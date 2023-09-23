Вы прикоснётесь к истории города, останавливаясь возле интересных объектов — Дворца Республики, Монумента Независимости Казахстана, Свято-Вознесенского собора и других. Мы расскажем о подвигах героев-алматинцев и работе архитектора Зенкова. Вы проедете на воздушном трамвайчике и осмотрите город с высоты. А в парке Кок Тобе на горе загадаете желание у особого фонтана.

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Описание

Что вас ожидает

Знаковые достопримечательности и истории региона

По дороге вы увидите известные городские локации — Театр оперы и балета им. Абая, Дворец Республики, Монумент Независимости Казахстана, Казахский цирк, Театр драмы им. Ауэзова.

В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев полюбуетесь зданием Свято-Вознесенского собора. Это уникальный памятник деревянного зодчества, сконструированный архитектором Зенковым.

У мемориала Героям Советского Союза вы услышите о легендарной Панфиловской дивизии и героях-алматинцах, остановивших наступление фашистских танков на Москву в годы Великой Отечественной войны.

Воздушный трамвай и заветное желание

Вы побываете в городском парке Кок Тобе, расположенном на одноимённоей горе. Вас ждёт подъём по канатной дороге в уютном воздушном трамвайчике: за 6 минут мимо проплывут сады и частные дома, а за ними — бескрайние высотки нового города. На вершине вы загадаете желание у особенного яблочного фонтана и узнаете несколько фактов об Алматинской телебашне.

Организационные детали

Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами.

Дополнительные расходы — поездка на воздушном трамвайчике: