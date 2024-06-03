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Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Алматы: Путешествие между историей и современностью, от классики до арта
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
«Вознесенский собор, Зеленый базар и не только»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
6 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту и гастрономии
Погрузитесь в уникальный мир Алматы с экскурсией, которая откроет город с новых сторон: от исторических зданий до современного стрит-арта
Начало: По договоренности
«Парк 28-ми панфиловцев, Вознесенский собор, Театр оперы и балета — можно долго перечислять достопримечательности, которые вы увидите на прогулке»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Весь Алматы за один день: от гор до исторического центра
Погрузитесь в атмосферу Алматы: от захватывающих высот Шымбулака до секретов Старого города. Всё за один день
Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
«Возле Свято-Вознесенского собора, яркого примера сейсмоустойчивого деревянного зодчества начала 20 века, вы узнаете историю его создания, реконструкции и возвращения к народу»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Алматы
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На улице Гоголя
«Вы увидите мемориал славы и вечный огонь, изящный деревянный Вознесенский собор, когда-то носивший имя Туркестанского Софийского, и первый независимый театр Казахстана «ARTИШОК»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
2 209₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с южной столицей Казахстана
Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога
Начало: По договоренности с гидом
«В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев полюбуетесь зданием Свято-Вознесенского собора»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
9 688₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в Алматы: путешествие по культурному наследию
Изучите уникальную атмосферу Алматы, пройдитесь по историческим местам и культурным символам города
Начало: В районе Театра оперы и балета
«И дойдём до Парка 28 панфиловцев, где вы познакомитесь с героическими страницами города, а также оцените вид на Вознесенский собор — величественный храм с непростой историей»
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25002 250₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в древний Жаркент: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древнего Жаркента, насладитесь уникальными пейзажами и встречей с верблюжатами
Начало: У вашего отеля или указанного адреса
«Завершим путешествие посещением храма Пророка Божия Илии и деревянной мечети в китайском стиле, построенной в 19 веке без единого гвоздя»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
38 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие из Алматы: Тамгалы-Тас и Город кочевников
Вас ждет погружение в мир древних петроглифов и культурное наследие Казахстана, с посещением киносъемочной площадки в степи
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«В урочище рассмотрите петроглифы с изображением таинственных божеств, рунические надписи и здесь же увидите буддистский храм под открытым небом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2660023 940₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
«На территории парка вы также полюбуетесь зданием Свято-Вознесенского собора: это уникальный памятник деревянного зодчества, сконструированный архитектором Зенковым»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 532₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Поймать алматинский вайб в мини-группе: гид-шаман раскроет секреты
Откройте для себя Алматы под новым углом с экскурсией, где история встречается с эзотерикой. Вас ждет не только познание, но и удивительные открытия
Начало: У театра оперы и балета
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
44223 980₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Город кочевников и Тамгалы-Тас в Алматы: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древности и кино, посетив уникальные места Алматы: Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Начало: от вашего отеля
«Рассмотрите крепостные стены и башни, жилые дома и мечети с минаретами, зинданы, таран, колодец и виселицу»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
32 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
«Вы увидите театр оперы и балета, пройдёте по пешеходной улице Панфилова, посмотрите на Вознесенский собор, заглянете на базар»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Город кочевников и Тамгалы-Тас: путешествие в прошлое Алматы
Познайте тайны казахских степей: Город кочевников и Тамгалы-Тас ждут вас в увлекательной экскурсии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2650025 175₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Алматы за 3 часа
Динамичная экскурсия по городу, чтобы проникнуться историей и так называемым «алматинским вайбом»
Начало: У монумента Независимости
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 990₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Музейно-городской тур по Алматы
Узнать историю Казахстана за 1 день в формате «всё включено»
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
2398020 383₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Алматы с точки зрения живописи
Погулять по городу и поговорить о первых художниках Казахстана
«28 гвардейцев-панфиловцев, Свято-Вознесенский кафедральный собор (при желании можем зайти) и главные культурные учреждения — драмтеатр, государственный цирк, Театр оперы и балета»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Большое спасибо Алексею за экскурсию! Прекрасный город, прекрасный маршрут, прогулка прошла очень интересно и приятно, оставив самое позитивное впечатление, очень-очень рекомендую всем гостям города эту экскурсию!! 🤩
- ААндрей3 июня 2024Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные экскурсии и в итоге
- ННаталия1 июня 2024Алексей,спасибо большое за экскурсию! Очень познавательно,не стандартно и самое главное интересно даже для подростков! Спасибо отдельно за явки и пароли😉и приятный презент в начале экскурсии! Это город моего детства и Алексей его раскрыл для меня заново!
- ТТатьяна30 мая 2024Алексей, спасибо огромное за экскурсию! Интересно и познавательно! Алматы великолепен.
- ММаргарита18 мая 2024Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям города. Мы начали с
- ООльга16 мая 2024Огромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошло хорошо, несмотря на внезапный
- ММарина12 мая 2024Ставлю 5 баллов, но не Динаре, мы ее в глаза не видели, а Казбеку. Экскурсию по Алматы нам провел красивый статный
- ДДмитрий11 мая 2024Спасибо Ореке за отличную экскурсию, а также отдельное спасибо за смонтированное видео! Увидели все, что запланировали и даже больше - три степные черепахи, деловито пересекающие дорогу, на долго останутся в нашей памяти.
- ИИрина11 мая 2024Благодарим Анну за прекрасную возможность познакомиться с городом. Душевная, милая и уютная прогулка.
- DDmitrii8 мая 2024Очень душевная экскурсия с гидом Константином, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Святые места»
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