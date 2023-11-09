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разговорят даже таких застенчивых людей, как я, и создадут приятное ощущение, что вы здесь все уже давно знакомы и просто решили вместе отдохнуть на природе. Ирина с большим задором и увлечением поведала нам о каждой локации, на которой мы побывали, постоянно шутила, фотографировала (за это отдельное спасибо, фото замечательные) и находила для нас активности, чтобы мы не просто приехали, посмотрели и уехали, а получили впечатления и хорошо провели время.



Дорога к Бартогайскому водохранилищу была затянута утренними туманами, над которыми виднелись горные вершины. Озеро Кольсай как всегда поражало величественностью видов и глубоким, насыщенным цветом воды, а на горных склонах было приятно лежать и греться на солнце, словно ты путник из старой сказки. Про каньоны не могу подобрать слова, но не потому что они меня не впечатляют, а как раз наоборот - мне хочется проводить там как можно больше времени, особенно в такие тёплые осенние дни, когда деревья вдоль реки Чарын горят красками.



Ну и, конечно, обязательно стоит сказать про пикник у реки, где можно было попить горячего чая или кофе, послушать шум воды и поболтать о чём-то отвлечённом друг с другом прежде, чем вы заедете на последнюю локацию и вернётесь обратно в город.



Несмотря на то, что видела часть из этих мест я уже не в первый раз - с удовольствием бы съездила снова и снова, а ещё желательно с палатками и на несколько дней)

Спасибо за отличный день!