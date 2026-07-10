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нем, встретишь не часто. Но Ольга Дмитриевна действительно заряжает интересом! Мы легко встретились и нашлись, несмотря на то, что я была без телефона (не стала получать сим и пользовалась вай-фаем в квартире). Встретились четко на месте, как и договаривались, без опозданий. Прошли вместе кучу шикарнейших мест, несколько раз останавливались перекусить (для меня это важно, т к быстро утомляюсь на подобных мероприятиях, но с таким подходом меня хватило очень надолго и энтузиазм не угас). Меня даже пофоткали везде, где я хотела и отвечали на бесхитростные, но вечно сыплющиеся вопросы.

В общем, очень благодарна за незабываемый день с чудесным экскурсоводом и безмерно добрым и чарующе приятным человеком Ольгой Дмитриевной. Казахстан мне запомнился этой экскурсией и даже спустя время я вспоминаю его с теплотой в сердце