1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий: групповая экскурсия
Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии
Начало: На улице Демьяна Бедного
«Затем вас ждёт треккинг к Медвежьему водопаду — памятнику природы, который водой пробил себе путь сквозь монументальные породы»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
61005 490₽ за человека
Групповая
8 часов
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
Групповая экскурсия в ущелье Тургень и к озеру Иссык. Включает посещение музея Золотого человека и прогулку к Медвежьему водопаду
Начало: Недалеко от метро Байконур
«11:30 — пешая экскурсия у озера Иссык, свободное время13:30 — переезд на водопад14:30 — пешая экскурсия на Медвежий водопад (1,5 км в одну сторону)»
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 600₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
Водопад Аюсай и горячие источники: полудневная экскурсия из Алматы
Проведите полдня, исследуя великолепие казахстанской природы в комфортной мини-группе. Погрузитесь в мир красоты и релаксации
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«09:00 — отправление из Алматы от места встречи10:00 — прогулка по лесу к водопаду Аюсай11:00 — прогулка по ущелью к горячим источникам Алма-Арасан, купание по желанию13:00 — выезд в обратном направлении14:00 — возвращение в Алматы»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
71006 745₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Треккинг к пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка: приключение в Алматы
Готовы к приключению? Экскурсия к Кок-Жайлау и водопаду Батарейка обещает впечатляющие виды и незабываемые эмоции
«Отдохнув, мы отправимся к шумящему неподалёку водопаду Батарейка, где почувствуем живительную силу горной воды»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1649014 841₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
Прогуляться среди диких трав и насладиться природой Казахстана (в мини-группе)
Начало: На улице Демьяна Бедного
«А ещё подниметесь к высокогорному озеру с одним из самых высоких водопадов в этих местах и оцените цветение горных трав на фоне снежных гор»
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
74905 992₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия: Озеро Иссык и водопад Медвежий в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
Начало: С указанного адреса
«Тургенские водопады, источник красоты и моховые ельники»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Иссыкское озеро и Медвежий водопад: уникальное приключение в мини-группе
Проведите незабываемый день, исследуя сказочное Иссыкское озеро и величественный Медвежий водопад в окружении гор Заилийского Алатау
Начало: На улице Демьяна Бедного
«А добравшись до величественного водопада, отдохнёте у его подножья и сделаете яркие снимки»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2330022 135₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Большое Алматинское Озеро. Водопады Аюсай
Начало: Трансфер от отеля в черте города
«После озера мы спустимся к визитному центру Аюсай, от куда пойдем к трем водопадам»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 90 000₸ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе
По живописной дороге отправиться в ущелье и увидеть высокогорную обсерваторию (+ несложный треккинг)
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«, увидим масштабную обсерваторию Асы-Тургень, а после обеда совершим несложную прогулку по красивому маршруту к Тургеньскому, или Медвежьему, водопаду»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
82006 970₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
К обсерватории на плато Ассы - из Алматы
Отправиться за фантастическими видами через Тургеньское ущелье и Медвежий водопад
Начало: На улице Демьяна Бедного
«Мы остановимся недалеко от Тургеньского водопада, до которого пройдём пешком 20 минут»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3000028 500₽ за всё до 7 чел.
скидка
5%
Мини-группа
10 часов
Бутаковский водопад, каток Медео и курорт Шымбулак за 1 день (из Алматы)
Увидеть живописные природные и рукотворные уголки Казахстана в мини-группе
Начало: На улице Демьяна Бедного
«Бутаковский водопад, расположенный на высоте до 2900 метров»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1600015 200₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь - из Алматы в мини-группе
Отдохнуть на «казахском Мёртвом море» и прогуляться к водопаду в окружении первозданной природы
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«05:30 — отправление из Алматы от места встречи10:00 — свободное время на озере Тузколь13:00 — выезд с озера15:30 — прогулка до водопада Текес, время для фото18:00 — выезд с водопада23:00 — возвращение в Алматы»
Расписание: в субботу и воскресенье в 05:00
6 июля в 05:00
7 июля в 05:00
1240011 160₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Горячие источники Алмарасан и водопад Аюсай - тур из Алматы
Начало: Ул. Владимира Радостовца, 292
«В процессе нашего путешествия мы полюбуемся красивым лесом, пройдемся по живописным тропам и дойдем до великолепного водопада Аюсай»
Расписание: Каждый день в 8.00 утра старт
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
28 750₸ за человека
Индивидуальная
10 часов
Озеро Иссык, «Кремлёвская стена», Пещера желаний и Медвежий водопад за 1 день
Посетить местную Швейцарию и полюбоваться фантастическими пейзажами на автопешеходной экскурсии
Начало: У ТРЦ «Достык Плаза»
«в сторону Медвежьего водопада займёт около 30 минут, в зависимости от вашего темпа»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
32 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 июня 2024Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻
- ЕЕлена3 июня 2024Очень насыщенная экскурсия - посетили за один день несколько фантастических, очень красивых мест! Гид Ирина очень интересно рассказывала и координировала группу
- ААлександра1 июня 2024Большое спасибо гиду Биржану за интересную экскурсию. Интересно, доброжелательно и безумно красиво 😍
- ЖЖанар27 мая 2024Великолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилось. Озеро такого необычного цвета и такая тишина…. Полное единение с
- EEwgenia18 мая 2024Организовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на поле пока не слишком жарко,
- ТТатьяна16 мая 2024Впечатляющая поездка: удобный маршрут, комфортабельный автомобиль, красивые локации! Нам очень повезло с гидом Ринатом, он учел, что у меня болела
- ВВиктория8 мая 2024Признаться, идею с маковыми полями ребятам подала я. Очень много слышала и видела фотографий в интернете. В итоге поездка состоялась.
- ААнна3 мая 2024Отличная организация тура. Был создан чат группы с детальным описанием маршрута, подробными рекомендациями участникам, представлением и контактами гида - водителя.
- ААрина11 марта 2024Замечательная экскурсия! Ездила с гидом Рустемом, хороший гид и человек: приехала не на тот адрес, но он все равно быстро
- РРамиля27 февраля 2024Мы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, но его было слышно, рядом
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Водопады»
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