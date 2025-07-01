Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа раскрывает всю свою красоту. В это время можно насладиться свежестью горного воздуха и великолепными видами. Октябрь и апрель также подходят для путешествия, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. В зимние месяцы доступ к некоторым местам может быть ограничен, но всё же возможно насладиться зимними пейзажами.

Приглашаем вас в однодневное путешествие из Алматы к озеру Иссык и Медвежьему водопаду, где вас ждут потрясающие горные пейзажи и свежесть природы. Вы посетите музей «Золотого человека» и древние курганы, погружаясь в историю и культуру региона. Завершив это приключение, вы вернетесь в Алматы, успев к ужину или вечернему рейсу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие к озеру Иссык и Медвежьему водопаду

Приглашаем вас в захватывающее однодневное путешествие из Алматы к живописному озеру Иссык и величественному Медвежьему (Тургеньскому) водопаду. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей природы и активного отдыха!

Путь к бирюзовому озеру Иссык

В комфортабельном автомобиле вы быстро доберетесь до озера Иссык, окруженного живописными вершинами Заилийского Алатау. Здесь вас ждут завораживающие горные пейзажи, которые не оставят равнодушными даже самых искушенных путешественников.

Треккинг к водопаду Медвежий

Короткий треккинг приведет вас к 30-метровому водопаду Медвежий. Свежесть брызг, красочные виды и тишина вдали от городской суеты создадут идеальные условия для отдыха и фотосессий. Не упустите возможность запечатлеть эти незабываемые моменты!

Погружение в историю и культуру

В ходе путешествия вы также посетите музей «Золотого человека» и древние курганы. Это отличная возможность узнать больше о богатой истории и культуре региона, который хранит в себе множество тайн и легенд.

Возвращение в Алматы

Завершив это яркое приключение, вы вернетесь в Алматы, успев к ужину или на вечерний рейс. Не упустите шанс открыть для себя природные и исторические сокровища, которые подарит вам это путешествие!