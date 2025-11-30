В парке 28 гвардейцев-панфиловцев вам откроется 170-летняя история города: от древней крепости до современного города.
Описание экскурсииОдин парк и 170 лет жизни города В парке 28 гвардейцев-панфиловцев вы узнаете историю города: от крепости Верный до современного Алматы, через военные памятники, мифы и легенды, архитектурные стили и художественные произведения — и, конечно, самый высокий в мире православный деревянный храм! Чьи только имена не связаны с этим парком: от Пушкина и Домбровского до Троцкого и Кастро. За два часа вы окунетесь в жизнь места, которое уже полтора века манит местных и туристов. Вы увидите:
- Свято-Вознесенский кафедральный собор;
- Музей музыкальных инструментов;
- Дом армии;
- Мемориал Славы (памятник панфиловцам);
- Первый независимый театр и джаз-клуб Казахстана;
- Тайные и неожиданные исторические памятники близ парка.
Все дни с 9 утра до 16 вечера. В зимнее время расписание может корректироваться в вечернее время в зависимости от светового дня.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Старые ворота (Казыбек би 28)
Завершение: Музей музыкальных инструментов (Зенкова 24а)
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни с 9 утра до 16 вечера. В зимнее время расписание может корректироваться в вечернее время в зависимости от светового дня.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
