Прикоснитесь к истории Алматы, посетив знаковые места и наслаждаясь видами с высоты. Узнайте о героях и архитектуре города
Эта индивидуальная экскурсия по Алматы позволит вам увидеть Дворец Республики, Монумент Независимости и Свято-Вознесенский собор. Узнайте о подвигах героев-алматинцев и работе архитектора Зенкова. Поднимитесь на Кок Тобе по канатной дороге и загадайте желание у особого фонтана. Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами, транспорт включен в стоимость. Подходит для всех, кто хочет узнать больше о южной столице Казахстана
Лучшее время для посещения Алматы - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться видами и атмосферой города. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холод и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дворец Республики
Монумент Независимости Казахстана
Свято-Вознесенский собор
Театр оперы и балета им. Абая
Казахский цирк
Театр драмы им. Ауэзова
Описание экскурсии
Знаковые достопримечательности и истории региона
По дороге вы увидите известные городские локации — Театр оперы и балета им. Абая, Дворец Республики, Монумент Независимости Казахстана, Казахский цирк, Театр драмы им. Ауэзова.
В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев полюбуетесь зданием Свято-Вознесенского собора. Это уникальный памятник деревянного зодчества, сконструированный архитектором Зенковым.
У мемориала Героям Советского Союза вы услышите о легендарной Панфиловской дивизии и героях-алматинцах, остановивших наступление фашистских танков на Москву в годы Великой Отечественной войны.
Воздушный трамвай и заветное желание
Вы побываете в городском парке Кок Тобе, расположенном на одноимённоей горе. Вас ждёт подъём по канатной дороге в уютном воздушном трамвайчике: за 6 минут мимо проплывут сады и частные дома, а за ними — бескрайние высотки нового города. На вершине вы загадаете желание у особенного яблочного фонтана и узнаете несколько фактов об Алматинской телебашне.
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте, остаток оплачивается гиду в местной валюте Казахстана — тенге
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами
Транспорт включен в стоимость
За дополнительную плату экскурсия может быть проведена на любом языке и для большего количества участников
Дополнительные расходы — поездка на воздушном трамвайчике:
Билеты на канатную дорогу туда-обратно оплачиваются отдельно и покупаются также для гида: Кок-Тобе — 1000 руб. или 5000 тенге/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Салима — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2430 туристов
Я профессиональный сертифицированный гид-экскурсовод. Очень люблю путешествовать и понимаю, как важен профессиональный и надёжный гид в новом городе и в другой стране! Вместе со своим агентством провожу как обзорные экскурсии, читать дальшеуменьшить
так и индивидуальные, групповые экскурсии по любой тематике и заказам. Мы даём самую важную и главную информацию. У нас творческий и индивидуальный подход к каждому клиенту. Практикуем креативный, современный и нестандартный подход. Намерена познакомить с Казахстаном весь мир, пригласить любителей всего нового, людей, которые любят познавать и путешествовать по всему миру.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Максим
Отличная обзорная экскурсия по Алматы! Лариса - прекрасный гид, рассказала про исторические события города, интересные здания и парки, про жизнь города, в том числе с точки зрения жителя города. Сложно уместить рассказ об Алматы в 4 часа, но Ларисе это удалось, очень довольны знакомством с городом!
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Ю
Юлия
Все замечательно, огромное спасибо! Много интересной и познавательной информации, насыщенная программа, аккуратный водитель, великолепный вид, любящий город и его историю, и очень, очень красивый город Алма-Ата! Мы поймали час золотого заката на горе Кок-Тобе и даже увидели модный показ!
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Андрей
Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные экскурсии и в итоге решил обратиться к Салиме, так как программа показалась наиболее полной, читать дальшеуменьшить
а индивидуальный характер экскурсии давал бо́льшую вариативность по времени. В итоге все было как я мечтал: полный обзор, подробный рассказ гида о городе, его истории и о Казахстане в целом. Ни один мой вопрос не остался без ответа. Хочу также поблагодарить Салиму за то, что она смогла войти в положение и организовать экскурсию в нестандартное время несмотря на мой нетривиальный график пребывания в городе.
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Д
Дмитрий
Были на экскурсии 17.02.26. Ездили в горы. Все прошло великолепно! Огромное Спасибо Салиме за прексрасно проведенный день.
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Игорь
Экскурсия прошла очень хорошо: было познавательно, увлекательно, информативно и комфортно! В этом большая заслуга гида, его чуткости. Было уделено отдельное внимание и нашему ребенку 5 лет, чтобы и ему было интересно. Это немаловажно, так удается далеко не всем гидам. Получилось очень душевное общение, взаимообмен мыслями и мнениями, диалог культур состоялся! Спасибо вам! Будем советовать вас всем своим!
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Ольга
Огромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошло хорошо, несмотря на внезапный ливень! Но у гида Ларисы были плащи, которые и спасли читать дальшеуменьшить
нас). Во время дождя Лариса и водитель выбирали наиболее информативные маршруты, чтобы можно было посмотреть город. Потом дождь закончился и на Кок-Тобе гуляли уже без дождя. Город очень понравился. И Лариса тоже).
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