Что может быть прекраснее, чем подняться на высоту птичьего полёта и оттуда понаблюдать, как просыпается город? Вы полюбуетесь восходом солнца, послушаете пение птиц и побудете наедине с собой. Насладитесь тишиной и природой на прогулке по терренкуру. А в конце вас ждёт вкусный завтрак, практика йоги или консультация нумеролога.

Описание экскурсии

Рассвет на Коктобе

Пока город будет просыпаться, мы поднимемся на гору Коктобе. Я расскажу об истории горы и телебашни, мы посмотрим на редких птиц. Послушаем песни The Beatles у памятника группе. Полюбуемся рассветом и загадаем желание у особого фонтана.

Прогулка по терренкуру

Прогуляемся по алматинской тропе здоровья, насладимся тишиной и красотой природы. А затем вас ждёт практика йоги или консультация нумеролога — на выбор. Или, если хотите, отправимся завтракать национальным стритфудом.

Организационные детали