Экскурсии к озерам в Дубае

Найдено 30 экскурсий в категории «Озера» в Алматы, цены от 2 600 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
104 отзыва
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
За один день вы соберёте целую коллекцию алматинских драгоценностей. Ранний выезд обеспечит вам достаточно времени для осмотра и фотосессий
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
65765 261 за человека
Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
30%
Мини-группа
13 часов
80 отзывов
Чёрный каньон и озёра Кольсай и Каинды: Путешествие с гидом в Алматы
Вас ждёт незабываемое путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту Чёрного каньона и озёр Кольсай и Каинды
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:05
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
75005 250 за человека
Уникальное озеро Каинды + Чёрный и Чарынский каньоны
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
75 отзывов
Групповая экскурсия: Озеро Каинды, Чёрный и Чарынский каньоны
Погрузитесь в мир невероятных природных красот во время поездки к озеру Каинды и каньонам Чарынскому и Чёрному
Начало: Парковка у гипермаркета Magnum
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
65214 891 за человека
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
30%
Мини-группа
13 часов
92 отзыва
Популярное предложение
Путешествие к озеру Кольсай и каньонам Чарын и Чёрный в мини-группе
Путешествие по живописным местам Казахстана: Чарынский каньон, озеро Кольсай и Чёрный каньон. Насладитесь природой и сделайте уникальные фото
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
69664 877 за человека
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 9 000 за всё до 10 чел.
Чарынский каньон, Долина замков, озёра Кольсай и Кайынды - из Алматы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
74 отзыва
Чарынский каньон и озёра Кольсай и Кайынды: природные сокровища
Погрузитесь в мир природной красоты Казахстана с индивидуальной экскурсией в Чарынский каньон и озёра
Начало: В 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
38 000 за всё до 4 чел.
Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
30 отзывов
Групповая экскурсия: Кольсай, Каинды, Чарынский каньон за день
Откройте для себя живописные уголки Алматинской области в однодневной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У метро «Байконур»
Расписание: в субботу в 06:00
15 июня в 06:00
22 июня в 06:00
70005 250 за человека
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
16 отзывов
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий: групповая экскурсия
Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
61005 490 за человека
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1 отзыв
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
Групповая экскурсия в ущелье Тургень и к озеру Иссык. Включает посещение музея Золотого человека и прогулку к Медвежьему водопаду
Начало: Недалеко от метро Байконур
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 600 за человека
Путешествие по востоку Казахстана в группе: 3 каньона, 2 озера и 1 река
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
13 отзывов
Групповая экскурсия по востоку Казахстана: каньоны, озера и река
Приглашаем в путешествие по красочным природным локациям Казахстана. Подышите свежим воздухом и перезагрузитесь вдали от городской суеты
Начало: В районе станции метро «Байконур»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
8 000 за человека
Алматинская классика: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Чарынский каньон, озёра Каинды и Кольсай, Чёрный каньон
Удивительные ландшафты Чарынского каньона и затонувший лес озера Каинды ждут вас в этом туре
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
4060036 540 за всё до 6 чел.
Чарынский и Лунный каньоны + озеро Кольсай: групповое фотопутешествие по окрестностям Алматы
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
13 часов
1 отзыв
Групповая фото-экскурсия: Чарынский и Лунный каньоны, озеро Кольсай
Посетите живописные места вокруг Алматы за один день. Чарынский каньон, озеро Кольсай и Лунный каньон ждут вас с профессиональным фотографом и гидом
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
62005 270 за человека
Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
🚗 На машине
скидка
30%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
Погрузитесь в мир природы Казахстана, посетив Чарынский и Лунный каньоны, озёра Каинды и Кольсай. Уникальные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
71004 970 за человека
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
Прогуляться среди диких трав и насладиться природой Казахстана (в мини-группе)
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
74905 992 за человека
Фотопрогулка по озеру Кольсай и Чарынскому каньону (в мини-группе)
🚗 На машине
скидка
25%
Фотопрогулка
12 часов
3 отзыва
Фото-тур по Чарынскому каньону и озеру Кольсай в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматы с профессиональным гидом-фотографом. Посетите Чарынский каньон и озеро Кольсай, узнайте их историю и получите яркие фотографии
Начало: В районе ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
65804 935 за человека
Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
13 часов
7 отзывов
Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
В мини-группе погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
58004 930 за человека
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны: из Алматы в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Джип-тур по Бартогайскому водохранилищу, озеру Кольсай и каньонам из Алматы
Комфортный джип-тур из Алматы к Бартогайскому водохранилищу, озеру Кольсай и каньонам. Уникальные природные ландшафты и пикник в урочище Куртогай ждут вас
Начало: На пр. Суюнбая
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
13 июня в 06:30
8 000 за человека
Озеро Иссык и водопад Медвежий
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Экскурсия: Озеро Иссык и водопад Медвежий в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
Начало: С указанного адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
28 000 за всё до 4 чел.
Сакские курганы и другие чудеса Казахстана
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Сакские курганы и природные сокровища Алматы: путешествие в историю и красоту
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей во время экскурсии по Сакским курганам и живописным уголкам вокруг Алматы
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
24 000 за всё до 3 чел.
Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Путешествие на озеро Иссык: уникальная экскурсия по Алматы
Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека
Начало: Мы встречаем вас в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
35 000 за всё до 6 чел.
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон: Путешествие по Алматы
Приглашаем вас в путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту озер Каинды и Кольсай и загадочность Чёрного каньона
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3400030 600 за всё до 6 чел.
Иссыкское озеро и Медвежий водопад
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Иссыкское озеро и Медвежий водопад: уникальное приключение в мини-группе
Проведите незабываемый день, исследуя сказочное Иссыкское озеро и величественный Медвежий водопад в окружении гор Заилийского Алатау
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2330022 135 за всё до 7 чел.
Кольсайские озёра, Кайынды и Чарынский каньон за 1 день
🚗 На машине
Групповая
13 часов
6 отзывов
Кольсайские озёра и Чарынский каньон: путешествие на один день
Вас ждет погружение в природную красоту Казахстана: озера с кристально чистой водой и древний каньон
Начало: Забираем с отеля или указанного адреса
10 000 за человека
Тайные тропы озера Каинды и магический Чарынский каньон (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Тайные тропы озера Каинды и магический Чарынский каньон (в мини-группе)
Увидеть затонувший лес и местного Сфинкса, получить профессиональные фото и видео с лучших ракурсов
Начало: На проспекте Суюнбая
7 100 за человека
Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь - из Алматы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь - из Алматы в мини-группе
Отдохнуть на «казахском Мёртвом море» и прогуляться к водопаду в окружении первозданной природы
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: в субботу и воскресенье в 05:00
6 июля в 05:00
7 июля в 05:00
1240011 160 за человека
Из Алматы - на горное озеро Иссык
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Алматы - на горное озеро Иссык
Полюбоваться сказочным озером, увидеть Царские курганы и посетить семейную ферму за 1 день
Завтра в 09:00
10 июня в 10:30
21 000 за всё до 4 чел.
Симфония озера Иссык
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Симфония озера Иссык
Впечатлиться красотами и узнать, как природа одновременно может быть и созидателем, и разрушителем
Начало: На проспекте Суюнбая
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
16 000 за всё до 5 чел.
Озеро Иссык, «Кремлёвская стена», Пещера желаний и Медвежий водопад за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
Озеро Иссык, «Кремлёвская стена», Пещера желаний и Медвежий водопад за 1 день
Посетить местную Швейцарию и полюбоваться фантастическими пейзажами на автопешеходной экскурсии
Начало: У ТРЦ «Достык Плаза»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
32 000 за всё до 6 чел.
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
Душевно посидеть на берегу с ароматным чаем или кофе, настолками и весёлыми историями
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: в пятницу в 09:30
14 июня в 09:30
21 июня в 09:30
8 200 за человека
Из Алматы - к озёрам Каинды и Кольсай
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
12 часов
Из Алматы - к озёрам Каинды и Кольсай
Впечатлиться невероятными пейзажами, способными посоперничать с панорамами Альп
Начало: На улице Демьяна Бедного
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2800019 600 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
    Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻
    Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻
  • Н
    Надежда
    6 июня 2024
    Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
    Очень насыщенная и интересная экскурсия
  • Н
    Наталия
    5 июня 2024
    Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
    Спасибо организаторам Антону и Яне,все было четко до мелочей! Бахтияр просто умничка и душка,так замечательно подготовился к нашей поездке! Идеальный и аккуратный водитель,интересный собеседник и замечательный проводник в тайны природы Казахстана! Спасибо,ребята! Сы обязательно вернем и отправимся и дальше покорят красоты этой страны!
  • А
    Алёна
    4 июня 2024
    Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
    Отлично провели день, наслаждаясь красотами Казахстана! Впервые встречаюсь с такой чёткой организацией экскурсии - заранее всех участников поездки собрали в
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    чатике в телеграме для координации и обмена информацией 🔥 минивен комфортабельный, времени на всех локациях было достаточно, Дмитрий отвечал на все вопросы, советовал кафешки, включал потрясающий плейлист для настроения! Экскурсия класс, спасибо организаторам💙

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
    Хочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду Алибеку. Экскурсия была насыщенной красотами, информацией обо
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    всём, улыбками, смехом, шутками и разговорами. Поток информации не заканчивался, Али отвечал на все вопросы, был не только гидом, но и фото-/видеооператором. Время пролетело незаметно. Очень рекомендую.

    Хочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду АлибекуХочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду АлибекуХочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду Алибеку
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
    Очень насыщенная экскурсия - посетили за один день несколько фантастических, очень красивых мест! Гид Ирина очень интересно рассказывала и координировала группу
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    в течение всей экскурсии. Единственное, для полного счастья не хватило обеда где-нибудь в кафе в горах или на форелевой ферме:) но организатор сразу заранее предупредил о всех нюансах, что нужно брать с собой перекус и воду, спреи от насекомых и т. д, поэтому в плане организации все на отлично! В общем, поездка и экскурсия получились прекрасными, впечатлений масса, рекомендую!

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
    Прекрасный гид Дмитрий! Отличное настроение на протяжении 16 часов, невероятные места, кухня, комфортный автомобиль, куча эмоций! Советуем 👍👍👍👍
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
    Потрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообще не хотелось. Дмитрий нас
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    угостил самсой, неожиданно, но приятно😊 Интересный формат, не просто скучный разъезд по местам туда-сюда. Спасибо огромное фотографам, гидам Дмитрию и Юлии за впечатления. Эти места тура нас впечатлили! Надеюсь, что это не последняя поездка. Обязательно встретимся с ними снова!

    Потрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообще
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
    Большое спасибо гиду Биржану за интересную экскурсию. Интересно, доброжелательно и безумно красиво 😍
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
    Поездка очень понравилась! Водитель Бахтияр - очень позитивный и дружелюбный человек, в поездке было не скучно, машину вел отлично. Тур по времени грамотно распределен: все спокойно посмотрели, все успели. Впечатления только положительные, все понравилось.
    Поездка очень понравилась! Водитель Бахтияр - очень позитивный и дружелюбный человек, в поездке было не скучно

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Озера»

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  1. Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
  2. Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
  3. Уникальное озеро Каинды + Чёрный и Чарынский каньоны
  4. Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
  5. Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
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  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
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