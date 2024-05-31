Романтические экскурсии по Алматы

Найдено 5 экскурсий в категории «Романтические» в Алматы, цены от 4 970 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чарынский и Лунный каньоны + озеро Кольсай: групповое фотопутешествие по окрестностям Алматы
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
13 часов
1 отзыв
Групповая фото-экскурсия: Чарынский и Лунный каньоны, озеро Кольсай
Посетите живописные места вокруг Алматы за один день. Чарынский каньон, озеро Кольсай и Лунный каньон ждут вас с профессиональным фотографом и гидом
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
62005 270 за человека
Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
🚗 На машине
скидка
30%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
Погрузитесь в мир природы Казахстана, посетив Чарынский и Лунный каньоны, озёра Каинды и Кольсай. Уникальные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
71004 970 за человека
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Взглянуть на горные ущелья из седла, послушать тюркские сказанья и отведать загадочные курт и жент
Начало: у гостиницы Novotel Almaty City Center
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
24 000 за всё до 6 чел.
Из Алматы - к озёрам Каинды и Кольсай
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
12 часов
Из Алматы - к озёрам Каинды и Кольсай
Впечатлиться невероятными пейзажами, способными посоперничать с панорамами Альп
Начало: На улице Демьяна Бедного
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2800019 600 за всё до 6 чел.
Мастер-класс по изготовлению свечей из вощины
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по изготовлению свечей из вощины
Своими руками сделать набор свечей из разноцветной вощины с ароматом эфирных масел
Начало: В студии на улице Бабаева
Завтра в 11:00
10 июня в 10:30
13 200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    31 мая 2024
    Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
    Ездили на экскурсию вдвоем с девушкой в составе мини-группы (5 человек). Обратиться к Дмитрию нам рекомендовала знакомая, которая охарактеризовала его как
    читать дальше

    ответственного и очень душевного человека. Сразу скажу, что это оказалось абсолютной правдой. Долго колебались в выборе экскурсионной программы. Хотелось получить максимум впечатлений за один день и Дмитрий предложил программу "Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день". По сравнению с другими вариантами программа действительно выглядела наиболее полной, поэтому выбрали именно ее. На деле всё даже превзошло наши ожидания: Дмитрий и его ассистент Юлия оказались в самом деле очень душевными людьми. Для них действительно важно не просто формально откатать вас по местам, а поделиться красотой природы этих мест. Отдельно хочется отметить продуманность программы: локаций за один день очень много, расстояния большие, но все же нет ощущения спешки — времени полюбоваться красотой и сделать фото на память хватает. Не могу не отметить и автомобиль: Mitsubishi Delica — легенда среди внедорожников с большой вместимостью, которую я знаю с давних пор. Фактически это джип в кузове микроавтобуса — уникальная разработка японских инженеров. Я сам родом из Владивостока, где эта модель заслужила очень хорошую репутацию для поездок по горной местности Приморского края. Лично для меня этот факт также является большим плюсом! Водит Дмитрий великолепно, в дороге от города и обратно можно спокойно поспать. Впечатлений очень много и они с нами навсегда. Впечатлений не только от мест, которые славятся своей красотой на весь мир, но и от душевной компании, с которой мы провели это время вместе и разделили эти впечатления. Очень рекомендую!

    Ездили на экскурсию вдвоем с девушкой в составе мини-группы (5 человек)Ездили на экскурсию вдвоем с девушкой в составе мини-группы (5 человек)Ездили на экскурсию вдвоем с девушкой в составе мини-группы (5 человек)Ездили на экскурсию вдвоем с девушкой в составе мини-группы (5 человек)Ездили на экскурсию вдвоем с девушкой в составе мини-группы (5 человек)Ездили на экскурсию вдвоем с девушкой в составе мини-группы (5 человек)Ездили на экскурсию вдвоем с девушкой в составе мини-группы (5 человек)
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Чарынский и Лунный каньоны + озеро Кольсай: групповое фотопутешествие по окрестностям Алматы
    Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся! Хочу сразу сказать что
    читать дальше

    в полной мере экскурсией это назвать нельзя, гида как такового не было, был организатор который всех встретил, и водитель он же фотограф в одном лице. Поездка была на комфортном минивене, в группе нас было 8 человек. Посетили мы два каньона и 2 озёра (хоть было заявлено всего 1). С погодой нам повезло. Водитель очень аккуратный, едет спокойно, перед каждой ямкой тормозит, вообщем молодец. На все вопросы отвечал четко и по делу, но рассказывать то особо ничего и не нужно, это как с гидом в лес идти 😂. Но природа вау!!!! Каньоны оставили неизгладимое впечатление, озёра просто красота неземная! Фото получились просто сногсшибательные, сейчас пока ещё нет обработанных (на это надо несколько дней) но «сырые» фотки нам скинули в группу сразу же, на следующий день. Вообщем экскурсию и эту турфирму рекомендую всем 100%, ранний выезд это таааакой плюс, мы везде приезжали первые, и у нас была возможность фотографироваться без лишних людей, а вот когда мы уезжали следом приезжали большие автобусы и от туда шла такая толпа народу что не то что сфотографироваться бы не получилось, посмотреть то толком ничего бы не смогли. Единственное это то что хочу предупредить, маленьких детей в такую поездку брать нельзя, они просто не выдержат маршрут, а ходить надо много, ну и пожилым людям тоже не рекомендую, маршрут не на 15 минут, у меня икры до сих пор болят 😂😂😂, много ступенек вверх/вниз, подъемы в горку, так что обувь должна быть соответствующая да и одежда тоже. К слову сказать у нас было 4 локации и я 4 раза спокойно переодевалась в машине, никакого напряга от водителя и участников группы небыло. Вообщем ребята вы супер!!!!! Процветания вашей фирме!!!! Всем вас буду советовать!!! 10 из 10

    Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!Ох, из 4 экскурсий по Казахстану за 4 дня, эта была пожалуй самая лучшая и запоминающаяся!
  • Н
    Нина
    22 мая 2024
    Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
    Экскурсия была замечательная, и пожалуй единственная где есть Лунный каньон😍, он очень красив, на него стоит посмотреть. Дмитрий показал все
    читать дальше

    шикарные места для фото. Формат экскурсии был очень насыщен, мы в этот день увидели все достопримечательности, впечатляло абсолютно всё, каньоны, реки и озёра, катание на лошадях, запомнится на долго🥰🤗, всем советую взять прогулку хотя бы в одну сторону, не пожалеете) на лунном каньоне можно сфотографироваться с беркутом, он ручной и его можно даже чмокнуть). Мы обедали в кафе с видом на озеро Кольсай, по рекомендации Дмитрия купили форель и не пожалели, очень вкусно) Рекомендую всем кто хочет за один день увидеть всё по максимуму, я в восторге, спасибо организаторам за этот чудесный день.

    Экскурсия была замечательная, и пожалуй единственная где есть Лунный каньон😍, он очень красив, на него стоитЭкскурсия была замечательная, и пожалуй единственная где есть Лунный каньон😍, он очень красив, на него стоитЭкскурсия была замечательная, и пожалуй единственная где есть Лунный каньон😍, он очень красив, на него стоитЭкскурсия была замечательная, и пожалуй единственная где есть Лунный каньон😍, он очень красив, на него стоитЭкскурсия была замечательная, и пожалуй единственная где есть Лунный каньон😍, он очень красив, на него стоитЭкскурсия была замечательная, и пожалуй единственная где есть Лунный каньон😍, он очень красив, на него стоитЭкскурсия была замечательная, и пожалуй единственная где есть Лунный каньон😍, он очень красив, на него стоитЭкскурсия была замечательная, и пожалуй единственная где есть Лунный каньон😍, он очень красив, на него стоитЭкскурсия была замечательная, и пожалуй единственная где есть Лунный каньон😍, он очень красив, на него стоит
  • Т
    Татьяна
    4 декабря 2023
    Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
    Удобный трансфер до места. Красивые горы. Приятно общались с экскурсоводом. Экскурсовод легко подстраивается под интересы слушателей. Лошади спокойные и неторопливые. Поездка на лошадях совсем детская. Бояться нечего.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Чарынский и Лунный каньоны + озеро Кольсай: групповое фотопутешествие по окрестностям Алматы
  2. Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
  3. Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
  4. Из Алматы - к озёрам Каинды и Кольсай
  5. Мастер-класс по изготовлению свечей из вощины
Какие места ещё посмотреть в Алматы
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Романтические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 970 до 24 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Алматы на 2024 год по теме «Романтические», 4 ⭐ отзыва, цены от 4970₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам