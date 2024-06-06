Озеро Иссык – экскурсии в Алматы

Найдено 11 экскурсий в категории «Озеро Иссык» в Алматы, цены от 2 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
16 отзывов
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий: групповая экскурсия
Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
61005 490 за человека
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1 отзыв
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
Групповая экскурсия в ущелье Тургень и к озеру Иссык. Включает посещение музея Золотого человека и прогулку к Медвежьему водопаду
Начало: Недалеко от метро Байконур
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 600 за человека
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
Прогуляться среди диких трав и насладиться природой Казахстана (в мини-группе)
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
74905 992 за человека
Озеро Иссык и водопад Медвежий
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Экскурсия: Озеро Иссык и водопад Медвежий в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
Начало: С указанного адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
28 000 за всё до 4 чел.
Сакские курганы и другие чудеса Казахстана
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Сакские курганы и природные сокровища Алматы: путешествие в историю и красоту
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей во время экскурсии по Сакским курганам и живописным уголкам вокруг Алматы
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
24 000 за всё до 3 чел.
Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Путешествие на озеро Иссык: уникальная экскурсия по Алматы
Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека
Начало: Мы встречаем вас в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
35 000 за всё до 6 чел.
Иссыкское озеро и Медвежий водопад
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Иссыкское озеро и Медвежий водопад: уникальное приключение в мини-группе
Проведите незабываемый день, исследуя сказочное Иссыкское озеро и величественный Медвежий водопад в окружении гор Заилийского Алатау
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2330022 135 за всё до 7 чел.
Из Алматы - на горное озеро Иссык
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Алматы - на горное озеро Иссык
Полюбоваться сказочным озером, увидеть Царские курганы и посетить семейную ферму за 1 день
Завтра в 09:00
10 июня в 10:30
21 000 за всё до 4 чел.
Симфония озера Иссык
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Симфония озера Иссык
Впечатлиться красотами и узнать, как природа одновременно может быть и созидателем, и разрушителем
Начало: На проспекте Суюнбая
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
16 000 за всё до 5 чел.
Озеро Иссык, «Кремлёвская стена», Пещера желаний и Медвежий водопад за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
Озеро Иссык, «Кремлёвская стена», Пещера желаний и Медвежий водопад за 1 день
Посетить местную Швейцарию и полюбоваться фантастическими пейзажами на автопешеходной экскурсии
Начало: У ТРЦ «Достык Плаза»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
32 000 за всё до 6 чел.
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
Душевно посидеть на берегу с ароматным чаем или кофе, настолками и весёлыми историями
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: в пятницу в 09:30
14 июня в 09:30
21 июня в 09:30
8 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
    Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻
    Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
    Очень насыщенная экскурсия - посетили за один день несколько фантастических, очень красивых мест! Гид Ирина очень интересно рассказывала и координировала группу
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    в течение всей экскурсии. Единственное, для полного счастья не хватило обеда где-нибудь в кафе в горах или на форелевой ферме:) но организатор сразу заранее предупредил о всех нюансах, что нужно брать с собой перекус и воду, спреи от насекомых и т. д, поэтому в плане организации все на отлично! В общем, поездка и экскурсия получились прекрасными, впечатлений масса, рекомендую!

  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
    Большое спасибо гиду Биржану за интересную экскурсию. Интересно, доброжелательно и безумно красиво 😍
  • Ж
    Жанар
    27 мая 2024
    Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
    Великолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилось. Озеро такого необычного цвета и такая тишина…. Полное единение с
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    природой и какая-то мистическая атмосфера. После Иссыка был Медвежий водопад, очень мощный. Идти не сложно по тропе. Организация на высоте! Чат на всех с информацией, рассказ про локации, помощь с фото и видео по пути. Рекомендую для тех, у кого нет полного дня в Алмате, а посмотреть интересное хочется.

    Великолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилосьВеликолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилосьВеликолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилосьВеликолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилосьВеликолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилосьВеликолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилось
  • E
    Ewgenia
    18 мая 2024
    Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
    Организовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на поле пока не слишком жарко,
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    потом озеро и в завершении суперхит - восхождение в гору к водопаду. Было не легко, но это того стоило. Очень повезло что на локациях не было народу и мы гуляли маленькой компанией. И когда собирались уезжать с места, приезжал большой автобус с туристами - нас это ещё больше радовало - как вовремя у нас все сложилось.

    Организовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на поле
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Иссыкское озеро и Медвежий водопад
    Впечатляющая поездка: удобный маршрут, комфортабельный автомобиль, красивые локации! Нам очень повезло с гидом Ринатом, он учел, что у меня болела
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    нога, составил маршрут максимально удобно, не торопил, давал время отдохнуть, буквально за руку провёл по трудным местам маршрута! Очень открытый, вежливый, доброжелательный молодой человек! Спасибо ему огромное! Сам маршрут нетрудный, дорога пролетела быстро под красивые музыкальные композиции казахских музыкантов и интересные разговоры с Ринатом! И водопад, и озеро запомнятся своей природной красотой! Бонусом было поле с цветущими маками! Огромная благодарность организаторам поездки за чёткую организацию и заботу о комфорте туристов!

  • В
    Виктория
    8 мая 2024
    Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
    Признаться, идею с маковыми полями ребятам подала я. Очень много слышала и видела фотографий в интернете. В итоге поездка состоялась.
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    Изначально планировалось ехать на другое маковое поле, но… Его величество случай (а может и нет.;)), привел нас целых два! поля. Голубое и красное. Вот это бонус! И маки, маки крупные, много и на фоне гор… Фото не передают этой красоты вживую. Уезжать просто не хотелось. . Но впереди нас ждал Иссык и Медвежий водопад… Иссык красивый, есть пара очень интересных мест для того, чтобы сделать фото… А вот водопад - это отдельная песня. . Дорога до него занимает минут 30, вверх по горной тропе… Зато кардио+красивые виды. . Такое вот 2 в одном. . И опять же, водопадов у нас было 2.. Один бонусом шел… Ну а в Медвежьем даже частично искупались… Благо погода была солнечная, жаркая, а холодная горная вода освежила прекрасно… Группа подобралась снова веселая и дружная… В общем советую всем, но, помните - маки отцветают очень быстро…

  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
    Отличная организация тура. Был создан чат группы с детальным описанием маршрута, подробными рекомендациями участникам, представлением и контактами гида - водителя.
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    Это дает ощущение комфорта и безопасности, чувствуешь себя желанным гостем. Информации от гида очень мало. Бонус - отличные фото по окончании тура 👍🏻 Рекомендую!

    Отличная организация тура. Был создан чат группы с детальным описанием маршрута, подробными рекомендациями участникам, представлением и
  • Н
    Нина
    26 января 2024
    Иссыкское озеро и Медвежий водопад
    Очень понравилась поездка, озеро покрыто льдом, но виды по пути к нему и возле это сказка горы и елки, много
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    елок) нам повезло что была солнечная погода, можно было погулять по площадке и насладиться горными пейзажами. Затем мы отправились на водопад, он не очень далеко от озера, по пути мы заехали на форелевое хозяйство, ее можно ловить и они тут же ее готовят, очень вкусненько. Водопад очень красивый, не пожалела что съездила. Юлии и Дмитрию огромное спасибо за организацию тура, все продумано до мелочей. Особенно понравилось, что это мини группа, со всеми быстро нашли общий язык и провели день как знакомые друзья. Рекомендую.

  • М
    Максим
    29 октября 2023
    Сакские курганы и другие чудеса Казахстана
    Из минусов могу отметить только то, что конкретно наш экскурсовод не был сильно заинтересован в том, чтобы что-то рассказать нам, приходилось вытягивать информацию 😀 Однако, это не помешало нам с женой насладиться чудесными природными местами Казахстана, спасибо организаторам за такую возможность!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Озеро Иссык»

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