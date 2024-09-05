Что может быть прекраснее, чем подняться на высоту птичьего полёта и оттуда понаблюдать, как просыпается город? Вы полюбуетесь восходом солнца, послушаете пение птиц и побудете наедине с собой. Насладитесь тишиной и природой на прогулке по терренкуру. А в конце вас ждёт вкусный завтрак, практика йоги или консультация нумеролога.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Рассвет на Коктобе
Пока город будет просыпаться, мы поднимемся на гору Коктобе. Я расскажу об истории горы и телебашни, мы посмотрим на редких птиц. Послушаем песни The Beatles у памятника группе. Полюбуемся рассветом и загадаем желание у особого фонтана.
Прогулка по терренкуру
Прогуляемся по алматинской тропе здоровья, насладимся тишиной и красотой природы. А затем вас ждёт практика йоги или консультация нумеролога — на выбор. Или, если хотите, отправимся завтракать национальным стритфудом.
Организационные детали
- Пожалуйста, заранее при бронировании сообщите о выборе опции: завтрак, консультация нумеролога или практика йоги
- Завтрак оплачивается дополнительно: около 4000–6000 тенге за чел.
- Обратите внимание: остаток оплаты за экскурсию нужно внести на месте в тенге по актуальному курсу на текущий день
- Экскурсия подходит для детей от 10 лет
- По желанию можем организовать экскурсию на закате
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пересечении пр. Достык и ул. Омарова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Dinara — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1835 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в наш край! Мы сертифицированные гиды, готовые поведать историю нашего региона, бережно переданную из поколения в поколение нашими предками, населявшими регион Алматы с 13 века. УвлекаемсяЗадать вопрос
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