День перезагрузки Озеро Иссык — одно из самых живописных мест рядом с Алматы, оно как зеркало между небом и горами. Его бирюзовая гладь отражает облака, а вокруг — хвойные леса, цветущие поля и горное спокойствие. Вы отправитесь в путешествие по живописному ущелью Заилийского Алатау, где каждая остановка — вид с открытки. По пути вы увидите панорамы ущелья и узнаете о сакских курганах, где был найден один из символов Казахстана — Золотой человек. А на берегу озера вас ждёт тишина, чистый воздух и невероятные виды. Тур подойдёт и для любителей природы, и для тех, кто ищет красивые кадры, уединение и лёгкую перезагрузку. Важная информация:

Возьмите с собой: удобную одежду по погоде, ветровку (в горах может быть прохладно), удобную закрытую обувь, солнцезащитные очки и крем, воду.