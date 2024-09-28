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тех, кто в городе ненадолго, как были мы. Программа насыщенная, умотались к концу дня все) Понравилось, что организатор заранее прислал информацию о локациях, тк экскурсию сопровождал гид-проводник, и от него не предполагается подробных рассказов, однако, он много чем поделился и поездка была интересной. Каньон - рассчитывайте свои силы, для людей в возрасте или кому трудно много ходить есть уазики (это и есть эко-такси) за 500 тенге/чел, НО они ходят без расписания, нам не повезло, они начали ходить, когда мы уже вернулись к точке сбора. Озеро Кольсай - рекомендую пообедать в кафе с видом на озеро - очень красиво! Но будьте готовы, что еду могут нести очень долго. Части нашей группы обед несли час, что порядком разозлило, тк были настроены на быстрый прием пищи. Озеро Каинды - спускались на лошадях - очень красиво, лошади просто идут шагом, особо не слушаются, тк измотаны. Если выбираете этот вариант, просто расслабьтесь и смотрите на красоту вокруг. После лошадей нужно пройти еще минут 10 до озера, невероятное зрелище! Обратно пешком до остановки уазиков тоже минут 10-15 в горку. Уазики везде 500 тенге/чел. Туалеты есть на всех локациях, но без туалетной бумаги, также воды, чтобы помыть руки, в некоторых не было. Берите салфетки. Отдельно хочу поблагодарить организатора за идеальный тайминг и позитив.