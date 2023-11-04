Приглашаем в комфортный и невероятно красивый джип-тур, раскрывающий многогранную природу Казахстана! Вы полюбуетесь Бартогайским водохранилищем с бирюзовой водой, Нижним Кольсайским озером и каньонами с причудливыми ландшафтами: Чёрным и Лунным. А также посетите урочище Куртогай — царство дикой природы и марсианских ландшафтов.

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Описание

Что вас ожидает

06:30 Сбор группы

07:00 Выезд из Алматы

10:00 Бартогайское водохранилище. Вы полюбуетесь его бирюзовой водой и обрамляющими чашу озера горами.

13:00 Озеро Кольсай. Всего Кольсайских озёр три, мы посетим самое доступное Нижнее. Его отличают удивительная синева и живописные ландшафты вокруг.

15:30 Чёрный каньон. Это ответвление знаменитого Чарынского каньона. Вы полюбуетесь завораживающими крутыми склонами из чёрного камня.

16:00 Урочище Куртогай. Одно из самых красивых мест в каньоне реки Чарын. Здесь, в тени туранги и барбариса, мы устроим пикник.

17:00 Лунный каньон. Мы расскажем, как он образовался и почему его называют «долиной юрт».

18:00 Выезд в Алматы

22:00 Возвращение в Алматы

Организационные детали