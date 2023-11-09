Приглашаем в комфортную и невероятно красивую поездку на джипе раскрывающую многогранную природу Казахстана! Вы полюбуетесь Бартогайским водохранилищем с бирюзовой водой, Нижним Кольсайским озером и каньонами с причудливыми ландшафтами: Чёрным и Лунным. А также посетите урочище Куртогай — царство дикой природы и марсианских ландшафтов.
Описание экскурсии
07:30 Сбор группы
08:00 Выезд из Алматы
10:00 Бартогайское водохранилище. Вы полюбуетесь его бирюзовой водой и обрамляющими чашу озера горами.
12:00 Озеро Кольсай. Всего Кольсайских озёр три, мы посетим самое доступное Нижнее. Его отличают удивительная синева и живописные ландшафты вокруг.
15:00 Чёрный каньон. Это ответвление знаменитого Чарынского каньона. Вы полюбуетесь завораживающими крутыми склонами из чёрного камня.
16:00 Урочище Куртогай. Одно из самых красивых мест в каньоне реки Чарын. Здесь, в тени туранги и барбариса, мы устроим пикник.
17:00 Лунный каньон. Мы расскажем, как он образовался и почему его называют «долиной юрт».
18:00 Выезд в Алматы
21:00 Возвращение в Алматы
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость включено: транспорт, вода, пикник, фото и видео после поездки
- Дополнительно расходы: экосборы — 300 руб. с человека (только наличные), обед (необходимо взять с собой)
- По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате — 39000 руб. с группы до 6 человек
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|14 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пр. Суюнбая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 97 туристов
Я эксперт в организации джип-туров, туров выходного дня и тимбилдингов, экспедиций. Мы с командой специализируемся на создании уникальных путешествий на внедорожниках, где каждый путешественник сможет ощутить настоящий дух природы и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Начать стоит с формата поездки - мини-группы выигрывают по всем параметрам в сравнении с поездками автобусной группой. Особенно, когда твои гиды Ирина и Кирилл! Скрасят время в дороге весёлыми рассказами,
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В первую очередь хотелось бы отметить мышечную память водителя, потому что мы ехали через безумно плотный туман на высокой скорости, плавно вошли во все повороты и успешно избежали множество неосторожных
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Т
Очень переживала о комфортности этой экскурсии в зимнее время. Как оказалось совершенно зря. Ездили с гидом Романом, все было выше всяких похвал. Начало точно по времени, весь маршрут четко спланирован.
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