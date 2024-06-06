1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий: групповая экскурсия
Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
61005 490₽ за человека
Групповая
8 часов
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
Групповая экскурсия в ущелье Тургень и к озеру Иссык. Включает посещение музея Золотого человека и прогулку к Медвежьему водопаду
Начало: Недалеко от метро Байконур
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 600₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
Прогуляться среди диких трав и насладиться природой Казахстана (в мини-группе)
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
74905 992₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия: Озеро Иссык и водопад Медвежий в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
Начало: С указанного адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сакские курганы и природные сокровища Алматы: путешествие в историю и красоту
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей во время экскурсии по Сакским курганам и живописным уголкам вокруг Алматы
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на озеро Иссык: уникальная экскурсия по Алматы
Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека
Начало: Мы встречаем вас в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
35 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Иссыкское озеро и Медвежий водопад: уникальное приключение в мини-группе
Проведите незабываемый день, исследуя сказочное Иссыкское озеро и величественный Медвежий водопад в окружении гор Заилийского Алатау
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2330022 135₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Алматы - на горное озеро Иссык
Полюбоваться сказочным озером, увидеть Царские курганы и посетить семейную ферму за 1 день
Завтра в 09:00
10 июня в 10:30
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Симфония озера Иссык
Впечатлиться красотами и узнать, как природа одновременно может быть и созидателем, и разрушителем
Начало: На проспекте Суюнбая
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
16 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Иссык, «Кремлёвская стена», Пещера желаний и Медвежий водопад за 1 день
Посетить местную Швейцарию и полюбоваться фантастическими пейзажами на автопешеходной экскурсии
Начало: У ТРЦ «Достык Плаза»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
32 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
Душевно посидеть на берегу с ароматным чаем или кофе, настолками и весёлыми историями
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: в пятницу в 09:30
14 июня в 09:30
21 июня в 09:30
8 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 июня 2024Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻
- ЕЕлена3 июня 2024Очень насыщенная экскурсия - посетили за один день несколько фантастических, очень красивых мест! Гид Ирина очень интересно рассказывала и координировала группу
- ААлександра1 июня 2024Большое спасибо гиду Биржану за интересную экскурсию. Интересно, доброжелательно и безумно красиво 😍
- ЖЖанар27 мая 2024Великолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилось. Озеро такого необычного цвета и такая тишина…. Полное единение с
- EEwgenia18 мая 2024Организовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на поле пока не слишком жарко,
- ТТатьяна16 мая 2024Впечатляющая поездка: удобный маршрут, комфортабельный автомобиль, красивые локации! Нам очень повезло с гидом Ринатом, он учел, что у меня болела
- ВВиктория8 мая 2024Признаться, идею с маковыми полями ребятам подала я. Очень много слышала и видела фотографий в интернете. В итоге поездка состоялась.
- ААнна3 мая 2024Отличная организация тура. Был создан чат группы с детальным описанием маршрута, подробными рекомендациями участникам, представлением и контактами гида - водителя.
- ННина26 января 2024Очень понравилась поездка, озеро покрыто льдом, но виды по пути к нему и возле это сказка горы и елки, много
- ММаксим29 октября 2023Из минусов могу отметить только то, что конкретно наш экскурсовод не был сильно заинтересован в том, чтобы что-то рассказать нам, приходилось вытягивать информацию 😀 Однако, это не помешало нам с женой насладиться чудесными природными местами Казахстана, спасибо организаторам за такую возможность!
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Озеро Иссык»
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