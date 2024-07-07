Алматы — это горы! Поэтому наши первые шаги приведут нас в горный район Медео, где находится самый высокогорный каток в мире. Мы взойдем на подъемниках к вершинам Шымбулака, проникая в тайны высот, вдыхая чистый воздух и наслаждаясь красотой гор. Кроме того, вас ждёт прогулка по Уфе и обед в ресторане с национальной кухней.

Описание экскурсии