Озеро Иссык - горное чудо и день для перезагрузки

Однодневный тур к красивейшему горному озеру Иссык. Бирюзовая вода, хвойные леса, панорамы Заилийского Алатау. Идеальный тур для спокойного отдыха на природе.
Описание экскурсии

День перезагрузки Озеро Иссык — одно из самых живописных мест рядом с Алматы, оно как зеркало между небом и горами. Его бирюзовая гладь отражает облака, а вокруг — хвойные леса, цветущие поля и горное спокойствие. Вы отправитесь в путешествие по живописному ущелью Заилийского Алатау, где каждая остановка — вид с открытки. По пути вы увидите панорамы ущелья и узнаете о сакских курганах, где был найден один из символов Казахстана — Золотой человек. А на берегу озера вас ждёт тишина, чистый воздух и невероятные виды. Тур подойдёт и для любителей природы, и для тех, кто ищет красивые кадры, уединение и лёгкую перезагрузку. Важная информация:
Возьмите с собой: удобную одежду по погоде, ветровку (в горах может быть прохладно), удобную закрытую обувь, солнцезащитные очки и крем, воду.

Расписание по согласованию с гидом

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Иссык
  • Иссыкское ущелье Заилийского Алатау
  • Музей «Золотого человека» (по желанию)
  • Водопад «Медвежий» (по желанию)
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Входные билеты в эко-зону
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Расписание по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Возьмите с собой: удобную одежду по погоде
  • Ветровку (в горах может быть прохладно)
  • Удобную закрытую обувь
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
Виктория
31 авг 2025
У меня была потрясающая поездка на озеро Иссык! Мы выехали рано утром из Алматы и дорога была свободная, и на озере не было ни души, и нам никто не мешал
читать дальше

наслаждаться этим дивным местом. Озеро завораживает своей красотой, взгляд оторвать от бирюзовой воды невозможно, отключаешься от внешнего мира, существуют только ты, горы и озеро. Мы (гид Елнар и я) немного походили вдоль озера и я постоянно фотографировала это чудо природы с разных ракурсов. Тропинка там каменистая, иногда надо было и как бы на ступеньку высокую подняться и Елнар всегда был рядом и поддерживал меня (мне немного за 60 и надежное мужское плечо бывает очень кстати). Могучие горы, покрытые зеленым покрывалом тянь-шаньских елей, только оттеняют нежный цвет озера. Веет спокойствием и умиротворением, но мы помним о страшной катастрофе 1963 года, произошедшей в этих дивных местах (гид Елнар подводил меня к скорбному памятнику по погибшим)…
Пока мы поднимались по дороге от экопоста до озера, больно было смотреть на остовы домов, как будто это последствия бомбежек, иногда попадались только стены, заросшие деревьями или высокой травой- все это оставляет не только горькое сожаление о произошедшем, но и, простите, некое недоумение - почему, с какой целью эти непригодные к жилью останки домов не разбираются? Строительство новых построже в водоохранной зоне все равно запрещено. Восстанавливать там нечего, исторической ценности они не имеют- то есть налицо бесхозяйственность и это удручает.

Н
Наталья
5 авг 2025
Нам все понравилось, море впечатлений, красивые места - горы, озеро. Все просто потрясающе! На обратном пути заехали в музей и посмотрели курганы и места раскопок

Входит в следующие категории Алматы

