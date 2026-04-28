От советского модернизма до современной городской жизни
Алматы — город, который раскрывается в деталях. В архитектуре, где соседствуют советский модернизм и современные решения. В улицах, где за каждым домом — своя история.
Вы пройдёте по проспекту Абая, увидите культовые здания, спуститесь в метро и почувствуете ритм Алматы — спокойный, но насыщенный. По пути будут живые рассказы — о людях, эпохах и идеях, которые повлияли на город.
Вы пройдёте по одной из главных улиц Алматы и узнаете, почему Абай Кунанбаев стал символом целой эпохи.
Архитектура с характером
Увидите Казахский государственный цирк в форме волшебной юрты и послушаете, как советская эпоха повлияла на облик города.
Театр и культурная жизнь
Познакомитесь с историей Казахского национального театра драмы имени Мухтара Ауэзова — одного из главных культурных центров страны.
Городские символы и знаковые здания
Увидите Дворец Республики, гостиницу «Казахстан» и узнаете, почему они стали архитектурными символами Алматы.
Метро как часть современной истории
Вы прокатитесь в метрополитене, а гид расскажет, как его строили десятилетиями — от советских планов до современного проекта.
Наука и культурное наследие
Прогуляетесь у Академии наук Казахстана и послушаете о развитии науки и культуры в городе.
Люди, которые сформировали город
Рассмотрите памятники Александру Пушкину и Чокану Валиханову — и поймёте, как их наследие связано с Алматы.
Организационные детали
В стоимость входит проезд на метро
С вам будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Алматинского цирка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 123 туристов
С 2014 года мы организуем экскурсии, каждая из которых — это полноценное путешествие, которое позволяет открыть всё многообразие природы региона. В наших маршрутах — бескрайние степи, величественные горы, живописные озёра читать дальшеуменьшить
и старинные города.
Мы заботимся о вашем комфорте: вас ждёт удобный транспорт с кондиционером, питьевая вода на всём пути, в некоторых экскурсиях питание включено в стоимость. Наш главный принцип — «Гость прежде всего!».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
О
Оксана
Спасибо Ольге Дмитриевне за отличную экскурсию по Алматы! Чёткий маршрут, глубокие знания города и живая подача. Особенно впечатлила станция метро «Байконыр. Это стало главным открытием дня. Гид - профессионал, которого смело рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Ефремова
Экскурсия очень понравилась, спасибо большое Ольге Дмитриевне за подробный последовательный рассказ, возможность спуститься в метро и посетить здание Академии наук Казахстана, это было потрясающе! Хочется отметить, что хоть мы увидели и не так много местных достопримечательностей во время экскурсии, в памяти осталось множество фактов о городе и сформировался его исторический портрет.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Замечательная получилась прогулка с нашим великолепным гидом Ольгой Дмитриевной. Неизбитый маршрут, вся информация доносилась очень доступно. Всегда очень интересно общаться с человеком, увлеченным своим делом и любящим свой город. Не смотря на 1 мая, мы побывали в холле Академии наук с нереальной акустикой. Организатору и гиду большое спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Алматы
Похожие экскурсии на «Алматы: прогулка сквозь эпохи»