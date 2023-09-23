Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога
5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Вы прикоснётесь к истории города, останавливаясь возле интересных объектов — Дворца Республики, Монумента Независимости Казахстана, Свято-Вознесенского собора и других. Мы расскажем о подвигах героев-алматинцев и работе архитектора Зенкова. Вы проедете на воздушном трамвайчике и осмотрите город с высоты. А в парке Кок Тобе на горе загадаете желание у особого фонтана.
Ближайшие даты:
8 окт
9 окт
10 окт
11 окт
12 окт
13 окт
14 окт
Ещё даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Знаковые достопримечательности и истории региона
По дороге вы увидите известные городские локации — Театр оперы и балета им. Абая, Дворец Республики, Монумент Независимости Казахстана, Казахский цирк, Театр драмы им. Ауэзова.
В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев полюбуетесь зданием Свято-Вознесенского собора. Это уникальный памятник деревянного зодчества, сконструированный архитектором Зенковым.
У мемориала Героям Советского Союза вы услышите о легендарной Панфиловской дивизии и героях-алматинцах, остановивших наступление фашистских танков на Москву в годы Великой Отечественной войны.
Воздушный трамвай и заветное желание
Вы побываете в городском парке Кок Тобе, расположенном на одноимённоей горе. Вас ждёт подъём по канатной дороге в уютном воздушном трамвайчике: за 6 минут мимо проплывут сады и частные дома, а за ними — бескрайние высотки нового города. На вершине вы загадаете желание у особенного яблочного фонтана и узнаете несколько фактов об Алматинской телебашне.
Организационные детали
Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами.
Дополнительные расходы — поездка на воздушном трамвайчике:
Взрослые и дети от 12 лет — 3000 тенге в один конец, 5000 тенге в оба конца
Дети от 6 до 12 лет — 1500 тенге в один конец, 2500 тенге в оба конца
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Салима — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1154 туристов
Я профессиональный сертифицированный гид-экскурсовод. Очень люблю путешествовать и понимаю, как важен профессиональный и надёжный гид в новом городе и в другой стране! Вместе со своим агентством провожу как обзорные экскурсии, так и индивидуальные, групповые экскурсии по любой тематике и заказам. Мы даём самую важную и главную информацию. У нас творческий и индивидуальный подход к каждому клиенту. Практикуем креативный, современный и нестандартный подход. Намерена познакомить с Казахстаном весь мир, пригласить любителей всего нового, людей, которые любят познавать и путешествовать по всему миру.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Игорь
23 сен 2023
Экскурсия прошла очень хорошо: было познавательно, увлекательно, информативно и комфортно! В этом большая заслуга гида, его чуткости. Было уделено отдельное внимание и нашему ребенку 5 лет, чтобы и ему было интересно. Это немаловажно, так удается далеко не всем гидам. Получилось очень душевное общение, взаимообмен мыслями и мнениями, диалог культур состоялся! Спасибо вам! Будем советовать вас всем своим!
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Дмитрий
30 авг 2023
Экскурсия прошла на позитивной волне. Гид Малик увлеченно и ненавязчиво остроумно рассказывал об истории города, текущих событиях. Небольшие моменты по организации -сколько не предупреждай туристов, но они все равно забудут взять с собой либо воду, либо кепку, либо… Поэтому, возможно, организаторам стоит в период жаркой погоды иметь пару бутылочек воды и запасную кепку:) Для получения общего представления о славном городе Алматы советую посетить данную экскурсию