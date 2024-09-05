Встречаем рассвет: пешеходная экскурсия в Алматы

Найти единение с природой, не выезжая из города
Что может быть прекраснее, чем подняться на высоту птичьего полёта и оттуда понаблюдать, как просыпается город? Вы полюбуетесь восходом солнца, послушаете пение птиц и побудете наедине с собой. Насладитесь тишиной и природой на прогулке по терренкуру. А в конце вас ждёт вкусный завтрак, практика йоги или консультация нумеролога.
Встречаем рассвет: пешеходная экскурсия в Алматы
Встречаем рассвет: пешеходная экскурсия в Алматы
Встречаем рассвет: пешеходная экскурсия в Алматы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Рассвет на Коктобе

Пока город будет просыпаться, мы поднимемся на гору Коктобе. Я расскажу об истории горы и телебашни, мы посмотрим на редких птиц. Послушаем песни The Beatles у памятника группе. Полюбуемся рассветом и загадаем желание у особого фонтана.

Прогулка по терренкуру

Прогуляемся по алматинской тропе здоровья, насладимся тишиной и красотой природы. А затем вас ждёт практика йоги или консультация нумеролога — на выбор. Или, если хотите, отправимся завтракать национальным стритфудом.

Организационные детали

  • Пожалуйста, заранее при бронировании сообщите о выборе опции: завтрак, консультация нумеролога или практика йоги
  • Завтрак оплачивается дополнительно: около 4000–6000 тенге за чел.
  • Обратите внимание: остаток оплаты за экскурсию нужно внести на месте в тенге по актуальному курсу на текущий день
  • Экскурсия подходит для детей от 10 лет
  • По желанию можем организовать экскурсию на закате
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пересечении пр. Достык и ул. Омарова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Алматы

Похожие экскурсии из Алматы

Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
На машине
скидка
20%
23 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
Погрузитесь в мир природы Казахстана, посетив Чарынский и Лунный каньоны, озёра Каинды и Кольсай. Уникальные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
6 сен в 06:00
68935 515 за человека
Алматы для новичков
Пешая
110 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Алматы для новичков
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У театра оперы и балета имени Абая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Из Алматы - к Чарынскому каньону и Долине замков
На машине
скидка
15%
6 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Алматы к Чарынскому каньону и Долине замков: путешествие с душой
Проведите день, наслаждаясь красотой Чарынского каньона и загадочной Долиной замков. Познайте тайны природы и сделайте незабываемые фото
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
6 сен в 06:30
58004 930 за человека
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алматы
ХорошоТам