Однодневный тур к красивейшему горному озеру Иссык. Бирюзовая вода, хвойные леса, панорамы Заилийского Алатау. Идеальный тур для спокойного отдыха на природе.
Описание экскурсии
День перезагрузки Озеро Иссык — одно из самых живописных мест рядом с Алматы, оно как зеркало между небом и горами. Его бирюзовая гладь отражает облака, а вокруг — хвойные леса, цветущие поля и горное спокойствие. Вы отправитесь в путешествие по живописному ущелью Заилийского Алатау, где каждая остановка — вид с открытки. По пути вы увидите панорамы ущелья и узнаете о сакских курганах, где был найден один из символов Казахстана — Золотой человек. А на берегу озера вас ждёт тишина, чистый воздух и невероятные виды. Тур подойдёт и для любителей природы, и для тех, кто ищет красивые кадры, уединение и лёгкую перезагрузку. Важная информация:
Возьмите с собой: удобную одежду по погоде, ветровку (в горах может быть прохладно), удобную закрытую обувь, солнцезащитные очки и крем, воду.
Расписание по согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Иссык
- Иссыкское ущелье Заилийского Алатау
- Музей «Золотого человека» (по желанию)
- Водопад «Медвежий» (по желанию)
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Входные билеты в эко-зону
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Расписание по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой: удобную одежду по погоде
- Ветровку (в горах может быть прохладно)
- Удобную закрытую обувь
- Солнцезащитные очки и крем
- Воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
31 авг 2025
У меня была потрясающая поездка на озеро Иссык! Мы выехали рано утром из Алматы и дорога была свободная, и на озере не было ни души, и нам никто не мешал
Н
Наталья
5 авг 2025
Нам все понравилось, море впечатлений, красивые места - горы, озеро. Все просто потрясающе! На обратном пути заехали в музей и посмотрели курганы и места раскопок
