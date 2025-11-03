Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Алматы! Мы знаем скрытые тропы и тайные места, о которых мало кто слышал.
Вас ждут грандиозные пейзажи Чарынского каньона с его легендарной Долиной Замков, суровая красота загадочного Черного каньона, а также сказочные бирюзовые озера Кольсай и Каинды.
Откройте для себя чарующую атмосферу дикой природы, живописные горные маршруты и невероятные фотолокации.
Описание экскурсии
Если вы мечтаете отдохнуть от городской суеты, вдохнуть кристально чистый горный воздух и открыть для себя настоящие природные сокровища Казахстана — эта экскурсия именно для вас. Мы предлагаем уникальный маршрут по самым впечатляющим местам:
- Чарынский каньон — настоящая жемчужина региона. Прогуляйтесь по знаменитой Долине Замков, где ветры и время выточили удивительные формы в скалах. Грандиозные пейзажи оставят вас без слов, а фотографии отсюда займут почётное место в вашем альбоме.
- Черный каньон — загадочное и суровое место, которое редко попадает в стандартные туристические маршруты. Это отличная возможность почувствовать дух дикой природы и насладиться уединением.
Озёра Кольсай и Каинды — словно сошли со страниц сказки. Бирюзовая гладь воды, окружённая хвойными лесами и горами, создаёт ощущение волшебства. Озеро Каинды удивит вас затопленным лесом, создающим уникальный подводный ландшафт. Что вас ждет:.
- живописные горные тропы и скрытые маршруты, • комфортный трансфер и сопровождение опытного гида, • лучшие локации для фото и видео, • дружеская атмосфера и полное погружение в мир природы. Программа тура: 05:30— сбор на месте встречи 05:45 — выезд из Алматы 08:45–10:45— прогулка по Чарынскому каньону (спуск в Долину Замков и путь до речки Чарын), время для съёмок 11:30–11:45 — Чёрный каньон 12:30 - 13:15 — обед в гостевом доме 13:30 - 15:30 — подъезд к озеру Каинды, треккинг до озера пешком, на УАЗике или на лошадях, время для съёмок, прогулка 16:00–17:00— озеро Кольсай, отдых, время для съёмок, прогулка 20:30 - 21:30— возвращение в Алматы Важная информация: Возьмите с собой паспорт Об оплате: Оплата 100% при посадке возможна, но только при наличии свободных мест. Актуальная информация будет вечером накануне поездки. Чтобы гарантировать себе место, внесите предоплату — через сайт Спутник или напрямую. Наш оператор подскажет удобный способ оплаты.
- Ответим на ваши вопросы онлайн Напишите в Whats.
- App или сообщение на сайте — ответим и поможем организовать тур для любой компании: от двух человек до большого коллектива.
Ежедневно в 5:45
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чарынский каньон
- Долина Замков
- Река Чарын
- Чёрный каньон
- Озеро Каинды
- Озеро Кольсай
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Профессиональные водители - гиды
- Сопровождение онлайн до и во время тура
Что не входит в цену
- Экологический сбор 5000 тенге с человека
- Питание
- Развлечения по локациям
Место начала и завершения?
Начало экскурсии проспект Рыскулова. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 5:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт
- Об оплате:
- Оплата 100% при посадке возможна, но только при наличии свободных мест. Актуальная информация будет вечером накануне поездки
- Чтобы гарантировать себе место, внесите предоплату - через сайт Спутник или напрямую. Наш оператор подскажет удобный способ оплаты
- Ответим на ваши вопросы онлайн
- Напишите в WhatsApp или сообщение на сайте - ответим и поможем организовать тур для любой компании: от двух человек до большого коллектива
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Руфина
3 ноя 2025
Все прошло отлично!
Мухтар прекрасный гид, вежливый, интересно рассказывает, погружает в историю мест, при этом не нагружая информацией!
Четкие тайминги и все успели посмотреть за 1 день. Программа максимум и по локациям, и по времени, и по количеству пройденных шагов 😂
V
VIKTORIA
30 окт 2025
Была на экскурсии у ребят.
И
Ирина
21 окт 2025
Всё очень понравилось! Гид лучший! Впечатления не описать словами.
A
Anna
19 окт 2025
Все прошло замечательно ❤️ Биржан отличный водитель, гид и просто открытый, приятный человек. Программа очень насыщенная, но нам хватило везде времени, хотя мы ходили пешком. Если вы физически не подготовлены
M
Margarita
17 окт 2025
Отличная экскурсия, великолепные виды! Много ходили пешком. Спасибо гиду!
А
Анна
15 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Водитель очень хороший, быстро и надёжно довёз. Места великолепные. Но надо быть готовым к долгим переходам пешком. У озер советую пользоваться машинами, а не идти пешком. И так нагуляетесь)
М
Марина
7 окт 2025
Мы проехали очень много, но это того стоило. Прекрасные горные озёра, черный графитовый каньон, причудливые скалы чарыньского каньона развивают фантазию, весёлый гид. В общем поездка была насыщенной. Спасибо. Хочу ещё в Казахстан
М
Мария
6 окт 2025
Все прошло на высшем уровне! Природа великолепная, компания замечательная, организация отличная!
О
Ольга
3 окт 2025
Потрясающая природа! Незабываемые виды! Отличный гид! Рекомендую посетить эти чудесные места!
А
Анна
29 сен 2025
Очень классная экскурсия с весёлым гидом!)
В
Валерия
28 сен 2025
Море впечатлений, все лучшие места района в один день! Пунктуальность и экскурс на высоте! Рекомендую
Т
Татьяна
25 сен 2025
Рекомендую эту экскурсию, обязательно к посещению. Если будет возможность надо ехать на 2 дня. Можно просто сидеть и лицезреть эту красоту.
С
Сергей
22 сен 2025
Долго выбирали оператора и в итоге сделали правильный выбор. Совершенно ни о чем не пожалели. Информацию о поездке нам сообщили заранее. Мухтар - отличный гид, знает историю страны и историю мест. Всем давали по бутылке воды на маршруте, был отличный обед. Однозначно рекомендую!
К
Кристина
14 сен 2025
Действительно очень красивые места. Экскурсия захватывает самое главное. Дорога переносится легко, машина комфортная. Гид в дороге раздает бутылки с водой - спасибо. Все хорошо, что даже не хочу писать минусы,
M
Marina
14 сен 2025
Были на замечательной экскурсии к озерам
Кольсай и Каинды и Чарынскому каньйону.
Нам все очень понравилось, мы остались довольны. Мухтар замечательный гид и дал много увлекательной информации
Спасибо большое за приключение!
Входит в следующие категории Алматы
