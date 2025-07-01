Мои заказы

Тургеньский водопад и озеро Иссык

Однодневное путешествие из Алматы к озеру Иссык и Медвежьему водопаду. Насладитесь горными пейзажами и историей региона. Успейте к ужину
Приглашаем вас в однодневное путешествие из Алматы к озеру Иссык и Медвежьему водопаду, где вас ждут потрясающие горные пейзажи и свежесть природы. Вы посетите музей «Золотого человека» и древние курганы, погружаясь в историю и культуру региона. Завершив это приключение, вы вернетесь в Алматы, успев к ужину или вечернему рейсу.

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные горные пейзажи
  • 🏛 Посещение музея «Золотого человека»
  • 🌊 Величественный Медвежий водопад
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🕰 Успеть к ужину в Алматы

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа раскрывает всю свою красоту. В это время можно насладиться свежестью горного воздуха и великолепными видами. Октябрь и апрель также подходят для путешествия, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. В зимние месяцы доступ к некоторым местам может быть ограничен, но всё же возможно насладиться зимними пейзажами.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Тургеньский водопад и озеро Иссык
Тургеньский водопад и озеро Иссык
Тургеньский водопад и озеро Иссык
Ближайшие даты:
1
июл2
июл3
июл4
июл5
июл6
июл7
июл
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Музей «Золотого человека»
  • Древние курганы

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие к озеру Иссык и Медвежьему водопаду

Приглашаем вас в захватывающее однодневное путешествие из Алматы к живописному озеру Иссык и величественному Медвежьему (Тургеньскому) водопаду. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей природы и активного отдыха!

Путь к бирюзовому озеру Иссык

В комфортабельном автомобиле вы быстро доберетесь до озера Иссык, окруженного живописными вершинами Заилийского Алатау. Здесь вас ждут завораживающие горные пейзажи, которые не оставят равнодушными даже самых искушенных путешественников.

Треккинг к водопаду Медвежий

Короткий треккинг приведет вас к 30-метровому водопаду Медвежий. Свежесть брызг, красочные виды и тишина вдали от городской суеты создадут идеальные условия для отдыха и фотосессий. Не упустите возможность запечатлеть эти незабываемые моменты!

Погружение в историю и культуру

В ходе путешествия вы также посетите музей «Золотого человека» и древние курганы. Это отличная возможность узнать больше о богатой истории и культуре региона, который хранит в себе множество тайн и легенд.

Возвращение в Алматы

Завершив это яркое приключение, вы вернетесь в Алматы, успев к ужину или на вечерний рейс. Не упустите шанс открыть для себя природные и исторические сокровища, которые подарит вам это путешествие!

Ежедневно в 7:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопад Медвежий
  • Ущелье Тургень
  • Озеро Иссык
  • Форелевое хозяйство
Что включено
  • Услуги гида или гида/водителя
  • Трансфер на протяжении всего пути
  • Водители-профессионалы
Что не входит в цену
  • Входные билеты (экосборы): 3000 тенге на 1 человека (на все локации). /nПринимаются только наличные
  • Питание (вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в кафе)
Место начала и завершения?
Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Алматы

Похожие экскурсии из Алматы

Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа
На машине
Джиппинг
12 часов
-
10%
31 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа
Прогуляться среди диких трав и насладиться природой Казахстана (в мини-группе)
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 05:30 и 05:45
Завтра в 05:30
2 июл в 05:30
7650 ₽8500 ₽ за человека
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
На машине
На микроавтобусе
7 часов
-
10%
30 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий: групповая экскурсия
Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
2 июл в 07:30
5443 ₽6047 ₽ за человека
Озеро Иссык и водопад Медвежий
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия: Озеро Иссык и водопад Медвежий в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
Начало: С указанного адреса
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алматы