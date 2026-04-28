Алматы — город, который раскрывается в деталях. В архитектуре, где соседствуют советский модернизм и современные решения. В улицах, где за каждым домом — своя история. Вы пройдёте по проспекту Абая, увидите культовые здания, спуститесь в метро и почувствуете ритм Алматы — спокойный, но насыщенный. По пути будут живые рассказы — о людях, эпохах и идеях, которые повлияли на город.

Проспект Абая — живая артерия города

Вы пройдёте по одной из главных улиц Алматы и узнаете, почему Абай Кунанбаев стал символом целой эпохи.

Архитектура с характером

Увидите Казахский государственный цирк в форме волшебной юрты и послушаете, как советская эпоха повлияла на облик города.

Театр и культурная жизнь

Познакомитесь с историей Казахского национального театра драмы имени Мухтара Ауэзова — одного из главных культурных центров страны.

Городские символы и знаковые здания

Увидите Дворец Республики, гостиницу «Казахстан» и узнаете, почему они стали архитектурными символами Алматы.

Метро как часть современной истории

Вы прокатитесь в метрополитене, а гид расскажет, как его строили десятилетиями — от советских планов до современного проекта.

Наука и культурное наследие

Прогуляетесь у Академии наук Казахстана и послушаете о развитии науки и культуры в городе.

Люди, которые сформировали город

Рассмотрите памятники Александру Пушкину и Чокану Валиханову — и поймёте, как их наследие связано с Алматы.

