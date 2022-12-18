ежедневно в 09:00

Экскурсия на озеро Иссык в мини-группе

Полюбоваться природным чудом Казахстана, пообедать на форелевом хозяйстве и открыть древнюю историю

Пронзительно бирюзовое озеро, буйство хвойных лесов и горы со снежными вершинами — такой удивительный Казахстан ждет вас на этой экскурсии! В группе до 10 человек на комфортабельном микроавтобусе вы проедете по следам Великого шелкового пути, увидите сакские курганы, узнаете о загадке «Золотого человека». И вдоволь полюбуетесь видами гор и ущелий Заилийского Алатау.
Экскурсия на озеро Иссык в мини-группе
Экскурсия на озеро Иссык в мини-группе
Экскурсия на озеро Иссык в мини-группе
Экскурсия на озеро Иссык в мини-группе
Экскурсия на озеро Иссык в мини-группе
Экскурсия на озеро Иссык в мини-группе
Экскурсия на озеро Иссык в мини-группе
Экскурсия на озеро Иссык в мини-группе
Экскурсия на озеро Иссык в мини-группе
Экскурсия на озеро Иссык в мини-группе
Экскурсия на озеро Иссык в мини-группе
Экскурсия на озеро Иссык в мини-группе
Экскурсия на озеро Иссык в мини-группе
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Дорога в горы Тянь-Шаня. Путь начнется с проспекта Аль-Фараби: из окна автобуса вы увидите престижные верхние районы города. А покинув Алма-Ату, поедете по бывшей караванной дороге — когда-то она была ответвлением Великого шелкового пути. Перед вами предстанут виды на Тянь-Шаньский хребет, а гид расскажет об истории Семиречья, об образе жизни и вероисповеданиях народа, населявшего издревле эти места.

Тайна «Золотого человека». Речь идет о находке археологов в древних курганах — останках сакского воина в золотой одежде. При желании вы узнаете об этом больше, посетив музей Иссыкского заповедника.

Форелевое хозяйство и обед. Проехав экопост, вы окажетесь в Иле-Алатауском природном парке. Самое время подкрепиться — конечно, в живописном месте среди гор. Вы сможете половить форель, и вам подадут ее с пылу с жару, или заказать блюда по меню.

Озеро Иссык с разных ракурсов. По горному серпантину вы подниметесь на высоту 1756 м н. у. м. и услышите хроники этой дороги, проложенной в середине 20 века. В этой части путешествия две остановки на смотровых с панорамами Иссыкского ущелья. Наконец, после легкой пешей прогулки вам откроется потрясающий вид на горное озеро ярко-бирюзового цвета. Если будут силы, можно дойти до места впадения реки Иссык в озеро и/или осмотреть селезащитные сооружения.

Программа

— 09:00 встреча и выезд из центра Алма-Аты
— 11:30 остановка на смотровой площадке с видом на сакские курганы
— посещение Археологического музея при заповеднике (по желанию)
— посещение форелевого хозяйства и обед (по желанию)
— остановка на смотровой площадке с видом на Иссыкское ущелье
— около 12:30 Несложная прогулка к озеру Иссык (около 1,2 км)
— обратная дорога и возвращение в Алма-Ату в 17:00-18:00

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном микроавтобусе в группе до 10 человек
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
  • Продолжительность 8-9 часов

Дополнительные расходы

  • Посещение Иле-Алатауского нац. парка — 500 тенге/чел. (около 65 руб.)
  • Посещение Археологического музея при заповеднике (по желанию; + 40 минут к экскурсии) — 300 тенге/чел. за билет (около 40 руб.); экскурсия на русском языке — 1000 тенге вне зависимости от количества человек (около 130 руб.)

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Аль-Фараби
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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