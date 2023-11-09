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Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны из Алматы

Полюбоваться фантастическими горными пейзажами и зарядиться энергией природы
Приглашаем в комфортную и невероятно красивую поездку на джипе раскрывающую многогранную природу Казахстана! Вы полюбуетесь Бартогайским водохранилищем с бирюзовой водой, Нижним Кольсайским озером и каньонами с причудливыми ландшафтами: Чёрным и Лунным. А также посетите урочище Куртогай — царство дикой природы и марсианских ландшафтов.
5
3 отзыва
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны из Алматы
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны из Алматы
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны из Алматы

Описание экскурсии

07:30 Сбор группы
08:00 Выезд из Алматы
10:00 Бартогайское водохранилище. Вы полюбуетесь его бирюзовой водой и обрамляющими чашу озера горами.
12:00 Озеро Кольсай. Всего Кольсайских озёр три, мы посетим самое доступное Нижнее. Его отличают удивительная синева и живописные ландшафты вокруг.
15:00 Чёрный каньон. Это ответвление знаменитого Чарынского каньона. Вы полюбуетесь завораживающими крутыми склонами из чёрного камня.
16:00 Урочище Куртогай. Одно из самых красивых мест в каньоне реки Чарын. Здесь, в тени туранги и барбариса, мы устроим пикник.
17:00 Лунный каньон. Мы расскажем, как он образовался и почему его называют «долиной юрт».
18:00 Выезд в Алматы
21:00 Возвращение в Алматы

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включено: транспорт, вода, пикник, фото и видео после поездки
  • Дополнительно расходы: экосборы — 300 руб. с человека (только наличные), обед (необходимо взять с собой)
  • По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате — 39000 руб. с группы до 6 человек

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник14 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пр. Суюнбая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 97 туристов
Я эксперт в организации джип-туров, туров выходного дня и тимбилдингов, экспедиций. Мы с командой специализируемся на создании уникальных путешествий на внедорожниках, где каждый путешественник сможет ощутить настоящий дух природы и
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приключений. Каждый маршрут адаптируется под ваши пожелания, даже если они безумные! Создадим комфорт в горных условиях, организуем уютный кемпинг с палатками и вкусную еду, приготовленную на свежем горном воздухе. Хотите баньку? Её мы тоже сможем вам предоставить! Всё для комфортного отдыха.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Марьям
Начать стоит с формата поездки - мини-группы выигрывают по всем параметрам в сравнении с поездками автобусной группой. Особенно, когда твои гиды Ирина и Кирилл! Скрасят время в дороге весёлыми рассказами,
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разговорят даже таких застенчивых людей, как я, и создадут приятное ощущение, что вы здесь все уже давно знакомы и просто решили вместе отдохнуть на природе. Ирина с большим задором и увлечением поведала нам о каждой локации, на которой мы побывали, постоянно шутила, фотографировала (за это отдельное спасибо, фото замечательные) и находила для нас активности, чтобы мы не просто приехали, посмотрели и уехали, а получили впечатления и хорошо провели время.

Дорога к Бартогайскому водохранилищу была затянута утренними туманами, над которыми виднелись горные вершины. Озеро Кольсай как всегда поражало величественностью видов и глубоким, насыщенным цветом воды, а на горных склонах было приятно лежать и греться на солнце, словно ты путник из старой сказки. Про каньоны не могу подобрать слова, но не потому что они меня не впечатляют, а как раз наоборот - мне хочется проводить там как можно больше времени, особенно в такие тёплые осенние дни, когда деревья вдоль реки Чарын горят красками.

Ну и, конечно, обязательно стоит сказать про пикник у реки, где можно было попить горячего чая или кофе, послушать шум воды и поболтать о чём-то отвлечённом друг с другом прежде, чем вы заедете на последнюю локацию и вернётесь обратно в город.

Несмотря на то, что видела часть из этих мест я уже не в первый раз - с удовольствием бы съездила снова и снова, а ещё желательно с палатками и на несколько дней)
Спасибо за отличный день!

Начать стоит с формата поездки - мини-группы выигрывают по всем параметрам в сравнении с поездками автобусной
Начать стоит с формата поездки - мини-группы выигрывают по всем параметрам в сравнении с поездками автобусной
Начать стоит с формата поездки - мини-группы выигрывают по всем параметрам в сравнении с поездками автобусной
Начать стоит с формата поездки - мини-группы выигрывают по всем параметрам в сравнении с поездками автобусной
Начать стоит с формата поездки - мини-группы выигрывают по всем параметрам в сравнении с поездками автобусной
Начать стоит с формата поездки - мини-группы выигрывают по всем параметрам в сравнении с поездками автобусной
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Anton
В первую очередь хотелось бы отметить мышечную память водителя, потому что мы ехали через безумно плотный туман на высокой скорости, плавно вошли во все повороты и успешно избежали множество неосторожных
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машин на дороге это восхищает во вторую очередь хочется отметить общительность и открытость гидов, готовых рассказать о чём угодно и когда угодно, развеяв любой миф это восхищает а на десерт захватывающие дух места… … больше я ничего о них сказать не могу, потому что у меня всё ещё нет подходящих слов ну да, я бы мог сказать "это восхищает", но я до разрывающей печали влюбился в достопримечательности Казахстана восхищением здесь не обойтись

В первую очередь хотелось бы отметить мышечную память водителя, потому что мы ехали через безумно плотный
В первую очередь хотелось бы отметить мышечную память водителя, потому что мы ехали через безумно плотный
В первую очередь хотелось бы отметить мышечную память водителя, потому что мы ехали через безумно плотный
В первую очередь хотелось бы отметить мышечную память водителя, потому что мы ехали через безумно плотный
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Т
Очень переживала о комфортности этой экскурсии в зимнее время. Как оказалось совершенно зря. Ездили с гидом Романом, все было выше всяких похвал. Начало точно по времени, весь маршрут четко спланирован.
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Места волшебные и захватывающие, красота необыкновенная. Остались яркие впечатления и теплота внутри. Очень рекомендую это направление, ну и, конечно же, Романа даже не как гида, а я бы назвала его классным попутчиком, с которым на одной волне можно ездить долго и комфортно который делиться частичкой любви к местам, к своему делу.

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