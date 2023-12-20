В окружении изумрудно-синих гор раскинулась столица Казахстана.



Мы прогуляемся по городу, отыщем ключевые локации, которые поведают нам о той или иной эпохе из истории Алматы.



Что здесь было раньше, когда город назывался Верным? Когда он впервые стал столицей, когда потерял этот статус, а когда снова вернул? Найдём ответы на эти вопросы среди памятников архитектуры!