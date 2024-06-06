Экскурсии на водопады из Алматы

Найдено 14 экскурсий в категории «Водопады» в Алматы, цены от 2 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
16 отзывов
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий: групповая экскурсия
Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии
Начало: На улице Демьяна Бедного
«Затем вас ждёт треккинг к Медвежьему водопаду — памятнику природы, который водой пробил себе путь сквозь монументальные породы»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
61005 490 за человека
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1 отзыв
Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
Групповая экскурсия в ущелье Тургень и к озеру Иссык. Включает посещение музея Золотого человека и прогулку к Медвежьему водопаду
Начало: Недалеко от метро Байконур
«11:30 — пешая экскурсия у озера Иссык, свободное время13:30 — переезд на водопад14:30 — пешая экскурсия на Медвежий водопад (1,5 км в одну сторону)»
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 600 за человека
Водопад Аюсай и горячие источники - из Алматы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Водопад Аюсай и горячие источники: полудневная экскурсия из Алматы
Проведите полдня, исследуя великолепие казахстанской природы в комфортной мини-группе. Погрузитесь в мир красоты и релаксации
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«09:00 — отправление из Алматы от места встречи10:00 — прогулка по лесу к водопаду Аюсай11:00 — прогулка по ущелью к горячим источникам Алма-Арасан, купание по желанию13:00 — выезд в обратном направлении14:00 — возвращение в Алматы»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
71006 745 за человека
Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Треккинг к пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка: приключение в Алматы
Готовы к приключению? Экскурсия к Кок-Жайлау и водопаду Батарейка обещает впечатляющие виды и незабываемые эмоции
«Отдохнув, мы отправимся к шумящему неподалёку водопаду Батарейка, где почувствуем живительную силу горной воды»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1649014 841 за всё до 3 чел.
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
Прогуляться среди диких трав и насладиться природой Казахстана (в мини-группе)
Начало: На улице Демьяна Бедного
«А ещё подниметесь к высокогорному озеру с одним из самых высоких водопадов в этих местах и оцените цветение горных трав на фоне снежных гор»
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
74905 992 за человека
Озеро Иссык и водопад Медвежий
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Экскурсия: Озеро Иссык и водопад Медвежий в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
Начало: С указанного адреса
«Тургенские водопады, источник красоты и моховые ельники»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
28 000 за всё до 4 чел.
Иссыкское озеро и Медвежий водопад
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Иссыкское озеро и Медвежий водопад: уникальное приключение в мини-группе
Проведите незабываемый день, исследуя сказочное Иссыкское озеро и величественный Медвежий водопад в окружении гор Заилийского Алатау
Начало: На улице Демьяна Бедного
«А добравшись до величественного водопада, отдохнёте у его подножья и сделаете яркие снимки»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2330022 135 за всё до 7 чел.
Большое Алматинское Озеро. Водопады Аюсай
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Большое Алматинское Озеро. Водопады Аюсай
Начало: Трансфер от отеля в черте города
«После озера мы спустимся к визитному центру Аюсай, от куда пойдем к трем водопадам»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 90 000 за всё до 3 чел.
Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе
По живописной дороге отправиться в ущелье и увидеть высокогорную обсерваторию (+ несложный треккинг)
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«, увидим масштабную обсерваторию Асы-Тургень, а после обеда совершим несложную прогулку по красивому маршруту к Тургеньскому, или Медвежьему, водопаду»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
82006 970 за человека
К обсерватории на плато Ассы - из Алматы
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
К обсерватории на плато Ассы - из Алматы
Отправиться за фантастическими видами через Тургеньское ущелье и Медвежий водопад
Начало: На улице Демьяна Бедного
«Мы остановимся недалеко от Тургеньского водопада, до которого пройдём пешком 20 минут»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3000028 500 за всё до 7 чел.
Бутаковский водопад, каток Медео и курорт Шымбулак за 1 день (из Алматы)
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
10 часов
Бутаковский водопад, каток Медео и курорт Шымбулак за 1 день (из Алматы)
Увидеть живописные природные и рукотворные уголки Казахстана в мини-группе
Начало: На улице Демьяна Бедного
«Бутаковский водопад, расположенный на высоте до 2900 метров»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1600015 200 за человека
Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь - из Алматы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь - из Алматы в мини-группе
Отдохнуть на «казахском Мёртвом море» и прогуляться к водопаду в окружении первозданной природы
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«05:30 — отправление из Алматы от места встречи10:00 — свободное время на озере Тузколь13:00 — выезд с озера15:30 — прогулка до водопада Текес, время для фото18:00 — выезд с водопада23:00 — возвращение в Алматы»
Расписание: в субботу и воскресенье в 05:00
6 июля в 05:00
7 июля в 05:00
1240011 160 за человека
Горячие источники Алмарасан и водопад Аюсай - тур из Алматы
🚶 Пешая
Мини-группа
6 часов
Горячие источники Алмарасан и водопад Аюсай - тур из Алматы
Начало: Ул. Владимира Радостовца, 292
«В процессе нашего путешествия мы полюбуемся красивым лесом, пройдемся по живописным тропам и дойдем до великолепного водопада Аюсай»
Расписание: Каждый день в 8.00 утра старт
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
28 750 за человека
Озеро Иссык, «Кремлёвская стена», Пещера желаний и Медвежий водопад за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
Озеро Иссык, «Кремлёвская стена», Пещера желаний и Медвежий водопад за 1 день
Посетить местную Швейцарию и полюбоваться фантастическими пейзажами на автопешеходной экскурсии
Начало: У ТРЦ «Достык Плаза»
«в сторону Медвежьего водопада займёт около 30 минут, в зависимости от вашего темпа»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
32 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
    Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻
    Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Ущелье Тургень + озеро Иссык за 1 день - автобусная экскурсия
    Очень насыщенная экскурсия - посетили за один день несколько фантастических, очень красивых мест! Гид Ирина очень интересно рассказывала и координировала группу
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    в течение всей экскурсии. Единственное, для полного счастья не хватило обеда где-нибудь в кафе в горах или на форелевой ферме:) но организатор сразу заранее предупредил о всех нюансах, что нужно брать с собой перекус и воду, спреи от насекомых и т. д, поэтому в плане организации все на отлично! В общем, поездка и экскурсия получились прекрасными, впечатлений масса, рекомендую!

  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
    Большое спасибо гиду Биржану за интересную экскурсию. Интересно, доброжелательно и безумно красиво 😍
  • Ж
    Жанар
    27 мая 2024
    Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
    Великолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилось. Озеро такого необычного цвета и такая тишина…. Полное единение с
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    природой и какая-то мистическая атмосфера. После Иссыка был Медвежий водопад, очень мощный. Идти не сложно по тропе. Организация на высоте! Чат на всех с информацией, рассказ про локации, помощь с фото и видео по пути. Рекомендую для тех, у кого нет полного дня в Алмате, а посмотреть интересное хочется.

    Великолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилосьВеликолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилосьВеликолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилосьВеликолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилосьВеликолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилосьВеликолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилось
  • E
    Ewgenia
    18 мая 2024
    Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
    Организовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на поле пока не слишком жарко,
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    потом озеро и в завершении суперхит - восхождение в гору к водопаду. Было не легко, но это того стоило. Очень повезло что на локациях не было народу и мы гуляли маленькой компанией. И когда собирались уезжать с места, приезжал большой автобус с туристами - нас это ещё больше радовало - как вовремя у нас все сложилось.

    Организовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на поле
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Иссыкское озеро и Медвежий водопад
    Впечатляющая поездка: удобный маршрут, комфортабельный автомобиль, красивые локации! Нам очень повезло с гидом Ринатом, он учел, что у меня болела
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    нога, составил маршрут максимально удобно, не торопил, давал время отдохнуть, буквально за руку провёл по трудным местам маршрута! Очень открытый, вежливый, доброжелательный молодой человек! Спасибо ему огромное! Сам маршрут нетрудный, дорога пролетела быстро под красивые музыкальные композиции казахских музыкантов и интересные разговоры с Ринатом! И водопад, и озеро запомнятся своей природной красотой! Бонусом было поле с цветущими маками! Огромная благодарность организаторам поездки за чёткую организацию и заботу о комфорте туристов!

  • В
    Виктория
    8 мая 2024
    Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
    Признаться, идею с маковыми полями ребятам подала я. Очень много слышала и видела фотографий в интернете. В итоге поездка состоялась.
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    Изначально планировалось ехать на другое маковое поле, но… Его величество случай (а может и нет.;)), привел нас целых два! поля. Голубое и красное. Вот это бонус! И маки, маки крупные, много и на фоне гор… Фото не передают этой красоты вживую. Уезжать просто не хотелось. . Но впереди нас ждал Иссык и Медвежий водопад… Иссык красивый, есть пара очень интересных мест для того, чтобы сделать фото… А вот водопад - это отдельная песня. . Дорога до него занимает минут 30, вверх по горной тропе… Зато кардио+красивые виды. . Такое вот 2 в одном. . И опять же, водопадов у нас было 2.. Один бонусом шел… Ну а в Медвежьем даже частично искупались… Благо погода была солнечная, жаркая, а холодная горная вода освежила прекрасно… Группа подобралась снова веселая и дружная… В общем советую всем, но, помните - маки отцветают очень быстро…

  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
    Отличная организация тура. Был создан чат группы с детальным описанием маршрута, подробными рекомендациями участникам, представлением и контактами гида - водителя.
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    Это дает ощущение комфорта и безопасности, чувствуешь себя желанным гостем. Информации от гида очень мало. Бонус - отличные фото по окончании тура 👍🏻 Рекомендую!

    Отличная организация тура. Был создан чат группы с детальным описанием маршрута, подробными рекомендациями участникам, представлением и
  • А
    Арина
    11 марта 2024
    Водопад Аюсай и горячие источники - из Алматы в мини-группе
    Замечательная экскурсия! Ездила с гидом Рустемом, хороший гид и человек: приехала не на тот адрес, но он все равно быстро
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    подъехал и меня забрал. Очень приятно было с ним общаться. Воздух свежий, природа красивая, маршрут не сложный, поэтому всем подойдет. Очень рекомендую искупаться в горячих источниках!

  • Р
    Рамиля
    27 февраля 2024
    Водопад Аюсай и горячие источники - из Алматы в мини-группе
    Мы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, но его было слышно, рядом
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    расположено современное наскальное панно, очень интересно, после водопада отправились на горячие источники, до которых добирались вдоль бурной горной речки. Это стоит того, чтобы увидеть и испытать. Отдельно хотелось бы остановиться на личности водители и, по совместительству, рассказчика - Рустема. Приятный и добрейшей души человек, рассказывает. показывает, фотографирует и позже монтирует потрясающее видео.

    Мы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, ноМы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, ноМы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, ноМы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, ноМы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, ноМы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, ноМы остались в восторге от экскурсии: во-первых, это захватывающие дух виды! Горы прекрасны! Водопад замерз, но

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Водопады»

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Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
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