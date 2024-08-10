8 часов
Групповая
до 20 чел.
На винодельню у предгорья Алатау - групповая автобусная поездка
Посетить виноградники, продегустировать местные вина и научиться их оценивать
Начало: На ул. Байтурсынова
Расписание: в субботу в 14:45
10 000₽ за человека
скидка
30%
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
К обсерватории на плато Ассы - из Алматы
Отправиться за фантастическими видами через Тургеньское ущелье и Медвежий водопад
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
3000021 000₽ за всё до 7 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Флюид арт: мастер-класс по абстрактной живописи
Почувствовать себя художником и создать шедевр акриловыми красками (мини-группа)
Начало: На улице Бабаева
Расписание: в будние дни в 11:00, в воскресенье в 13:30
11 авг в 13:30
12 авг в 11:00
1 800₽ за человека
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