Заберём вас из отеля в Алматы и отправимся к национальному парку у Кольсайских озёр. Эти три водоёма называют «голубым ожерельем Северного Тянь-Шаня» с уникальным цветом воды от ярко-синего до изумрудно-зелёного. А горные пейзажи вокруг них могут посоперничать по красоте со знаменитыми Альпами.

По пути к парку будем двигаться по Сюгатинской долине, ранее бывшей морским дном. Полюбуемся горами Богуты и Торайгыр, преодолеем два перевала. Сделаем остановку на смотровой площадке Чёрные скалы с головокружительной панорамой Чарынского каньона.

Оказавшись в парке, сделаем паузу и пообедаем в берёзовой роще. Затем поедем дальше — к озеру Каинды. Оно образовалось в ущелье в результате землетрясения относительно недавно — в начале 20 века. Часть хвойного леса оказалась затопленной, поэтому сейчас некоторые деревья растут посреди водоёма.

После прогулки у озера доберёмся до села Саты. Разместимся на ночлег в гостевом доме и поужинаем.