ежедневно в 09:00

Пронзительно бирюзовое озеро, буйство хвойных лесов и горы со снежными вершинами — такой удивительный Казахстан ждет вас на этой экскурсии! В группе до 10 человек на комфортабельном микроавтобусе вы проедете по следам Великого шелкового пути, увидите сакские курганы, узнаете о загадке «Золотого человека». И вдоволь полюбуетесь видами гор и ущелий Заилийского Алатау.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога в горы Тянь-Шаня. Путь начнется с проспекта Аль-Фараби: из окна автобуса вы увидите престижные верхние районы города. А покинув Алма-Ату, поедете по бывшей караванной дороге — когда-то она была ответвлением Великого шелкового пути. Перед вами предстанут виды на Тянь-Шаньский хребет, а гид расскажет об истории Семиречья, об образе жизни и вероисповеданиях народа, населявшего издревле эти места.

Тайна «Золотого человека». Речь идет о находке археологов в древних курганах — останках сакского воина в золотой одежде. При желании вы узнаете об этом больше, посетив музей Иссыкского заповедника.

Форелевое хозяйство и обед. Проехав экопост, вы окажетесь в Иле-Алатауском природном парке. Самое время подкрепиться — конечно, в живописном месте среди гор. Вы сможете половить форель, и вам подадут ее с пылу с жару, или заказать блюда по меню.

Озеро Иссык с разных ракурсов. По горному серпантину вы подниметесь на высоту 1756 м н. у. м. и услышите хроники этой дороги, проложенной в середине 20 века. В этой части путешествия две остановки на смотровых с панорамами Иссыкского ущелья. Наконец, после легкой пешей прогулки вам откроется потрясающий вид на горное озеро ярко-бирюзового цвета. Если будут силы, можно дойти до места впадения реки Иссык в озеро и/или осмотреть селезащитные сооружения.

Программа

— 09:00 встреча и выезд из центра Алма-Аты

— 11:30 остановка на смотровой площадке с видом на сакские курганы

— посещение Археологического музея при заповеднике (по желанию)

— посещение форелевого хозяйства и обед (по желанию)

— остановка на смотровой площадке с видом на Иссыкское ущелье

— около 12:30 Несложная прогулка к озеру Иссык (около 1,2 км)

— обратная дорога и возвращение в Алма-Ату в 17:00-18:00

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном микроавтобусе в группе до 10 человек

Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Продолжительность 8-9 часов

Дополнительные расходы