Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды

Отдохнуть в горах, увидеть «младшего брата Гранд-Каньона» и вековые ели, растущие в воде
Ощутите великолепие природы Казахстана: откройте для себя очарование озёр Кольсай и Каинды и Чарынского каньона.

Вы полюбуетесь горными пейзажами и панорамами речных долин, погрузитесь в умиротворяющую атмосферу и отдохнёте от городской суеты, вдыхая чистейший воздух. Почувствуете себя, словно на другой планете, среди красных скал «Долины замков». Увидите места, не уступающие по красоте Альпам.
5
2 отзыва
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Одно-, двух- или трёхместное размещение в гостевом доме. Проживание в отеле европейского стандарта — за доплату.

Питание. В стоимость тура включены 1 завтрак, 2 ланча, 1 ужин и питьевая вода.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Путь к национальному парку, обед в берёзовой роще, прогулка у озера Каинды

Заберём вас из отеля в Алматы и отправимся к национальному парку у Кольсайских озёр. Эти три водоёма называют «голубым ожерельем Северного Тянь-Шаня» с уникальным цветом воды от ярко-синего до изумрудно-зелёного. А горные пейзажи вокруг них могут посоперничать по красоте со знаменитыми Альпами.

По пути к парку будем двигаться по Сюгатинской долине, ранее бывшей морским дном. Полюбуемся горами Богуты и Торайгыр, преодолеем два перевала. Сделаем остановку на смотровой площадке Чёрные скалы с головокружительной панорамой Чарынского каньона.

Оказавшись в парке, сделаем паузу и пообедаем в берёзовой роще. Затем поедем дальше — к озеру Каинды. Оно образовалось в ущелье в результате землетрясения относительно недавно — в начале 20 века. Часть хвойного леса оказалась затопленной, поэтому сейчас некоторые деревья растут посреди водоёма.

После прогулки у озера доберёмся до села Саты. Разместимся на ночлег в гостевом доме и поужинаем.

2 день

Кольсайские озёра и Чарынский каньон

Сегодня увидим главную цель нашей поездки — Кольсайские озёра. После завтрака в гостевом доме на автомобилях поднимемся на вершину хребта и сверху полюбуемся панорамой «жемчужины Тянь-Шаня». Затем спустимся к воде и немного прогуляемся. За доплату можно покататься на лошадях или катамаранах.

На обратном пути в Алматы увидим «младшего брата американского Гранд-Каньона» — «Долину замков». Так называют часть Чарынского каньона, где причудливые скалы напоминают сказочные строения. Тут сделаем яркие фото, прогуляемся вдоль реки Чарын и пообедаем. К вечеру вернёмся в ваш отель и попрощаемся.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на внедорожнике Nissan Patrol/Toyota 4Runner/Mercedes Sprinter 4×4
  • Сопровождение русскоговорящим гидом-водителем
  • Проживание в гостевом доме
  • Питание и питьевая вода
  • Входные билеты в национальные парки
  • Экосборы
  • Страховка пассажиров
  • Хайкинг
  • Кемпинговый инвентарь для ланча на природе
Что не входит в цену
  • Билеты в Алматы и обратно
  • Трансфер от аэропорта и обратно
  • Алкогольные напитки
  • Размещение в гостинице 4* - $250 за 2-местный номер
  • Конная прогулка - $35 с человека
  • Катание на катамаранах
  • Стоимость тура указана для группы из 2 участников. В ином случае стоимость тура составляет:
  • 3 человека (джип) - $1000
  • 4 человека (джип) - $1055
  • 5 человек (Mercedes Sprinter 4×4) - $1510
  • 6 человек (Mercedes Sprinter 4×4) - $1570
  • 7 человек (Mercedes Sprinter 4×4) - $1625
  • 8 человек (Mercedes Sprinter 4×4) - $1680
  • 9 и более человек - стоимость рассчитывается индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
Завершение: Ваш отель в Алматы, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 22 туристов
Привет, путешественник! Меня зовут Дмитрий, я родился в городе Алматы, являюсь профессиональным водителем и экскурсоводом. В туризме более 20 лет, возил туристов по нашим краям ещё до того, как многие
гиды появились на свет. Одни из самых больших проектов в туризме – работа с Netflix, BBC, Kazakh Tourism. В подходе к организации тура меня и мою команду отличает высокий сервис, умение найти индивидуальный подход к каждому туристу и пристальное внимание к деталям. Даем гарантию на качество услуг!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

А
Анастасия
18 мар 2024
Добрый день)
Хочется оставить отзыв Дмитрию и Кристине за невероятное путешествие, в котором мы побывали).
Я нашла Дмитрия на сайте, прочитала все отзывы, и мне очень понравилась программа.
Дмитрий быстро вышел на связь,
и даже подстроил программа под нас, так как мы приезжали в
определённые даты.
Нам очень хотелось увидеть восточный Казахстан, и мне безумно понравилось что программа
включала в себя все основные точки. Она была на два дня, это было идеально для нас, так как мы
приезжали в Алматы только на несколько дней.
Нам предложили на выбор шикарный микроавтобус, или два джипа, несколько вариантов ночлега и
учли пожелания вегетарианца по еде.
Программа была невероятной. Мы узнали очень много новой информации и полюбовались
потрясающими видами. Организация, уровень еды, уровень лёгкости и дружелюбия, уровень тепла и
заботы просто на 1000%%%
Отдельно хочется сказать про Кристину. Она оказалась невероятным гидом, который рассказал очень
много классной информации и ещё при этом была нашим фотографом).
По возвращении в Москву мы получили потрясающие фотографии.
Дмитрий, Вам отдельный респект за все. Вы настоящий профессионал
Рекомендую от всего сердца и с удовольствием съезжу с Дмитрием и Кристиной на другие экскурсии,
когда вернусь в Казахстан.
Спасибо огромное)

Е
Евгения
7 мар 2024
Благодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбрали
двухдневный тур «Навстречу горному Тянь-Шаню» Потрясающие виды всю поездку) чувствуешь себя
участником съемок National Geographic Организация на высшем уровне Отдельное спасибо
Кристине за фото! От всей души рекомендую Обязательно вернёмся за новыми впечатлениями!
Благодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбралиБлагодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбралиБлагодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбрали

