Мои заказы

Алматы: прогулка сквозь эпохи

От советского модернизма до современной городской жизни
Алматы — город, который раскрывается в деталях. В архитектуре, где соседствуют советский модернизм и современные решения. В улицах, где за каждым домом — своя история.

Вы пройдёте по проспекту Абая, увидите культовые здания, спуститесь в метро и почувствуете ритм Алматы — спокойный, но насыщенный. По пути будут живые рассказы — о людях, эпохах и идеях, которые повлияли на город.
5
3 отзыва
Алматы: прогулка сквозь эпохи
Алматы: прогулка сквозь эпохи
Алматы: прогулка сквозь эпохи

Описание экскурсии

Проспект Абая — живая артерия города

Вы пройдёте по одной из главных улиц Алматы и узнаете, почему Абай Кунанбаев стал символом целой эпохи.

Архитектура с характером

Увидите Казахский государственный цирк в форме волшебной юрты и послушаете, как советская эпоха повлияла на облик города.

Театр и культурная жизнь

Познакомитесь с историей Казахского национального театра драмы имени Мухтара Ауэзова — одного из главных культурных центров страны.

Городские символы и знаковые здания

Увидите Дворец Республики, гостиницу «Казахстан» и узнаете, почему они стали архитектурными символами Алматы.

Метро как часть современной истории

Вы прокатитесь в метрополитене, а гид расскажет, как его строили десятилетиями — от советских планов до современного проекта.

Наука и культурное наследие

Прогуляетесь у Академии наук Казахстана и послушаете о развитии науки и культуры в городе.

Люди, которые сформировали город

Рассмотрите памятники Александру Пушкину и Чокану Валиханову — и поймёте, как их наследие связано с Алматы.

Организационные детали

  • В стоимость входит проезд на метро
  • С вам будет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Алматинского цирка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия
Алия — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 123 туристов
С 2014 года мы организуем экскурсии, каждая из которых — это полноценное путешествие, которое позволяет открыть всё многообразие природы региона. В наших маршрутах — бескрайние степи, величественные горы, живописные озёра
читать дальшеуменьшить

и старинные города. Мы заботимся о вашем комфорте: вас ждёт удобный транспорт с кондиционером, питьевая вода на всём пути, в некоторых экскурсиях питание включено в стоимость. Наш главный принцип — «Гость прежде всего!».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
Спасибо Ольге Дмитриевне за отличную экскурсию по Алматы! Чёткий маршрут, глубокие знания города и живая подача. Особенно впечатлила станция метро «Байконыр. Это стало главным открытием дня. Гид - профессионал, которого смело рекомендую!
Спасибо Ольге Дмитриевне за отличную экскурсию по Алматы! Чёткий маршрут, глубокие знания города и живая подача.
Вам был полезен этот отзыв?
Ефремова
Экскурсия очень понравилась, спасибо большое Ольге Дмитриевне за подробный последовательный рассказ, возможность спуститься в метро и посетить здание Академии наук Казахстана, это было потрясающе! Хочется отметить, что хоть мы увидели и не так много местных достопримечательностей во время экскурсии, в памяти осталось множество фактов о городе и сформировался его исторический портрет.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Замечательная получилась прогулка с нашим великолепным гидом Ольгой Дмитриевной. Неизбитый маршрут, вся информация доносилась очень доступно. Всегда очень интересно общаться с человеком, увлеченным своим делом и любящим свой город. Не смотря на 1 мая, мы побывали в холле Академии наук с нереальной акустикой. Организатору и гиду большое спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Алматы

Похожие экскурсии на «Алматы: прогулка сквозь эпохи»

Знакомство с Алматы - на групповой экскурсии
Пешая
3 часа
69 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Знакомство с Алматы - на групповой экскурсии
Проникнуть в историю нынешней столицы, которая не всегда была таковой и так называлась
Начало: На площади Абая
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 11:00
30 мая в 11:00
3500 ₽ за человека
Алматинский модернизм
Пешая
2.5 часа
25 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Алматинский модернизм
Погрузитесь в мир советской архитектуры Алматы и узнайте, что скрывают здания эпохи модернизма. Экскурсия для тех, кто ищет уникальность
Начало: У гостиницы Казахстан
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 15:00
Завтра в 15:00
31 мая в 15:00
2200 ₽ за человека
Алматы известный и неизведанный
Пешая
2.5 часа
202 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Алматы известный и неизведанный
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 11:00
30 мая в 09:00
8975 ₽ за всё до 5 чел.
Алматы вас вдохновит
На машине
6 часов
89 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
15 385 ₽ за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алматы
2500 ₽ за человека