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Знакомство с Алматы - на групповой экскурсии

Проникнуть в историю нынешней столицы, которая не всегда была таковой и так называлась
В окружении изумрудно-синих гор раскинулась столица Казахстана.

Мы прогуляемся по городу, отыщем ключевые локации, которые поведают нам о той или иной эпохе из истории Алматы.

Что здесь было раньше, когда город назывался Верным? Когда он впервые стал столицей, когда потерял этот статус, а когда снова вернул? Найдём ответы на эти вопросы среди памятников архитектуры!
5
79 отзывов
Знакомство с Алматы - на групповой экскурсии
Знакомство с Алматы - на групповой экскурсии
Знакомство с Алматы - на групповой экскурсии

Описание экскурсии

Наш маршрут

  • Площадь Абая с визитной карточкой Алматы — гостиницей «Казахстан»
  • Академия наук — кто приложил руку к её созданию?
  • Фонтан «Восточный календарь»
  • Театр оперы и балета имени Абая — самое красивое здание города
  • Площадь Астана, или Старая площадь. Как Алматы стал столицей и почему?
  • Улица Панфилова — самая популярная улица города
  • Парк имени 28 героев-панфиловцев. На его территории вы оцените три уникальных объекта. Кафедральный собор — памятник деревянного зодчества начала 20 века, Мемориал Славы, воздвигнутый к 30-летию победы в Великой Отечественной войне, и Республиканский музей музыкальных инструментов — ещё один памятник деревянного зодчества.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 09:00, 13:00, 16:00 и 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Абая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 13:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1538 туристов
Я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. Мы хотим показать страну такой, какой её знаем сами: красивой, разной, гостеприимной и удивительной. Именно поэтому для нас важно, чтобы после поездки вы
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могли сказать: «Я не просто увидел Казахстан. Я его почувствовал». Мы верим, что хорошая экскурсия — это история, в которой человек становится участником. Поэтому наши прогулки разные: спокойные или активные, познавательные или атмосферные. Мы можем рассказать историю старого Алматы во время прогулки по его улицам, посмотреть на город глазами художников или уйти в горы по тропе, о которой знают немногие. И делаем это с искренностью, вниманием к человеку и любовью к месту, которое мы показываем.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
77
4
2
3
2
1
Андрей
Отличная экскурсия по такому тёплому во всех смыслах городу! Так получилось, что на экскурсии я был один и у меня получилась индивидуальная экскурсия! Экскурсовод Галина великолепно составила маршрут и сопровождала
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его интересными рассказами то, углубляясь в прошлое Алматы, то указывая на современные интересности города! Причем, как мне показалось, сам маршрут является "живым" и может меняться ото дня ко дню в зависимости от текущих обстоятельств (например, ремонт центральной площади). Мы даже заглянули в удивительно спроектированный в виде национальной юрты холл Академии наук - чего бы при самостоятельной прогулке мне не пришло бы в голову. С собой у Галины был и иллюстративный материал! Было очень познавательно и интересно! Чувствуется, что Галина всей душой любит свой город, что передалось и экскурсанту. Всем рекомендую начинать знакомство с городом на данной экскурсии!

Отличная экскурсия по такому тёплому во всех смыслах городу! Так получилось, что на экскурсии я был
Отличная экскурсия по такому тёплому во всех смыслах городу! Так получилось, что на экскурсии я был
Отличная экскурсия по такому тёплому во всех смыслах городу! Так получилось, что на экскурсии я был
Отличная экскурсия по такому тёплому во всех смыслах городу! Так получилось, что на экскурсии я был
Отличная экскурсия по такому тёплому во всех смыслах городу! Так получилось, что на экскурсии я был
Отличная экскурсия по такому тёплому во всех смыслах городу! Так получилось, что на экскурсии я был
Отличная экскурсия по такому тёплому во всех смыслах городу! Так получилось, что на экскурсии я был
Отличная экскурсия по такому тёплому во всех смыслах городу! Так получилось, что на экскурсии я был+2
Отличная экскурсия по такому тёплому во всех смыслах городу! Так получилось, что на экскурсии я был
Отличная экскурсия по такому тёплому во всех смыслах городу! Так получилось, что на экскурсии я был
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Мария
Ольга Дмитриевна - шикарный экскурсовод. Я получила незабываемые впечатления и массу приятных эмоций.
Такую включенность в процесс и глубокие знания истории, географии и интересных фактов о городе и событиях, происходящих в
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нем, встретишь не часто. Но Ольга Дмитриевна действительно заряжает интересом! Мы легко встретились и нашлись, несмотря на то, что я была без телефона (не стала получать сим и пользовалась вай-фаем в квартире). Встретились четко на месте, как и договаривались, без опозданий. Прошли вместе кучу шикарнейших мест, несколько раз останавливались перекусить (для меня это важно, т к быстро утомляюсь на подобных мероприятиях, но с таким подходом меня хватило очень надолго и энтузиазм не угас). Меня даже пофоткали везде, где я хотела и отвечали на бесхитростные, но вечно сыплющиеся вопросы.
В общем, очень благодарна за незабываемый день с чудесным экскурсоводом и безмерно добрым и чарующе приятным человеком Ольгой Дмитриевной. Казахстан мне запомнился этой экскурсией и даже спустя время я вспоминаю его с теплотой в сердце

Ольга Дмитриевна - шикарный экскурсовод. Я получила незабываемые впечатления и массу приятных эмоций.
Ольга Дмитриевна - шикарный экскурсовод. Я получила незабываемые впечатления и массу приятных эмоций.
Ольга Дмитриевна - шикарный экскурсовод. Я получила незабываемые впечатления и массу приятных эмоций.
Ольга Дмитриевна - шикарный экскурсовод. Я получила незабываемые впечатления и массу приятных эмоций.
Ольга Дмитриевна - шикарный экскурсовод. Я получила незабываемые впечатления и массу приятных эмоций.
Ольга Дмитриевна - шикарный экскурсовод. Я получила незабываемые впечатления и массу приятных эмоций.
Ольга Дмитриевна - шикарный экскурсовод. Я получила незабываемые впечатления и массу приятных эмоций.
Ольга Дмитриевна - шикарный экскурсовод. Я получила незабываемые впечатления и массу приятных эмоций.+2
Ольга Дмитриевна - шикарный экскурсовод. Я получила незабываемые впечатления и массу приятных эмоций.
Ольга Дмитриевна - шикарный экскурсовод. Я получила незабываемые впечатления и массу приятных эмоций.
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М
У нас была потрясающая гид Юлия, столько информации о городе и истории страны в целом не получите ни у кого, мы слушали буквально, открыв рот. Было очень интересно, весело и насыщенно. Мы остались довольны! Всем рекомендую
У нас была потрясающая гид Юлия, столько информации о городе и истории страны в целом не
У нас была потрясающая гид Юлия, столько информации о городе и истории страны в целом не
У нас была потрясающая гид Юлия, столько информации о городе и истории страны в целом не
У нас была потрясающая гид Юлия, столько информации о городе и истории страны в целом не
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А
Была на экскурсии по Алма-Аты с Надеждой Дмитриевной, все понравилось! Интересно было послушать про историю города, Надежда Дмитриевна очень все увлекательно рассказала, показала, даже картинки показала дополнительно исторические) Отдельная благодарность
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за человечность и доброту: было жарко, и из-за отсутствия местной валюты абсолютно бескорыстно и с добрыми побуждениями угостила меня лимонадом, за что ей большое спасибо! Не пожалеете, если обратитесь к данной компании👍🏼

Была на экскурсии по Алма-Аты с Надеждой Дмитриевной, все понравилось! Интересно было послушать про историю города,
Была на экскурсии по Алма-Аты с Надеждой Дмитриевной, все понравилось! Интересно было послушать про историю города,
Была на экскурсии по Алма-Аты с Надеждой Дмитриевной, все понравилось! Интересно было послушать про историю города,
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А
Спасибо гиду Марии за потрясающую прогулку по городу. Я получила огромное удовольствие от общения и рассказов об истории, традициях и жизни Алматы. Рахмет.
Спасибо гиду Марии за потрясающую прогулку по городу. Я получила огромное удовольствие от общения и рассказов
Спасибо гиду Марии за потрясающую прогулку по городу. Я получила огромное удовольствие от общения и рассказов
Спасибо гиду Марии за потрясающую прогулку по городу. Я получила огромное удовольствие от общения и рассказов
Спасибо гиду Марии за потрясающую прогулку по городу. Я получила огромное удовольствие от общения и рассказов
Спасибо гиду Марии за потрясающую прогулку по городу. Я получила огромное удовольствие от общения и рассказов
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Е
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Во время пересадки между рейсами открыл для себя много нового и интересного, чего не сделал бы при одиночной прогулке
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Во время пересадки между рейсами открыл для себя много
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Во время пересадки между рейсами открыл для себя много
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Во время пересадки между рейсами открыл для себя много
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Во время пересадки между рейсами открыл для себя много
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Во время пересадки между рейсами открыл для себя много
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Во время пересадки между рейсами открыл для себя много
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