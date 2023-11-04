Полюбоваться фантастическими горными пейзажами и зарядиться энергией природы
Приглашаем в комфортный и невероятно красивый джип-тур, раскрывающий многогранную природу Казахстана! Вы полюбуетесь Бартогайским водохранилищем с бирюзовой водой, Нижним Кольсайским озером и каньонами с причудливыми ландшафтами: Чёрным и Лунным. А также посетите урочище Куртогай — царство дикой природы и марсианских ландшафтов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
06:30 Сбор группы
07:00 Выезд из Алматы
10:00 Бартогайское водохранилище. Вы полюбуетесь его бирюзовой водой и обрамляющими чашу озера горами.
13:00 Озеро Кольсай. Всего Кольсайских озёр три, мы посетим самое доступное Нижнее. Его отличают удивительная синева и живописные ландшафты вокруг.
15:30 Чёрный каньон. Это ответвление знаменитого Чарынского каньона. Вы полюбуетесь завораживающими крутыми склонами из чёрного камня.
16:00 Урочище Куртогай. Одно из самых красивых мест в каньоне реки Чарын. Здесь, в тени туранги и барбариса, мы устроим пикник.
17:00 Лунный каньон. Мы расскажем, как он образовался и почему его называют «долиной юрт».
18:00 Выезд в Алматы
22:00 Возвращение в Алматы
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость включено: транспорт, вода, пикник, фото и видео после поездки
- Дополнительно расходы: экосборы — 300 руб. с человека (только наличные), обед (необходимо взять с собой)
- По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате — 39000 тг с группы до 6 человек
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пр. Суюнбая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Алматы
Меня зовут Ирина. В моем родном Казахстане много уникальных, красивых мест, которые я или другой гид из нашей команды покажет вам в наших турах. Мы стремимся, что ваши путешествия были максимально комфортными, красивыми и интересными. Чтобы после посещения Алматы в вашей копилке воспоминаний добавились такие, которые вызывают приятную улыбку на лице. Разделите с нами вашу страсть к путешествиям!
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