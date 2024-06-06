1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
За один день вы соберёте целую коллекцию алматинских драгоценностей. Ранний выезд обеспечит вам достаточно времени для осмотра и фотосессий
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«Вы увидите казахстанский Гранд-Каньон в утренних лучах солнца»
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
65765 261₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
13 часов
Чёрный каньон и озёра Кольсай и Каинды: Путешествие с гидом в Алматы
Вас ждёт незабываемое путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту Чёрного каньона и озёр Кольсай и Каинды
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«Вы прогуляетесь вдоль каньона и сполна насладитесь его красотой»
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:05
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
75005 250₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия: Озеро Каинды, Чёрный и Чарынский каньоны
Погрузитесь в мир невероятных природных красот во время поездки к озеру Каинды и каньонам Чарынскому и Чёрному
Начало: Парковка у гипермаркета Magnum
«Талые воды и ветер за сотни тысяч лет превратили озеро в каньон, напоминающий ландшафт инопланетной цивилизации»
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
65214 891₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
13 часов
Популярное предложение
Путешествие к озеру Кольсай и каньонам Чарын и Чёрный в мини-группе
Путешествие по живописным местам Казахстана: Чарынский каньон, озеро Кольсай и Чёрный каньон. Насладитесь природой и сделайте уникальные фото
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«Вы прогуляетесь по дну каньона к реке Чарын или, если захотите, сможете заснять панораму сверху»
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
69664 877₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Чарынский каньон и озёра Кольсай и Кайынды: природные сокровища
Погрузитесь в мир природной красоты Казахстана с индивидуальной экскурсией в Чарынский каньон и озёра
Начало: В 06:00
«И конечно, панорамы Чарынского каньона»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
38 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия: Кольсай, Каинды, Чарынский каньон за день
Откройте для себя живописные уголки Алматинской области в однодневной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У метро «Байконур»
«Чарынский каньон — древний лабиринт из скал, которым сотни тысяч лет»
Расписание: в субботу в 06:00
15 июня в 06:00
22 июня в 06:00
70005 250₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Чарынский каньон 3 в 1: путеводитель по величественным скалам
Погрузитесь в мир древних скал и величественных каньонов, где каждый поворот открывает новую страницу истории Земли
«Хотя Чарынский каньон и называют «младшим братом» американского Гранд-Каньона, они практически ровесники — их отвесные скалы, колонны и арки сформировались более 12 млн лет назад»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Легенды Чарынского Каньона: Индивидуальная экскурсия из Алматы
Погрузитесь в мир природных чудес и древних преданий в уникальном путешествии по Чарынскому Каньону с профессиональным гидом
Начало: в вашем отеле в городе Алматы
«Вы узнаете об основных объектах Чарынского национального парка, происхождении названия каньона, необычных археологических находках и интересной экосистеме пустыни»
Сегодня в 21:00
Завтра в 04:30
41 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия по востоку Казахстана: каньоны, озера и река
Приглашаем в путешествие по красочным природным локациям Казахстана. Подышите свежим воздухом и перезагрузитесь вдали от городской суеты
Начало: В районе станции метро «Байконур»
«Чарынский каньон — одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей Казахстана»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
8 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: Чарынский каньон, озёра Каинды и Кольсай, Чёрный каньон
Удивительные ландшафты Чарынского каньона и затонувший лес озера Каинды ждут вас в этом туре
«Откроете удивительные ландшафты Чарынского каньона и пройдёте живописным маршрутом к реке Чарын»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
4060036 540₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чарынский каньон: путешествие по красным скалам из Алматы
Приглашаем вас на экскурсию в Чарынский каньон, где вас ждут захватывающие виды и увлекательные истории о его происхождении
Начало: У вашего отеля
«Прогулка по каньону и аутентичные деревни»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
13 часов
Групповая фото-экскурсия: Чарынский и Лунный каньоны, озеро Кольсай
Посетите живописные места вокруг Алматы за один день. Чарынский каньон, озеро Кольсай и Лунный каньон ждут вас с профессиональным фотографом и гидом
Начало: На улице Демьяна Бедного
«06:30 Сбор на месте встречи07:00 Выезд из Алматы10:00-13:00 Прибытие в Чарынский каньон, фотосессия13»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
62005 270₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Из Алматы к Чарынскому каньону и Долине замков: путешествие с душой
Проведите день, наслаждаясь красотой Чарынского каньона и загадочной Долиной замков. Познайте тайны природы и сделайте незабываемые фото
Начало: На улице Демьяна Бедного
«Вы прогуляетесь по Чарынскому каньону — дну древнего океана Тетис, уникальному по красоте и энергетике месту»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
58714 991₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
12 часов
Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
Погрузитесь в мир природы Казахстана, посетив Чарынский и Лунный каньоны, озёра Каинды и Кольсай. Уникальные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ул. Демьяна Бедного
«Благодаря уникальной геологической формации каньона создаётся впечатление, будто вы попали на поверхность Луны»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
71004 970₽ за человека
скидка
25%
Фотопрогулка
12 часов
Фото-тур по Чарынскому каньону и озеру Кольсай в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматы с профессиональным гидом-фотографом. Посетите Чарынский каньон и озеро Кольсай, узнайте их историю и получите яркие фотографии
Начало: В районе ул. Демьяна Бедного
«Вы прогуляетесь по ущелью Чарынского каньона среди каменных колонн, взмывающих на высоту более 150 метров»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
65804 935₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
13 часов
Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
В мини-группе погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки
Начало: На улице Демьяна Бедного
«Фотоссесия в Чарынском каньоне: прогулка по инопланетному ландшафту, рассказы гида о здешних местах и съёмка в самых живописных точках каньона с панорамными видами»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
58004 930₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Джип-тур по Бартогайскому водохранилищу, озеру Кольсай и каньонам из Алматы
Комфортный джип-тур из Алматы к Бартогайскому водохранилищу, озеру Кольсай и каньонам. Уникальные природные ландшафты и пикник в урочище Куртогай ждут вас
Начало: На пр. Суюнбая
«Это ответвление знаменитого Чарынского каньона»
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
13 июня в 06:30
8 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Незабываемое путешествие в Чарынский каньон с индивидуальным гидом
Приглашаем в путешествие по Чарынскому каньону: величие природы, древние легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: Проспект Аль-Фараби
«Длина Чарына 154 км, глубина доходит до 300 м: вы побываете в одной из самых выразительных частей каньона — Долине замков»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
36 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Полюбоваться зрелищными ландшафтами и пополнить фотоколлекцию головокружительными снимками
«Вы увидите Чарынский каньон с разных сторон, пройдёте живописным маршрутом по дну каньона к самой реке Чарын и сделаете запоминающиеся фотографии его причудливых форм»
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
2744723 330₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон: Путешествие по Алматы
Приглашаем вас в путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту озер Каинды и Кольсай и загадочность Чёрного каньона
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3400030 600₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
13 часов
Удивительные каньоны восточного Казахстана
Увидеть Чарынский, Чёрный и Лунный каньоны, Долины замков и ведьм за одну поездку (в мини-группе)
Начало: В районе улицы Демьяна Бедного
«Мы отправимся в ущелье Чарынского каньона, где насладимся прохладой горной реки Чарын»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
6 300₽ за человека
Мини-группа
15 часов
На озёра Каинды и Кольсай, Чарынский каньон и Черный каньон - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
«Вы увидите все сокровища Алматинской области за один день — живописное озеро Каинды, озеро Кольсай в альпийском стиле, загадочный Черный каньон и, конечно, Чарынский каньон — место притяжения всех туристов»
Расписание: Каждый день в 6.00 утра старт
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
33 750₸ за человека
Мини-группа
15 часов
Групповой тур на внедорожниках: озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Приглашаем вас на захватывающий тур по Алматинской области: озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны ждут
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
«В ходе поездки на внедорожниках в мини-группе вы сможете посетить красивое озеро Кольсай, насладиться видом Черного каньона и прогуляться в Чарынском каньоне»
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
33 750₸ за человека
Мини-группа
15 часов
Тур в мини-группе на озеро Каинды и к каньонам Черный и Чарынский
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
«Вас ждет насыщенная программа, включающая посещение живописного озера Каинды, фотогеничного Черного каньона и знаменитого Чарынского каньона — настоящей жемчужины природы Казахстана»
Расписание: каждый день в 6.00 утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
33 750₸ за человека
скидка
20%
Групповая
17 часов
1 дневный тур: Кольсай, Кайынды и Чарын каньон
Начало: Алматы, улица Байтурсынова, 100
«15:00 Выезд к Чарынскому каньону»
Расписание: Вторник, четверг, пятница, суббота и воскресенье в 5:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
3150025 200₸ за человека
Мини-группа
12 часов
В долину замков на Чарынский каньон, к реке Чарын - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
«Природная красота Чарынского каньона»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
26 111₸ за человека
Групповая
13 часов
Кольсайские озёра и Чарынский каньон: путешествие на один день
Вас ждет погружение в природную красоту Казахстана: озера с кристально чистой водой и древний каньон
Начало: Забираем с отеля или указанного адреса
«Долина замков Чарынского каньона»
10 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
Прокатиться на лошадях, погулять по дну каньона и заглянуть на обед в юрту кочевника
Начало: Достык-Жолдасбекова
«Чарынский каньон (Шарын), которому 12 миллионов лет, прекрасен со всех ракурсов на протяжении всей своей 154-километровой длины»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
27 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чарынский каньон
«Чарынский каньон - это один из самых уникальных объектов природы, где под влиянием тысячелетних процессов выветривания осадочных пород, изначальная форма рельефа приняла очертания изолированных скал, колонн и башен»
Расписание: Ежедневно в 09:00
$431 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Чарынский каньон - величие природы Средней Азии
Приглашаем на экскурсию в Чарынский каньон, где природа сохранила свои чудеса миллионы лет
Начало: Ваш отель, либо центр города (Акимат)
«Это будет одна из самых потрясающих и комфортных поездок на каньоны»
Расписание: По будням в 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
200 000₸ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Тайные тропы озера Каинды и магический Чарынский каньон (в мини-группе)
Увидеть затонувший лес и местного Сфинкса, получить профессиональные фото и видео с лучших ракурсов
Начало: На проспекте Суюнбая
«Чёрный и Чарынский каньоны, Долина замков»
7 100₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Чарынский каньон и Бартогайское водохранилище. Индивидуальная группа
Начало: Ваш отель
«Чарынский каньон представляет собой одно из наиболее удивительных природных явлений»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 100 000₸ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда6 июня 2024Очень насыщенная и интересная экскурсия
- ННаталия5 июня 2024Спасибо организаторам Антону и Яне,все было четко до мелочей! Бахтияр просто умничка и душка,так замечательно подготовился к нашей поездке! Идеальный и аккуратный водитель,интересный собеседник и замечательный проводник в тайны природы Казахстана! Спасибо,ребята! Сы обязательно вернем и отправимся и дальше покорят красоты этой страны!
- ААлёна4 июня 2024Отлично провели день, наслаждаясь красотами Казахстана! Впервые встречаюсь с такой чёткой организацией экскурсии - заранее всех участников поездки собрали в
- ААлександра4 июня 2024Хочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду Алибеку. Экскурсия была насыщенной красотами, информацией обо
- ААнтон3 июня 2024Отличная поездка, очень красивое место. Дружелюбный и интересный водитель. Всем рекомендую!
- ООльга3 июня 2024Прекрасный гид Дмитрий! Отличное настроение на протяжении 16 часов, невероятные места, кухня, комфортный автомобиль, куча эмоций! Советуем 👍👍👍👍
- ООльга3 июня 2024Потрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообще не хотелось. Дмитрий нас
- ААлександра1 июня 2024Прекрасная организация поездки. Всё время на связи. Готовы идти на пожелания клиентов, варианты. Чувствовался клиентский сервис. Ни разу не остались в вакууме и без информации. Честно говоря такой подготовки никогда не видели) А за плечами много экскурсий)
- ААлексей31 мая 2024Поездка очень понравилась! Водитель Бахтияр - очень позитивный и дружелюбный человек, в поездке было не скучно, машину вел отлично. Тур по времени грамотно распределен: все спокойно посмотрели, все успели. Впечатления только положительные, все понравилось.
- ААндрей31 мая 2024Ездили на экскурсию вдвоем с девушкой в составе мини-группы (5 человек). Обратиться к Дмитрию нам рекомендовала знакомая, которая охарактеризовала его как
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Каньоны»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
- Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
- Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
- Уникальное озеро Каинды + Чёрный и Чарынский каньоны
- Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
- Чарынский каньон, Долина замков, озёра Кольсай и Кайынды - из Алматы
Какие места ещё посмотреть в Алматы
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Каньоны" можно забронировать 32 экскурсии от 431 до 200 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 681 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 32 экскурсий в Алматы на 2024 год по теме «Каньоны», 681 ⭐ отзыв, цены от 431₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август