Отправьтесь в незабываемое путешествие по живописным уголкам Заилийского Алатау. Горы, водопады, пастбища, обсерватория и бирюзовое озеро — максимум впечатлений за один день!
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Медвежий водопад — живописный водопад, спрятанный среди густых елей, где можно насладиться тишиной и свежестью горного леса;
- Плато Ассы — высокогорное пастбище с просторными лугами, где пасутся табуны диких лошадей. Здесь же расположена древняя астрономическая обсерватория, открывающая виды на звёздное небо и горные хребты;
- Город Иссык — старинный поселок с богатой историей, где можно увидеть археологические курганы — древние захоронения, хранящие тайны прошлого;
• Озеро Иссык — бирюзовое горное озеро, окружённое соснами и скалами, место уединения и вдохновения, идеальное для отдыха и фотографий. Важная информация:
- Расстояние: около 250 км. в обе стороны;
- Тур подходит для всех возрастов и не требует специальной подготовки;
- В горах может быть прохладно — рекомендуем взять тёплую одежду;
- С собой желательно иметь: удобную обувь, головной убор, солнцезащитные очки, воду и перекус.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Медвежий водопад
- Плато Ассы
- Город Иссык
- Озеро Иссык
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Радостовца 292
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
