.
Первое Кольсайское озеро — самое доступное и живописное из каскада здешних горных водоёмов. Вы прогуляетесь вдоль берега, сможете арендовать лодку или просто насладитесь уединением с природой.
Озеро Каинды — природный феномен: прозрачную воду пронзают стволы вековых елей, которые создают атмосферу загадочности. Топовая локация для фото!
Во время поездки вы узнаете:
- Как сформировался Чарынский каньон
- Какие легенды местные жители рассказывают об озёрах Каинды и Кольсай
- Как климат и ландшафт Казахстана повлияли на образ жизни кочевников
- Какие растения и животные обитают в этих местах
Примерный тайминг:
05:30 — сбор на месте встречи
05:45 — выезд из Алматы
08:45–10:45 — прогулка по Чарынскому каньону (спуск в Долину Замков и путь до речки Чарын), время для фото
11:30–11:45 — Чёрный каньон
12:30–13:15 — обед в гостевом домике
13:30–15:30 — подъезд максимально близко к озеру Каинды, далее — небольшой треккинг до озера пешком, на УАЗике или на лошадях, время для фото, прогулка
16:00–17:00 — озеро Кольсай, отдых, время для съёмок, прогулка
20:30–21:30 — возвращение в Алматы
Обратите внимание: время указано приблизительно, может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и непредвиденных обстоятельств. Порядок посещения локаций может меняться на усмотрение гида в зависимости от погодных условий.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне Hyundai, Toyota или Mercedes
- Каждому участнику предоставляется бутылка воды (1 л)
- Дополнительно необходимо оплатить экосбор — 5000 тенге с человека
- Пешеходная тропа на Каинды закрыта. УАЗ на озере Каинды — 800 тенге с человека в одну сторону, принимаются только наличные!
- Экскурсия подходит как для взрослых, так и для детей
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- После внесения предоплаты на сайте нужно оплатить остаток стоимости экскурсии за 48 часов до начала поездки переводом на российскую карту в рублях или на казахстанскую карту в тенге (реквизиты вы получите после бронирования)
Дополнительные расходы по желанию
- Обед в гостевом доме — 4000 тенге
- Верховая прогулка к озеру Каинды — от 5000 до 8000 тенге (можно торговаться)
- Поездка на УАЗе в Чарынский каньон — 800 тенге в одну сторону
- Платные туалеты — 100 тенге (рекомендуем взять с собой мелочь)
ежедневно в 05:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4900 ₽
Программа очень насыщенная!!!
Рекомендую на 100%
- непонятно, зачем столько локаций в один день. В итоге действительно хорошо посмотрели только первый
Спасибо за ваш отзыв. Нам искренне жаль, что впечатления от поездки оказались не такими, как вы ожидали.
Сначала хотим
Программа составлена идеально с учетом жаркой погоды!
Наш гид Лаура- это образец интеллигентной, образованной девушки. Она была уместной, не навязчивой и располагающей. С ней хочется путешествовать снова.
Гид не вела рассказ об истории или
Сожалеем и приносим извинения за неудобство.
После каждой экскурсии мы опрашиваем участников экскурсии, большинство отметили эрудированность, внимание и такт Лауры.
Также
Экскурсия оставила приятные впечатления – природа и посещённые места действительно стоят внимания.
Но стоит учитывать, что дорога очень долгая,