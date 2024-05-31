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в полной мере экскурсией это назвать нельзя, гида как такового не было, был организатор который всех встретил, и водитель он же фотограф в одном лице. Поездка была на комфортном минивене, в группе нас было 8 человек. Посетили мы два каньона и 2 озёра (хоть было заявлено всего 1). С погодой нам повезло. Водитель очень аккуратный, едет спокойно, перед каждой ямкой тормозит, вообщем молодец. На все вопросы отвечал четко и по делу, но рассказывать то особо ничего и не нужно, это как с гидом в лес идти 😂. Но природа вау!!!! Каньоны оставили неизгладимое впечатление, озёра просто красота неземная! Фото получились просто сногсшибательные, сейчас пока ещё нет обработанных (на это надо несколько дней) но «сырые» фотки нам скинули в группу сразу же, на следующий день. Вообщем экскурсию и эту турфирму рекомендую всем 100%, ранний выезд это таааакой плюс, мы везде приезжали первые, и у нас была возможность фотографироваться без лишних людей, а вот когда мы уезжали следом приезжали большие автобусы и от туда шла такая толпа народу что не то что сфотографироваться бы не получилось, посмотреть то толком ничего бы не смогли. Единственное это то что хочу предупредить, маленьких детей в такую поездку брать нельзя, они просто не выдержат маршрут, а ходить надо много, ну и пожилым людям тоже не рекомендую, маршрут не на 15 минут, у меня икры до сих пор болят 😂😂😂, много ступенек вверх/вниз, подъемы в горку, так что обувь должна быть соответствующая да и одежда тоже. К слову сказать у нас было 4 локации и я 4 раза спокойно переодевалась в машине, никакого напряга от водителя и участников группы небыло. Вообщем ребята вы супер!!!!! Процветания вашей фирме!!!! Всем вас буду советовать!!! 10 из 10