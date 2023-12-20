Знакомство с Алматы - в мини-группе

Групповая экскурсия в Алматы

Проникнуть в историю нынешней столицы, которая не всегда была таковой и так называлась

В окружении изумрудно-синих гор раскинулась столица Казахстана.

Мы прогуляемся по городу, отыщем ключевые локации, которые поведают нам о той или иной эпохе из истории Алматы.

Что здесь было раньше, когда город назывался Верным? Когда он впервые стал столицей, когда потерял этот статус, а когда снова вернул? Найдём ответы на эти вопросы среди памятников архитектуры!
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Ближайшие даты:
20
дек
21
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22
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23
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24
дек
25
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26
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут

  • Площадь Республики — главная площадь города. Вы увидите «Монумент независимости» — 18-метровый обелиск, который венчает фигура сакского воина. Весь комплекс монумента повествует о главных, эпохальных событиях истории Казахстана.
  • Площадь Абая с визитной карточкой Алматы — гостиницей «Казахстан»
  • Академия наук — кто приложил руку к её созданию?
  • Фонтан «Восточный календарь»
  • Театр оперы и балета имени Абая — самое красивое здание города
  • Площадь Астана, или Старая площадь. Как Алматы стал столицей и почему?
  • Улица Панфилова — самая популярная улица города
  • Парк имени 28 героев-панфиловцев. На его территории вы оцените три уникальных объекта. Кафедральный собор — памятник деревянного зодчества начала 20 века, Мемориал Славы, воздвигнутый к 30-летию победы в Великой Отечественной войне, и Республиканский музей музыкальных инструментов — ещё один памятник деревянного зодчества.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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