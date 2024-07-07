Алматы — это горы! Поэтому наши первые шаги приведут нас в горный район Медео, где находится самый высокогорный каток в мире.
Мы взойдем на подъемниках к вершинам Шымбулака, проникая в тайны высот, вдыхая чистый воздух и наслаждаясь красотой гор. Кроме того, вас ждёт прогулка по Уфе и обед в ресторане с национальной кухней.
Мы взойдем на подъемниках к вершинам Шымбулака, проникая в тайны высот, вдыхая чистый воздух и наслаждаясь красотой гор. Кроме того, вас ждёт прогулка по Уфе и обед в ресторане с национальной кухней.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
От горных вершин до кулинарных тайнПозвольте пригласить вас на захватывающее приключение в уникальный мир горных вершин и культурных достопримечательностей Алматы! Наши первые шаги приведут нас в горный район Медео, где мы взойдем на подъемниках к вершинам Шымбулака, наслаждаясь тайнами высот и величественной красотой гор. После этого нас ждет увлекательная прогулка по историческим улицам города, где мы увидим театр оперы и балета, пройдемся по пешеходной улице Панфилова, посетим Вознесенский собор, а также заглянем на базар, где можно окунуться в атмосферу местной жизни. После насыщенного дня мы отправимся к финальной точке нашего путешествия — в изысканный ресторан, где вы сможете погрузиться в атмосферу уюта и насладиться национальной кухней Казахстана. Вас ждет удивительное открытие всех вкусов и тайн местных блюд, а также возможность поделиться впечатлениями об этом чудесном дне в кругу друзей. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Каждый день в 9.00 утра старт
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Медео (Шымбулак)
- Театр оперы и балета
- Пешеходная улица Панфилова
- Вознесенский собор
- Зелёный базар
- Алматинский Арбат
- Дворец Республики
- Монумент Независимости
- Кондитерская фабрика «Рахат»
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Трансфер на протяжении всего пути
- Водители-профессионалы
- Аптечка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9.00 утра старт
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 WhatsApp
- @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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