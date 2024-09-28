скидка
20%
13 часов
Групповая
до 14 чел.
Чёрный каньон и озёра Кольсай и Каинды: Путешествие с гидом в Алматы
Вас ждёт незабываемое путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту Чёрного каньона и озёр Кольсай и Каинды
Начало: В зависимости от выбранного тарифа
«трансфер на комфортабельном внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 05:30 и 05:45
Завтра в 05:30
27 окт в 05:30
65005 200₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Алматы
Проведите день в окружении живописных пейзажей Алматы! Поднимитесь на плато Ассы и насладитесь красотой Тургеньского ущелья
Начало: У вашего отеля
«На подготовленном внедорожнике вы подниметесь на высокогорное плато Ассы, знаменитое нетронутой природой»
Завтра в 09:30
27 окт в 09:30
30 000₽ за всё до 4 чел.
15 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Джип-тур: За Гранью Обыденности - секретные тропы Озера Каинды и магические места Чарынского каньона
Начало: Пр. Суюнбая, 2к9
«Приглашаем Вас в джип-тур к затонувшему лесу озера Каинды и в Чарынский каньон»
35 000₸ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана28 сентября 2024Экскурсия понравилась, невероятные красоты Казахстана впечатлили и круто, что все удалось посмотреть за 1 раз, это то, что нужно, для
- РРашид27 сентября 2024Все было отлично. Хороший маршрут с красивыми местами для фотографий. Удобный и вездеходный транспорт. День получился насыщенный и точно останется в памяти. Спасибо куратору Дмитрию за проделанную работу.
- ДДарья24 сентября 2024Сегодня мы побывали на экскурсии "Магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды", и она оставила нас в
- ММария23 августа 2024Пейзажи невероятные. Белоснежные юрты, табуны лошадей и стада овец. Смена локаций столь разительная, что ощущаешь себя персонажем онлайн игры или
- ААлександра3 октября 2023Спасибо за такую прекрасную и душевную поездку, все очень понравилось, невероятно красивая природа, с погодой очень повезло было солнечно и тепло. Остались только положительные эмоции!
- ЛЛюдмила23 мая 2023Экскурсия с Асхатом - это лучшее, что случилось со мной за две недели моего пребывания в Казахстане! Я очень благодарна
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Джиппинг»
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