Симфония озера Иссык
Индивидуальная экскурсия в Алматы

Впечатлиться красотами и узнать, как природа одновременно может быть и созидателем, и разрушителем

Добро пожаловать в увлекательное путешествие, посвящённое истории озера Иссык! В поездке вы насладитесь видами Иссыкского ущелья со смотровой вышки и во время прогулки по нему. Пройдёте в неспешном темпе 11 километров, познакомитесь с трагической судьбой озера. Заглянете в рукотворную пещеру, где каждый камень хранит свой уникальный рассказ.
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы.
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Симфония озера Иссык
Симфония озера Иссык
Симфония озера Иссык

Описание

Что вас ожидает

Этот день будет наполнен впечатлениями и красочными пейзажами. Вы увидите следы природной силы и ощутите противостояние человека и неистовой стихии. А также узнаете, что случилось на озере в 1963 году.

  • Около 10 утра мы выедем из Алматы
  • Через полтора часа прибудем в Иле-Алатауский национальный парк
  • На внедорожнике подъедем максимально близко к озеру. Пешая часть маршрута составит примерно 11 км в обе стороны по ровной дороге без уклонов.
  • Поднимемся на смотровую вышку, с которой открывается панорама на озеро и его окрестности
  • Отправимся в поход к противоселевой дамбе и пещере желаний. В логове грота можно попросить о своём сокровенном.
  • К вечеру заряженные природной энергией вернёмся в Алматы

Организационные детали

  • В стоимость программы входят трансфер на внедорожнике, услуги гида-водителя, любительские фото- и видеоматериалы, экосборы
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Суюнбая
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.

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