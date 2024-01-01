Ирина — ваша команда гидов в Алматы

Провели экскурсии для 14 туристов

Меня зовут Ирина. В моём родном Казахстане много уникальных, красивых мест, которые мы с моей командой покажем вам в наших турах. Мы стремимся, что ваши путешествия были максимально комфортными, красивыми и интересными. Чтобы после посещения Алматы в вашей копилке воспоминаний добавились такие, которые вызывают приятную улыбку на лице. Разделите с нами вашу страсть к путешествиям!