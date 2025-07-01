Однодневное путешествие из Алматы к озеру Иссык и Медвежьему водопаду. Насладитесь горными пейзажами и историей региона. Успейте к ужину
Приглашаем вас в однодневное путешествие из Алматы к озеру Иссык и Медвежьему водопаду, где вас ждут потрясающие горные пейзажи и свежесть природы. Вы посетите музей «Золотого человека» и древние курганы, погружаясь в историю и культуру региона. Завершив это приключение, вы вернетесь в Алматы, успев к ужину или вечернему рейсу.
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Уникальные горные пейзажи
🏛 Посещение музея «Золотого человека»
🌊 Величественный Медвежий водопад
🚗 Комфортабельный транспорт
🕰 Успеть к ужину в Алматы
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа раскрывает всю свою красоту. В это время можно насладиться свежестью горного воздуха и великолепными видами. Октябрь и апрель также подходят для путешествия, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. В зимние месяцы доступ к некоторым местам может быть ограничен, но всё же возможно насладиться зимними пейзажами.
Увлекательное путешествие к озеру Иссык и Медвежьему водопаду
Приглашаем вас в захватывающее однодневное путешествие из Алматы к живописному озеру Иссык и величественному Медвежьему (Тургеньскому) водопаду. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей природы и активного отдыха!
Путь к бирюзовому озеру Иссык
В комфортабельном автомобиле вы быстро доберетесь до озера Иссык, окруженного живописными вершинами Заилийского Алатау. Здесь вас ждут завораживающие горные пейзажи, которые не оставят равнодушными даже самых искушенных путешественников.
Треккинг к водопаду Медвежий
Короткий треккинг приведет вас к 30-метровому водопаду Медвежий. Свежесть брызг, красочные виды и тишина вдали от городской суеты создадут идеальные условия для отдыха и фотосессий. Не упустите возможность запечатлеть эти незабываемые моменты!
Погружение в историю и культуру
В ходе путешествия вы также посетите музей «Золотого человека» и древние курганы. Это отличная возможность узнать больше о богатой истории и культуре региона, который хранит в себе множество тайн и легенд.
Возвращение в Алматы
Завершив это яркое приключение, вы вернетесь в Алматы, успев к ужину или на вечерний рейс. Не упустите шанс открыть для себя природные и исторические сокровища, которые подарит вам это путешествие!
Входные билеты (экосборы): 3000 тенге на 1 человека (на все локации). /nПринимаются только наличные
Питание (вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в кафе)
Место начала и завершения?
Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.