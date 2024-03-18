Вы полюбуетесь горными пейзажами и панорамами речных долин, погрузитесь в умиротворяющую атмосферу и отдохнёте от городской суеты, вдыхая чистейший воздух. Почувствуете себя, словно на другой планете, среди красных скал «Долины замков». Увидите места, не уступающие по красоте Альпам.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Одно-, двух- или трёхместное размещение в гостевом доме. Проживание в отеле европейского стандарта — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены 1 завтрак, 2 ланча, 1 ужин и питьевая вода.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Путь к национальному парку, обед в берёзовой роще, прогулка у озера Каинды
Заберём вас из отеля в Алматы и отправимся к национальному парку у Кольсайских озёр. Эти три водоёма называют «голубым ожерельем Северного Тянь-Шаня» с уникальным цветом воды от ярко-синего до изумрудно-зелёного. А горные пейзажи вокруг них могут посоперничать по красоте со знаменитыми Альпами.
По пути к парку будем двигаться по Сюгатинской долине, ранее бывшей морским дном. Полюбуемся горами Богуты и Торайгыр, преодолеем два перевала. Сделаем остановку на смотровой площадке Чёрные скалы с головокружительной панорамой Чарынского каньона.
Оказавшись в парке, сделаем паузу и пообедаем в берёзовой роще. Затем поедем дальше — к озеру Каинды. Оно образовалось в ущелье в результате землетрясения относительно недавно — в начале 20 века. Часть хвойного леса оказалась затопленной, поэтому сейчас некоторые деревья растут посреди водоёма.
После прогулки у озера доберёмся до села Саты. Разместимся на ночлег в гостевом доме и поужинаем.
Кольсайские озёра и Чарынский каньон
Сегодня увидим главную цель нашей поездки — Кольсайские озёра. После завтрака в гостевом доме на автомобилях поднимемся на вершину хребта и сверху полюбуемся панорамой «жемчужины Тянь-Шаня». Затем спустимся к воде и немного прогуляемся. За доплату можно покататься на лошадях или катамаранах.
На обратном пути в Алматы увидим «младшего брата американского Гранд-Каньона» — «Долину замков». Так называют часть Чарынского каньона, где причудливые скалы напоминают сказочные строения. Тут сделаем яркие фото, прогуляемся вдоль реки Чарын и пообедаем. К вечеру вернёмся в ваш отель и попрощаемся.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту на внедорожнике Nissan Patrol/Toyota 4Runner/Mercedes Sprinter 4×4
- Сопровождение русскоговорящим гидом-водителем
- Проживание в гостевом доме
- Питание и питьевая вода
- Входные билеты в национальные парки
- Экосборы
- Страховка пассажиров
- Хайкинг
- Кемпинговый инвентарь для ланча на природе
Что не входит в цену
- Билеты в Алматы и обратно
- Трансфер от аэропорта и обратно
- Алкогольные напитки
- Размещение в гостинице 4* - $250 за 2-местный номер
- Конная прогулка - $35 с человека
- Катание на катамаранах
- Стоимость тура указана для группы из 2 участников. В ином случае стоимость тура составляет:
- 3 человека (джип) - $1000
- 4 человека (джип) - $1055
- 5 человек (Mercedes Sprinter 4×4) - $1510
- 6 человек (Mercedes Sprinter 4×4) - $1570
- 7 человек (Mercedes Sprinter 4×4) - $1625
- 8 человек (Mercedes Sprinter 4×4) - $1680
- 9 и более человек - стоимость рассчитывается индивидуально
Отзывы и рейтинг
Хочется оставить отзыв Дмитрию и Кристине за невероятное путешествие, в котором мы побывали).
Я нашла Дмитрия на сайте, прочитала все отзывы, и мне очень понравилась программа.
Дмитрий быстро вышел на связь,
двухдневный тур «Навстречу горному Тянь-Шаню» Потрясающие виды всю поездку) чувствуешь себя
участником съемок National Geographic Организация на высшем уровне Отдельное спасибо
Кристине за фото! От всей души рекомендую Обязательно вернёмся за новыми впечатлениями!