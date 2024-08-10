Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Алматы, цены от 1 800 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На винодельню у предгорья Алатау - групповая автобусная поездка
На автобусе
8 часов
Групповая
до 20 чел.
На винодельню у предгорья Алатау - групповая автобусная поездка
Посетить виноградники, продегустировать местные вина и научиться их оценивать
Начало: На ул. Байтурсынова
Расписание: в субботу в 14:45
10 000 за человека
К обсерватории на плато Ассы - из Алматы
На машине
скидка
30%
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
К обсерватории на плато Ассы - из Алматы
Отправиться за фантастическими видами через Тургеньское ущелье и Медвежий водопад
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
3000021 000 за всё до 7 чел.
Флюид арт: мастер-класс по абстрактной живописи
1.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Флюид арт: мастер-класс по абстрактной живописи
Почувствовать себя художником и создать шедевр акриловыми красками (мини-группа)
Начало: На улице Бабаева
Расписание: в будние дни в 11:00, в воскресенье в 13:30
11 авг в 13:30
12 авг в 11:00
1 800 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На винодельню у предгорья Алатау - групповая автобусная поездка
  2. К обсерватории на плато Ассы - из Алматы
  3. Флюид арт: мастер-класс по абстрактной живописи
Какие места ещё посмотреть в Алматы
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в августе 2024
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