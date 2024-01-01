Впечатлиться красотами и узнать, как природа одновременно может быть и созидателем, и разрушителем
Добро пожаловать в увлекательное путешествие, посвящённое истории озера Иссык! В поездке вы насладитесь видами Иссыкского ущелья со смотровой вышки и во время прогулки по нему. Пройдёте в неспешном темпе 11 километров, познакомитесь с трагической судьбой озера. Заглянете в рукотворную пещеру, где каждый камень хранит свой уникальный рассказ.
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К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы.
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Описание
Что вас ожидает
Этот день будет наполнен впечатлениями и красочными пейзажами. Вы увидите следы природной силы и ощутите противостояние человека и неистовой стихии. А также узнаете, что случилось на озере в 1963 году.
- Около 10 утра мы выедем из Алматы
- Через полтора часа прибудем в Иле-Алатауский национальный парк
- На внедорожнике подъедем максимально близко к озеру. Пешая часть маршрута составит примерно 11 км в обе стороны по ровной дороге без уклонов.
- Поднимемся на смотровую вышку, с которой открывается панорама на озеро и его окрестности
- Отправимся в поход к противоселевой дамбе и пещере желаний. В логове грота можно попросить о своём сокровенном.
- К вечеру заряженные природной энергией вернёмся в Алматы
Организационные детали
- В стоимость программы входят трансфер на внедорожнике, услуги гида-водителя, любительские фото- и видеоматериалы, экосборы
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на проспекте Суюнбая
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Ирина — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 14 туристов
Меня зовут Ирина. В моём родном Казахстане много уникальных, красивых мест, которые мы с моей командой покажем вам в наших турах. Мы стремимся, что ваши путешествия были максимально комфортными, красивыми и интересными. Чтобы после посещения Алматы в вашей копилке воспоминаний добавились такие, которые вызывают приятную улыбку на лице. Разделите с нами вашу страсть к путешествиям!