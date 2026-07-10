В окружении изумрудно-синих гор раскинулась столица Казахстана.
Мы прогуляемся по городу, отыщем ключевые локации, которые поведают нам о той или иной эпохе из истории Алматы.
Что здесь было раньше, когда город назывался Верным? Когда он впервые стал столицей, когда потерял этот статус, а когда снова вернул? Найдём ответы на эти вопросы среди памятников архитектуры!
Мы прогуляемся по городу, отыщем ключевые локации, которые поведают нам о той или иной эпохе из истории Алматы.
Что здесь было раньше, когда город назывался Верным? Когда он впервые стал столицей, когда потерял этот статус, а когда снова вернул? Найдём ответы на эти вопросы среди памятников архитектуры!
Описание экскурсии
Наш маршрут
- Площадь Абая с визитной карточкой Алматы — гостиницей «Казахстан»
- Академия наук — кто приложил руку к её созданию?
- Фонтан «Восточный календарь»
- Театр оперы и балета имени Абая — самое красивое здание города
- Площадь Астана, или Старая площадь. Как Алматы стал столицей и почему?
- Улица Панфилова — самая популярная улица города
- Парк имени 28 героев-панфиловцев. На его территории вы оцените три уникальных объекта. Кафедральный собор — памятник деревянного зодчества начала 20 века, Мемориал Славы, воздвигнутый к 30-летию победы в Великой Отечественной войне, и Республиканский музей музыкальных инструментов — ещё один памятник деревянного зодчества.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:00, 13:00, 16:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Абая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 13:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1538 туристов
Я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. Мы хотим показать страну такой, какой её знаем сами: красивой, разной, гостеприимной и удивительной. Именно поэтому для нас важно, чтобы после поездки вы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 79 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия по такому тёплому во всех смыслах городу! Так получилось, что на экскурсии я был один и у меня получилась индивидуальная экскурсия! Экскурсовод Галина великолепно составила маршрут и сопровождала
+2
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Ольга Дмитриевна - шикарный экскурсовод. Я получила незабываемые впечатления и массу приятных эмоций.
Такую включенность в процесс и глубокие знания истории, географии и интересных фактов о городе и событиях, происходящих в
Такую включенность в процесс и глубокие знания истории, географии и интересных фактов о городе и событиях, происходящих в
+2
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М
У нас была потрясающая гид Юлия, столько информации о городе и истории страны в целом не получите ни у кого, мы слушали буквально, открыв рот. Было очень интересно, весело и насыщенно. Мы остались довольны! Всем рекомендую
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А
Была на экскурсии по Алма-Аты с Надеждой Дмитриевной, все понравилось! Интересно было послушать про историю города, Надежда Дмитриевна очень все увлекательно рассказала, показала, даже картинки показала дополнительно исторические) Отдельная благодарность
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А
Спасибо гиду Марии за потрясающую прогулку по городу. Я получила огромное удовольствие от общения и рассказов об истории, традициях и жизни Алматы. Рахмет.
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Е
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Во время пересадки между рейсами открыл для себя много нового и интересного, чего не сделал бы при одиночной прогулке
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