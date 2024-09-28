Покататься на джипах в Алматы

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» в Алматы, цены от 5 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
На машине
Джиппинг
скидка
20%
162 отзыва
13 часов
Групповая
до 14 чел.
Чёрный каньон и озёра Кольсай и Каинды: Путешествие с гидом в Алматы
Вас ждёт незабываемое путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту Чёрного каньона и озёр Кольсай и Каинды
Начало: В зависимости от выбранного тарифа
«трансфер на комфортабельном внедорожнике»
Расписание: ежедневно в 05:30 и 05:45
Завтра в 05:30
27 окт в 05:30
65005 200 за человека
Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
На машине
Джиппинг
8 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Алматы
Проведите день в окружении живописных пейзажей Алматы! Поднимитесь на плато Ассы и насладитесь красотой Тургеньского ущелья
Начало: У вашего отеля
«На подготовленном внедорожнике вы подниметесь на высокогорное плато Ассы, знаменитое нетронутой природой»
Завтра в 09:30
27 окт в 09:30
30 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур: За Гранью Обыденности - секретные тропы Озера Каинды и магические места Чарынского каньона
Джиппинг
15 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Джип-тур: За Гранью Обыденности - секретные тропы Озера Каинды и магические места Чарынского каньона
Начало: Пр. Суюнбая, 2к9
«Приглашаем Вас в джип-тур к затонувшему лесу озера Каинды и в Чарынский каньон»
35 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    28 сентября 2024
    Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
    Экскурсия понравилась, невероятные красоты Казахстана впечатлили и круто, что все удалось посмотреть за 1 раз, это то, что нужно, для
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    тех, кто в городе ненадолго, как были мы. Программа насыщенная, умотались к концу дня все) Понравилось, что организатор заранее прислал информацию о локациях, тк экскурсию сопровождал гид-проводник, и от него не предполагается подробных рассказов, однако, он много чем поделился и поездка была интересной. Каньон - рассчитывайте свои силы, для людей в возрасте или кому трудно много ходить есть уазики (это и есть эко-такси) за 500 тенге/чел, НО они ходят без расписания, нам не повезло, они начали ходить, когда мы уже вернулись к точке сбора. Озеро Кольсай - рекомендую пообедать в кафе с видом на озеро - очень красиво! Но будьте готовы, что еду могут нести очень долго. Части нашей группы обед несли час, что порядком разозлило, тк были настроены на быстрый прием пищи. Озеро Каинды - спускались на лошадях - очень красиво, лошади просто идут шагом, особо не слушаются, тк измотаны. Если выбираете этот вариант, просто расслабьтесь и смотрите на красоту вокруг. После лошадей нужно пройти еще минут 10 до озера, невероятное зрелище! Обратно пешком до остановки уазиков тоже минут 10-15 в горку. Уазики везде 500 тенге/чел. Туалеты есть на всех локациях, но без туалетной бумаги, также воды, чтобы помыть руки, в некоторых не было. Берите салфетки. Отдельно хочу поблагодарить организатора за идеальный тайминг и позитив.

    Экскурсия понравилась, невероятные красоты Казахстана впечатлили и круто, что все удалось посмотреть за 1 раз, этоЭкскурсия понравилась, невероятные красоты Казахстана впечатлили и круто, что все удалось посмотреть за 1 раз, этоЭкскурсия понравилась, невероятные красоты Казахстана впечатлили и круто, что все удалось посмотреть за 1 раз, этоЭкскурсия понравилась, невероятные красоты Казахстана впечатлили и круто, что все удалось посмотреть за 1 раз, этоЭкскурсия понравилась, невероятные красоты Казахстана впечатлили и круто, что все удалось посмотреть за 1 раз, этоЭкскурсия понравилась, невероятные красоты Казахстана впечатлили и круто, что все удалось посмотреть за 1 раз, этоЭкскурсия понравилась, невероятные красоты Казахстана впечатлили и круто, что все удалось посмотреть за 1 раз, это
  • Р
    Рашид
    27 сентября 2024
    Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
    Все было отлично. Хороший маршрут с красивыми местами для фотографий. Удобный и вездеходный транспорт. День получился насыщенный и точно останется в памяти. Спасибо куратору Дмитрию за проделанную работу.
    Все было отлично. Хороший маршрут с красивыми местами для фотографий. Удобный и вездеходный транспорт. День получилсяВсе было отлично. Хороший маршрут с красивыми местами для фотографий. Удобный и вездеходный транспорт. День получилсяВсе было отлично. Хороший маршрут с красивыми местами для фотографий. Удобный и вездеходный транспорт. День получилсяВсе было отлично. Хороший маршрут с красивыми местами для фотографий. Удобный и вездеходный транспорт. День получилсяВсе было отлично. Хороший маршрут с красивыми местами для фотографий. Удобный и вездеходный транспорт. День получилсяВсе было отлично. Хороший маршрут с красивыми местами для фотографий. Удобный и вездеходный транспорт. День получилсяВсе было отлично. Хороший маршрут с красивыми местами для фотографий. Удобный и вездеходный транспорт. День получилсяВсе было отлично. Хороший маршрут с красивыми местами для фотографий. Удобный и вездеходный транспорт. День получился
  • Д
    Дарья
    24 сентября 2024
    Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
    Сегодня мы побывали на экскурсии "Магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды", и она оставила нас в
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    полном восторге! Наш гид-водитель Дмитрий был настоящей душой компании: отличный рассказчик, приятный человек, аккуратный водитель и талантливый фотограф. Его терпение и профессионализм заслуживают особой благодарности — даже наша мама, которая обычно не любит активные развлечения, посетила все достопримечательности. Места, которые мы увидели, просто потрясающие, каждое по-своему уникальное и запоминающееся. Особенно нам понравилась поездка на открытой буханке по Чарынскому каньону с ветерком — это было настоящее приключение, которое мы всем рекомендуем. Огромное спасибо за замечательную экскурсию и незабываемые впечатления!

    Сегодня мы побывали на экскурсии "Магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды", иСегодня мы побывали на экскурсии "Магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды", иСегодня мы побывали на экскурсии "Магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды", иСегодня мы побывали на экскурсии "Магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды", иСегодня мы побывали на экскурсии "Магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды", и
  • М
    Мария
    23 августа 2024
    Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
    Пейзажи невероятные. Белоснежные юрты, табуны лошадей и стада овец. Смена локаций столь разительная, что ощущаешь себя персонажем онлайн игры или
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    фэнтези-муви: сквозь дремучие леса, мимо водопада и красно-рыжих скал, пересекая бурную реку, попадаешь на яркие травянистые земляные складки - бесконечное высокогорное плато. У нас был чудесный пикник по соседству с облаками и обсерваторией. Водитель Евгений (тысячи благодарностей этому чудесному человеку!) устроил нам лакшери сказку. Отвечал на все вопросы, вкусно накормил, заботился на каждом шагу, замечал наши хотелки - благодаря ему, кстати, смогли купить Алматинский апорт, который, оказывается, уже начал поспевать, но в городе его не было, и мы уж решили, что этот пункт нашего плана выполнен не будет, но - вот удача, приобрели с рук у местного садовода. Менеджер Светлана оставалась все время на связи и при необходимости отправляла сообщения, так что коммуникация и организация прошли без сучка без задоринки. Твердая пятерка

  • А
    Александра
    3 октября 2023
    Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
    Спасибо за такую прекрасную и душевную поездку, все очень понравилось, невероятно красивая природа, с погодой очень повезло было солнечно и тепло. Остались только положительные эмоции!
  • Л
    Людмила
    23 мая 2023
    Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
    Экскурсия с Асхатом - это лучшее, что случилось со мной за две недели моего пребывания в Казахстане! Я очень благодарна
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    Асхату за дружелюбие и заботу, за отлично продуманный маршрут и очень красивые виды, которые я увидела, за отличную организацию и содержательные разговоры. 10 баллов из 10! Обязательно вернусь еще:)

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Джиппинг»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
  2. Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
  3. Джип-тур: За Гранью Обыденности - секретные тропы Озера Каинды и магические места Чарынского каньона
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в октябре 2024
Сейчас в Алматы в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 5 200 до 35 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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