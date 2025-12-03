Представьте, как вы идете по зеленым аллеям парка 28 панфиловцев, а ваш личный фотограф ловит каждую улыбку и взгляд. Или, возможно, вы предпочтете горные пейзажи Кок-Тобе, где каждый кадр -
7 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🌿 Живописные локации
- 🏞️ Горы и природа
- 🎨 Архитектурные шедевры
- 🚶 Индивидуальный маршрут
- 👨👩👧👦 Подходит для всех
- 🗓️ Гибкое расписание
Лучшее время для посещения
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Наилучшее время для фотопрогулки по Алматы - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее благоприятна: тепло и солнечно, что обеспечивает отличное освещение для фотографий. В октябре и апреле также можно наслаждаться прогулками, но следует быть готовыми к возможным осадкам. В зимние месяцы, с ноября по март, фотопрогулка возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может ограничить доступ к некоторым локациям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Парк 28 панфиловцев
- Парк Горького
- Арбат
- КБТУ
- Площадь Республики
- Государственный цирк
- Свято-Никольский Собор
- Ботанический сад
- Река Большая Алматинка
- Парк Президента
- Кок-Тобе
- Медео
- Чимбулак
Описание фото-прогулки
Выберите маршрут, который подойдёт именно вам, или предложите свой вариант!
Локации на выбор:
- Парк 28 панфиловцев — Парк Горького. Эти парки откроют перед вами мир зелени, памятники истории и уютные аллеи, идеальные для романтических кадров.
- Арбат — КБТУ (Старая площадь). Прогулка по этой части города подарит снимки у культовых мест и главных архитектурных объектов.
- КБТУ (Старая площадь) — Площадь Республики (Новая площадь). Почувствуйте ритм городской жизни и запечатлите её на фоне символов Алматы.
- Государственный цирк — Свято-Никольский Собор. Вариант для ценителей культурных и религиозных памятников.
- Ботанический сад. Идеальный фон для фотографий.
- Река Большая Алматинка. Прогулка вдоль горной реки — приятное занятие само по себе. А мы добавим в неё фото, которые останутся с вами навсегда.
- Парк Президента. Дендропарк с фонтанами и фотогеничной колоннадой.
- Кок-Тобе. Поднимитесь на вершину, чтобы поймать завораживающие панорамы города и горных вершин.
- Медео. Масштабный спортивный комплекс среди гор.
- Чимбулак. Горные склоны, сверкающие снежные вершины и эффектные снимки.
Организационные детали
- Вы можете выбрать один из предложенных маршрутов или объединить несколько локаций с учётом их транспортной доступности. При необходимости расходы на проезд оплачиваются дополнительно. Напишите нам свои пожелания, и мы сориентируем, как их можно будет осуществить
- До горных фотолокаций (Кок-Тобе, Медео, Чимбулак) вы можете добраться самостоятельно на автобусе (мы подскажем как) или такси, либо можно воспользоваться нашей услугой трансфера. Стоимость уточняйте в переписке
- В зависимости от погодных условий и фотографа, съёмка проходит на профессиональные камеры Sony a6500, Canon EOS 5D Mark II, Sony Alpha A7 III
- После прогулки в течение 5–15 дней вы получите 15 фотографий в ретуши и остальные исходники в цветокоррекции
- Оплата производится в тенге или долларах по курсу на день проведения экскурсии
- Обратите внимание: это не экскурсия, а фотопрогулка без информационного содержания
- Фотопрогулку для вас проведёт профессиональный фотограф нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 30507 туристов
В нашей команде нет «просто гидов» — каждый из нас создаёт свой уникальный маршрут, исходя из интереса и профессиональной подготовки. Каждая наша экскурсия — это авторский подход, свой почерк, тема,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна покорила нас! Очень тактичный, мягкий, душевный человек! Анна максимально шла нам на встречу и помогала со всеми бытовыми нюансами. Мы получили прекрасные живые и душевные фотографии через несколько дней после фотопрогулки.
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О
Анфиса, чудесная! Два часа прошли легко и непринуждённо 🔥. Фотографии получались божественные 👍
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А
Фотопрогулка прошла отлично, отдельное спасибо фотографу Анне за классные снимки и прекрасное общение. Все очень понравилось👍
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