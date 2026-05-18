Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Алматы - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться видами и атмосферой города. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холод и возможные осадки.

Эта индивидуальная экскурсия по Алматы позволит вам увидеть Дворец Республики, Монумент Независимости и Свято-Вознесенский собор. Узнайте о подвигах героев-алматинцев и работе архитектора Зенкова. Поднимитесь на Кок Тобе по канатной дороге и загадайте желание у особого фонтана. Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами, транспорт включен в стоимость. Подходит для всех, кто хочет узнать больше о южной столице Казахстана

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Знаковые достопримечательности и истории региона

По дороге вы увидите известные городские локации — Театр оперы и балета им. Абая, Дворец Республики, Монумент Независимости Казахстана, Казахский цирк, Театр драмы им. Ауэзова.

В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев полюбуетесь зданием Свято-Вознесенского собора. Это уникальный памятник деревянного зодчества, сконструированный архитектором Зенковым.

У мемориала Героям Советского Союза вы услышите о легендарной Панфиловской дивизии и героях-алматинцах, остановивших наступление фашистских танков на Москву в годы Великой Отечественной войны.

Воздушный трамвай и заветное желание

Вы побываете в городском парке Кок Тобе, расположенном на одноимённоей горе. Вас ждёт подъём по канатной дороге в уютном воздушном трамвайчике: за 6 минут мимо проплывут сады и частные дома, а за ними — бескрайние высотки нового города. На вершине вы загадаете желание у особенного яблочного фонтана и узнаете несколько фактов об Алматинской телебашне.

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте, остаток оплачивается гиду в местной валюте Казахстана — тенге

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды

Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами

Транспорт включен в стоимость

За дополнительную плату экскурсия может быть проведена на любом языке и для большего количества участников

Дополнительные расходы — поездка на воздушном трамвайчике:

Билеты на канатную дорогу туда-обратно оплачиваются отдельно и покупаются также для гида: Кок-Тобе — 1000 руб. или 5000 тенге/чел.