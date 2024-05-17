Туры проходящие только летом в Алматы

Найдено 12 туров в категории «Летние» в Алматы, цены от 32 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
Отдохнуть в горах, увидеть «младшего брата Гранд-Каньона» и вековые ели, растущие в воде
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
89 300 за всё до 4 чел.
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
Расслабиться в горячих источниках, побывать в Долине замков и устроить пикник на озере Кольсай
Начало: Алматы, площадь Абая, 09:00
22 авг в 08:00
26 сен в 08:00
40 000 за человека
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
Увидеть наскальные петроглифы, 700-летнюю иву и поющий бархан и отдохнуть в термах
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
12 июня в 08:00
17 июня в 08:00
249 700 за всё до 4 чел.
Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
Исследовать природные жемчужины, погулять по дну древнего океана и пообедать с видом на горы
Начало: ваш отель в Алматы, 08:00
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
89 300 за всё до 4 чел.
По природным достопримечательностям Алматинской области
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
По природным достопримечательностям Алматинской области
Увидеть древнее озеро Иссык и уникальный водоём с затонувшим лесом и полюбоваться красными скалами
Начало: Алматы, у ТЦ «Достык Плаза», 09:30
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
55 000 за человека
Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
Полюбоваться марсианскими и лунными пейзажами, исследовать 5 каньонов и «Долину замков»
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
87 000 за всё до 4 чел.
Приключения в Кыргызстане: походы, посиделки у костра и каньоны с выездом из Алматы
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Приключения в Кыргызстане: походы, посиделки у костра и каньоны с выездом из Алматы
Искупаться в Иссык-Куле, устроить киновечер под звёздами и пойти в поход по горным склонам
Начало: Алматы, парковка гипермаркета «Комфорт», проспект ...
22 июня в 06:00
13 июля в 06:00
32 000 за человека
Тур-приключение: на внедорожниках к заброшенному городу Эныльчек
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
Тур-приключение: на внедорожниках к заброшенному городу Эныльчек
Исследовать город-призрак, искупаться в горячих источниках и прокатиться по горным дорогам
Начало: Алматы, парковка гипермаркета «Комфорт», проспект ...
26 сен в 07:00
35 300 за человека
Золотой маршрут Алматинской области
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Золотой маршрут Алматинской области
Встречать рассвет в горах, любоваться озерами и гулять по огромному каньону
Начало: Алматы, 9:00
10 июля в 08:00
10 авг в 08:00
73 750 за всё до 6 чел.
Своей компанией по нерукотворным достопримечательностям: джипинг по Казахстану и Кыргызстану
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
Своей компанией по нерукотворным достопримечательностям: джипинг по Казахстану и Кыргызстану
Послушать Поющий бархан, искупаться в горячих термах и пройти по Небесному мосту над пропастью
Начало: Аэропорт Алматы, 07:00
17 июня в 07:00
24 июня в 07:00
399 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур на внедорожнике по природным жемчужинам Казахстана и Кыргызстана
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
Индивидуальный тур на внедорожнике по природным жемчужинам Казахстана и Кыргызстана
Посетить более 15 локаций, полюбоваться инопланетными каньонами и киргизской Швейцарией
Начало: аэропорт Алматы, 07:00
17 июня в 07:00
24 июня в 07:00
299 000 за всё до 4 чел.
Симфония камня и воды: горы, каньоны и озёра в окрестностях Алматы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Симфония камня и воды: горы, каньоны и озёра в окрестностях Алматы
Пройти хайкинг-маршрутами, подняться к горной обсерватории и переночевать в палатке у Красных скал
Начало: Аэропорт Алматы, после 15:30
5 авг в 15:30
78 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вероника
    17 мая 2024
    На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
    Вы когда-нибудь путешествовали с людьми, влюбленными в то что они делают беззаветно? Нам довелось:) Обо всем по порядку… Начну с того,
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    что ребята придумали маршрут в наши даты, по нашим потребностям и интересам, с учетом особенностей путешествия с детьми. Каньоны - конечно, озера - разумеется, палатки - сделаем, не слишком сложно - подумаем, без напряга - организуем. В итоге мы получили мега поездку, которая включила в себя красоты Казахстана, расслабление на горячих источниках, и каньоны, и озера, и лошадей, и борщ в палаточном лагере (это возможно, оказывается) и многое другое. Меня поразило и подкупило внимание к деталям, и не только тем, которые являются частью их работы - аквафломастеры для раскрашивания яиц на православную Пасху в мусульманском государстве, на мой взгляд, профессионализм и внимание к своему гостю уровня бог! Спасибо, Кристине (Дима, я думаю, это все же ее рука:))! Последний штрих - любовь к своей стране и путешествиям в более широком смысле. Это легкая форма сумасшествия, но прислониться к ней и разделить радость совместной поездки - редкая удача! Спасибо за поездку!

  • К
    Константин
    2 мая 2024
    Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
    Сбалансированный тур по окрестностям Алматы, вы увидите живописные места и познакомитесь с местной кухней. В конце тура отдых на горячих источниках!
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    🔥 Мы с группой в этот день решили приготовить шашлык, получилось очень вкусно. Отдельное спасибо гиду Кириллу за рассказы, интересные истории и поездку! Ходить придётся умерено, для большего комфорта используйте трекинговые кроссовки, но и в обычных было хорошо. В первый день поездку на телебашню лучше пропустить, делать у телебашни не чего, но это уже по договорённости с группой и гидом.

  • В
    Виталий
    2 мая 2024
    Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
    Кто хочет посмотеть природные достопримечательнсти доступные из г. Алматы, можно смело рекомендовать данного организатора туура. Они это сделают на высоком профессиональном уровне. Все сделано с максимально возможным комфортом, доступном на данном маршруте.
    Кто хочет посмотеть природные достопримечательнсти доступные из г. Алматы, можно смело рекомендовать данного организатора туура. Они
  • Т
    Татьяна
    19 апреля 2024
    На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
    Очень рекомендую. Замечательно организовано, информативно и зрелищно! Безопасность на высшем уровне!
  • А
    Анастасия
    18 марта 2024
    Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
    Добрый день) Хочется оставить отзыв Дмитрию и Кристине за невероятное путешествие, в котором мы побывали). Я нашла Дмитрия на сайте, прочитала все
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    отзывы, и мне очень понравилась программа. Дмитрий быстро вышел на связь, и даже подстроил программа под нас, так как мы приезжали в определённые даты. Нам очень хотелось увидеть восточный Казахстан, и мне безумно понравилось что программа включала в себя все основные точки. Она была на два дня, это было идеально для нас, так как мы приезжали в Алматы только на несколько дней. Нам предложили на выбор шикарный микроавтобус, или два джипа, несколько вариантов ночлега и учли пожелания вегетарианца по еде. Программа была невероятной. Мы узнали очень много новой информации и полюбовались потрясающими видами. Организация, уровень еды, уровень лёгкости и дружелюбия, уровень тепла и заботы просто на 1000%%% Отдельно хочется сказать про Кристину. Она оказалась невероятным гидом, который рассказал очень много классной информации и ещё при этом была нашим фотографом). По возвращении в Москву мы получили потрясающие фотографии. Дмитрий, Вам отдельный респект за все. Вы настоящий профессионал Рекомендую от всего сердца и с удовольствием съезжу с Дмитрием и Кристиной на другие экскурсии, когда вернусь в Казахстан. Спасибо огромное)

  • Ю
    Юрий
    14 марта 2024
    Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
    Люблю активный отдых в необычных локациях. Был в Казахстане по 2-3 дня в разных местах с компаний друзей. Жаль, что познакомились
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    с Димой и Кристиной только в конце путешествия и заложили на Алматинскую область только 2 дня. Обязательно приеду еще сам или с семьей именно в Алматинскую область и именно к Диме и Кристине, они классные! Посетили наскальные рисунки в Тамгалы Тас, заехали на поющий бархан, правда он был не в духе и петь не стал, но фотки получились классные! Увидели дерево, которому уже 700 лет, сколько же оно повидало пожив и в некотором ханстве и в некотором царстве, и в некотором государстве. А так же были на скалистых горах Актау-Катутау. Самые смелые из нас даже залезли на макушку по дорожке горных козлов. Я в силу своего веса (и не похожести на козла) не рискнул туда лезть и рушить козликам навигацию. Однако, я залез в камень! Все было отлично, здорово, весело! По дороге назад нам рассказали сколько еще красотищ есть рядом и теперь я туда хочу. Ребят, на связи!

  • Е
    Евгения
    7 марта 2024
    Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
    Благодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбрали двухдневный тур «Навстречу горному Тянь-Шаню» Потрясающие виды всю поездку) чувствуешь себя участником съемок National Geographic Организация на высшем уровне Отдельное спасибо Кристине за фото! От всей души рекомендую Обязательно вернёмся за новыми впечатлениями!
    Благодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбралиБлагодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбралиБлагодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбрали
  • М
    Мария
    1 марта 2024
    Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
    Начну с благодарности вселенной, что выбирая проводиников по Казастану сразу""наткнулась"" на вас! Это была действительно большая удача! Мы с папой ездили с
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    Димой и Кристиной. Ребята индивидуально подобрали нам отличную программу. Каждый день было что-то новое, впечатляющее, интересное. Сказать что нам понравилось - ничего не сказать) мы уехали счастливые и первые дни только и говорили, что о Казахстане и наших проводниках - Диме и Кристине. Ребята действительно профессионалы, любящие свое дело и путешествия. А кроме того они интересные, умные, коммуникативные, максимально приятные и комфортные собеседники. У нас с папой было полное впечатление,что мы путешествуем с друзьями - а это высший пилотаж). В общем, вы уже поняли - они - лучшие, и вот тому доказательства: 1. отличный транспорт - практически вездеход 2. у вас всегда будет вода с собой 3. ланчи в красивейших местах с домашней вкусной едой, мишлен отдыхает (Кристина, твой лагман просто нечто!) 4. помощь и поддержка, если вам трудно подняться, забраться, спуститься - а вы очень хотите это сделать) 5. крутые фотки вас любимых (прилагаются) 6. гарантированные места ночлега - поверьте, это не так легко в сезон в тех местах. И говорит у том, что у ребят есть авторитет и налаженные связи 7. много информации - и фактов и легенд, о местах, которые вы посетите 8. часы задушевных бесед, если вы этого захотите. Чувствуется, что ребята умеют построить комфортное общение с любым типом гостей. В общем, друзья, вы поняли - если вы сейчас смотрите и выбираете, с кем поехать - отбрасывайте сомнения Пишите и надеюсь они будут свободны на ваши даты! А мы с папой уже планируем ехать с ними по другому маршруту на следующий год))

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Летние»

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  1. Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
  2. Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
  3. На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
  4. Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
  5. По природным достопримечательностям Алматинской области
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