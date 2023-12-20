Проникнуть в историю нынешней столицы, которая не всегда была таковой и так называлась
В окружении изумрудно-синих гор раскинулась столица Казахстана.
Мы прогуляемся по городу, отыщем ключевые локации, которые поведают нам о той или иной эпохе из истории Алматы.
Что здесь было раньше, когда город назывался Верным? Когда он впервые стал столицей, когда потерял этот статус, а когда снова вернул? Найдём ответы на эти вопросы среди памятников архитектуры!
Мы прогуляемся по городу, отыщем ключевые локации, которые поведают нам о той или иной эпохе из истории Алматы.
Что здесь было раньше, когда город назывался Верным? Когда он впервые стал столицей, когда потерял этот статус, а когда снова вернул? Найдём ответы на эти вопросы среди памятников архитектуры!
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Наш маршрут
- Площадь Республики — главная площадь города. Вы увидите «Монумент независимости» — 18-метровый обелиск, который венчает фигура сакского воина. Весь комплекс монумента повествует о главных, эпохальных событиях истории Казахстана.
- Площадь Абая с визитной карточкой Алматы — гостиницей «Казахстан»
- Академия наук — кто приложил руку к её созданию?
- Фонтан «Восточный календарь»
- Театр оперы и балета имени Абая — самое красивое здание города
- Площадь Астана, или Старая площадь. Как Алматы стал столицей и почему?
- Улица Панфилова — самая популярная улица города
- Парк имени 28 героев-панфиловцев. На его территории вы оцените три уникальных объекта. Кафедральный собор — памятник деревянного зодчества начала 20 века, Мемориал Славы, воздвигнутый к 30-летию победы в Великой Отечественной войне, и Республиканский музей музыкальных инструментов — ещё один памятник деревянного зодчества.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Svetlana — Организатор в Алматы
Провёл экскурсии для 702 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. С радостью покажем вам нашу удивительную страну и расскажем о ней самое интересное.
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