Запечатлеть моменты вашего путешествия на тёплых профессиональных снимках
Откройте для себя уголки Алматы на нашей фотопрогулке. Вы выберте маршрут из вариантов, которые мы предложим, или составите свой собственный.
Парки, ботсад или, быть может, архитектура? Можно организовать фотосессию и на одной из ближайших горных вершин! Наш профессиональный фотограф поможет вам расслабиться, подскажет наилучшие ракурсы и поймает искренние мгновения.
Парки, ботсад или, быть может, архитектура? Можно организовать фотосессию и на одной из ближайших горных вершин! Наш профессиональный фотограф поможет вам расслабиться, подскажет наилучшие ракурсы и поймает искренние мгновения.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Выберите маршрут, который подойдёт именно вам, или предложите свой вариант!
Локации на выбор:
- Парк 28 панфиловцев — Парк Горького. Эти парки откроют перед вами мир зелени, памятники истории и уютные аллеи, идеальные для романтических кадров.
- Арбат — КБТУ (Старая площадь). Прогулка по этой части города подарит снимки у культовых мест и главных архитектурных объектов.
- КБТУ (Старая площадь) — Площадь Республики (Новая площадь). Почувствуйте ритм городской жизни и запечатлите её на фоне символов Алматы.
- Государственный цирк — Свято-Никольский Собор. Вариант для ценителей культурных и религиозных памятников.
- Ботанический сад. Идеальный фон для фотографий.
- Река Большая Алматинка. Прогулка вдоль горной реки — приятное занятие само по себе. А мы добавим в неё фото, которые останутся с вами навсегда.
- Парк Президента. Дендропарк с фонтанами и фотогеничной колоннадой.
- Кок-Тобе. Поднимитесь на вершину, чтобы поймать завораживающие панорамы города и горных вершин.
- Медео. Масштабный спортивный комплекс среди гор.
- Чимбулак. Горные склоны, сверкающие снежные вершины и эффектные снимки.
Организационные детали
- Вы можете выбрать один из предложенных маршрутов или объединить несколько локаций с учётом их транспортной доступности. При необходимости расходы на проезд оплачиваются дополнительно. Напишите нам свои пожелания, и мы сориентируем, как их можно будет осуществить.
- До горных фотолокаций (Кок-Тобе, Медео, Чимбулак) вы можете добраться самостоятельно на автобусе (мы подскажем как) или такси, либо можно воспользоваться нашей услугой трансфера. Стоимость уточняйте в переписке.
- После прогулки в течение 5–15 дней вы получите 15 фотографий в ретуши и остальные исходники в цветокоррекции
- Обратите внимание: это не экскурсия, а фотопрогулка без информационного содержания
- Фотопрогулку для вас проведёт профессиональный фотограф нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор в Алматы
Провёл экскурсии для 6728 туристов
Мы стремимся вывести сферу туризма в России и Казахстане на новый уровень и сделать каждое путешествие по этим странам особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.
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