Это рассказ о городе, который менял имена, роли и судьбы — и каждый раз начинал заново.
Вместе мы проследим путь от Верного к Алматы — от деревянного зодчества и купеческих особняков до амбициозных проектов первой половины 20 века.
В центре внимания — эпоха перемен, репрессий и культурных парадоксов, которые сформировали облик города и его характер.
Вместе мы проследим путь от Верного к Алматы — от деревянного зодчества и купеческих особняков до амбициозных проектов первой половины 20 века.
В центре внимания — эпоха перемен, репрессий и культурных парадоксов, которые сформировали облик города и его характер.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Никольский собор — один из ключевых символов дореволюционного Верного
- Арт-центр «Целинный» — бывший кинотеатр и отражение советской культурной политики
- Купеческие дома и городскую застройку конца 19 — начала 20 вв.
- Верненский детский приют, где сегодня расположен Музей истории Алматы
- Городок чекистов: жилые корпуса и здание НКВД
- Национальные театры — корейский и уйгурский
- Парки, скульптуры и дома, которые редко попадают в стандартные маршруты
По желанию вы сможете посетить Музей истории Алматы.
Вы узнаете
- Почему Верный переименовали в Алма-Ату и как город получил статус столицы
- Откуда возникла традиция деревянной и полутораэтажной застройки
- Почему Алма-Ата стала местом ссылки и какой район до сих пор вызывает тревожные ассоциации
- Как в городе оказались театры из Владивостока и Ташкента
- Каким образом казахская интеллигенция попала в жернова репрессий
Организационные детали
- Посещение Музея истории Алматы по предварительной договорённости с гидом и оплачивается на месте дополнительно
- Бронирование экскурсии возможно не более чем за 2 недели до даты её проведения. Перед бронированием можете связаться со мной, мы подберем удобный временной слот
ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дома-музея Ахмета Байтурсынова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 27 туристов
Я культурный обозреватель и гид из Алматы. Расскажу о своих родных городе и стране через истории, литературу, музыку. Покажу места, где кроется дух яблочного города и где протекают его самые
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Отличная экскурсия! В процессе были освещены все основные вехи в истории города. Не перегружено, не затянуто и доступным языком. 2 часа пролетели не заметно. Спасибо Алёне.
Алёна
Ответ организатора:
Роман, благодарю! Очень рада, что вам понравилось!
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Н
Спасибо замечательному гиду, Алене, за очень интересную экскурсию. Рассказала и показала много интересных и знаковых мест в истории Алматы. Два часа пролетели как один миг, совсем не устали! Однозначно буду рекомендовать друзьям!
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А
Прекрасная прогулка, очень структурированная информация, легкая подача и очень приятная Алена.
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