Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны: из Алматы в мини-группе

Полюбоваться фантастическими горными пейзажами и зарядиться энергией природы

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Приглашаем в комфортный и невероятно красивый джип-тур, раскрывающий многогранную природу Казахстана! Вы полюбуетесь Бартогайским водохранилищем с бирюзовой водой, Нижним Кольсайским озером и каньонами с причудливыми ландшафтами: Чёрным и Лунным. А также посетите урочище Куртогай — царство дикой природы и марсианских ландшафтов.
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны: из Алматы в мини-группе
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны: из Алматы в мини-группе
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны: из Алматы в мини-группе
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны: из Алматы в мини-группе
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны: из Алматы в мини-группе
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны: из Алматы в мини-группе
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны: из Алматы в мини-группе
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны: из Алматы в мини-группе
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны: из Алматы в мини-группе
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны: из Алматы в мини-группе
Ближайшие даты:
4
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ноя
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15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

06:30 Сбор группы
07:00 Выезд из Алматы
10:00 Бартогайское водохранилище. Вы полюбуетесь его бирюзовой водой и обрамляющими чашу озера горами.
13:00 Озеро Кольсай. Всего Кольсайских озёр три, мы посетим самое доступное Нижнее. Его отличают удивительная синева и живописные ландшафты вокруг.
15:30 Чёрный каньон. Это ответвление знаменитого Чарынского каньона. Вы полюбуетесь завораживающими крутыми склонами из чёрного камня.
16:00 Урочище Куртогай. Одно из самых красивых мест в каньоне реки Чарын. Здесь, в тени туранги и барбариса, мы устроим пикник.
17:00 Лунный каньон. Мы расскажем, как он образовался и почему его называют «долиной юрт».
18:00 Выезд в Алматы
22:00 Возвращение в Алматы

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включено: транспорт, вода, пикник, фото и видео после поездки
  • Дополнительно расходы: экосборы — 300 руб. с человека (только наличные), обед (необходимо взять с собой)
  • По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате — 39000 тг с группы до 6 человек

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пр. Суюнбая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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