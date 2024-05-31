1 чел.
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скидка
15%
Фотопрогулка
13 часов
Групповая фото-экскурсия: Чарынский и Лунный каньоны, озеро Кольсай
Посетите живописные места вокруг Алматы за один день. Чарынский каньон, озеро Кольсай и Лунный каньон ждут вас с профессиональным фотографом и гидом
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
62005 270₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
12 часов
Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
Погрузитесь в мир природы Казахстана, посетив Чарынский и Лунный каньоны, озёра Каинды и Кольсай. Уникальные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
71004 970₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Взглянуть на горные ущелья из седла, послушать тюркские сказанья и отведать загадочные курт и жент
Начало: у гостиницы Novotel Almaty City Center
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
12 часов
Из Алматы - к озёрам Каинды и Кольсай
Впечатлиться невероятными пейзажами, способными посоперничать с панорамами Альп
Начало: На улице Демьяна Бедного
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2800019 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по изготовлению свечей из вощины
Своими руками сделать набор свечей из разноцветной вощины с ароматом эфирных масел
Начало: В студии на улице Бабаева
Завтра в 11:00
10 июня в 10:30
13 200₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей31 мая 2024Ездили на экскурсию вдвоем с девушкой в составе мини-группы (5 человек). Обратиться к Дмитрию нам рекомендовала знакомая, которая охарактеризовала его как
- ММарина25 мая 2024Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся! Хочу сразу сказать что
- ННина22 мая 2024Экскурсия была замечательная, и пожалуй единственная где есть Лунный каньон😍, он очень красив, на него стоит посмотреть. Дмитрий показал все
- ТТатьяна4 декабря 2023Удобный трансфер до места. Красивые горы. Приятно общались с экскурсоводом. Экскурсовод легко подстраивается под интересы слушателей. Лошади спокойные и неторопливые. Поездка на лошадях совсем детская. Бояться нечего.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Романтические»
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