Вечерняя Астана: огни столицы и чаепитие со сладостями

Вечером Астана выглядит совсем иначе: строгая архитектура становится мягче, площади и проспекты наполняются светом, а городские виды приобретают особую глубину.

На этой экскурсии вы увидите Байтерек, Триумфальную арку, площадь Независимости, мечеть
Хазрет Султан и Атырауский мост — одни из самых выразительных точек ночной столицы.

Маршрут дополнен остановкой в традиционном ресторане с чаепитием и казахскими сладостями, чтобы прогулка получилась не только красивой, но и по-настоящему уютной.

Экскурсия проходит в комфортном темпе и хорошо подойдёт тем, кто хочет познакомиться с Астаной в вечерней атмосфере. Это удачный вариант для первого знакомства с городом или спокойного красивого вечера в столице.

Описание экскурсии

Эта экскурсия подойдёт тем, кто хочет увидеть Астану в особенно красивое время суток, когда город раскрывается в свете вечерней подсветки. Маршрут соединяет главные архитектурные символы столицы, просторные площади, современные мосты и одно из важных духовных мест города. Поездка проходит в комфортном формате и позволяет почувствовать атмосферу ночной Астаны без спешки и суеты. Вы увидите Байтерек, который вечером особенно эффектно смотрится на фоне сияющего города, проедете к Триумфальной арке и окажетесь на площади Независимости, где современная архитектура воспринимается по-особенному. В программе также — мечеть Хазрет Султан, одна из самых узнаваемых городских доминант, и Атырауский мост, откуда открываются красивые виды на реку Есиль и старую часть столицы. Отдельной частью маршрута станет остановка в традиционном ресторане с чаепитием и казахскими сладостями. Это возможность немного отдохнуть, согреться и добавить к прогулке гастрономический штрих. Экскурсия сочетает обзорный формат, вечернюю атмосферу и спокойный ритм, благодаря которому город воспринимается цельно и живо. Такой маршрут хорошо подойдёт для первого знакомства с Астаной и для тех, кто хочет увидеть столицу с более мягкой, уютной стороны.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Байтерек в вечерней подсветке
  • Триумфальную арку
  • Площадь Независимости
  • Мечеть Хазрет Султан
  • Атырауский мост
  • Реку Есиль
  • Панорамы ночной Астаны
  • Старый район столицы
  • Традиционный ресторан с атмосферой восточного гостеприимства
Что включено
  • Трансфер
  • Гид
  • Чай и баурсаки со сметаной
Что не входит в цену
  • Еда в ресторане
  • Уличные перекусы
Место начала и завершения?
Астана
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

E
Креативная экскурсия! Прекрасный гид, хорошо знающий город, покажет вам Астану в самых красивых ракурсах и с самых выгодных точек. Рекомендую!
А
Нам очень понравилась экскурсия по вечерней Астане. Наш гид Назерке очень хорошо рассказала и показала красивые места в городе. Всем рекомендуем данную экскурсию у гида Назерке.
Всё супер!
Т
Мне очень понравилась экскурсия по вечернему городу. Гид Жанерке влюблена в Астану, это чувствуется, она очень интересно и легко рассказала истории о городе. За четыре часа успели многое посмотреть, остались очень довольны поездкой. Заезжали в кафе угоститься чаем со сладостями, это было приятно. Рекомендую!
И
Это был очень атмосферный и уютный вечер в Астане. Нам с подругой очень понравилась экскурсия! Город и так красивый, а в вечерних огнях и вовсе похож на сказочный. Удивительно как
в архитектуре сочетаются национальные мотивы с футуристическими современными зданиями и объектами. Отмечу, что мы поднимались на минарет мечети, прошлись мосту и услышали немало интересных фактов. Нас сопровождала гид Назерке — прекрасная и радушная девушка, которая любит свою страну и воодушевленно о ней рассказывает. Большое спасибо! ❤️

В
Все прошло замечательно. Гид невероятно милая и располагающая девушка. Вовремя забрала от отеля, показала топовые места, рассказала любопытные истории. А после еще заехали с ней в кафе на чаепитие! Очень теплый и волшебный вечер получился, очень советую!
М
Был на экскурсии с гидом Диасом. Маршрут отличный, впечатлений уйма! Авто комфортное. Город с вечерней подсветкой выгладит по-особенному, очень завораживает. Спасибо за впечатления!
С
Ездили с ребенком на вечернюю экскурсию с гидом Алишером. Благодарим его за содержательную и интересную программу! Увидели много красивых мест, сделали памятные фото и узнали массу интересного об Астане. В завершение экскурсии заехали в местный ресторан на чай. Остались только приятные воспоминания, спасибо!
А
Ночная Астана просто волшебная! Я очень довольна, что выбрала именно эту экскурсию! Наш гид Назерке прекрасно ориентируется в городе, показала нам красивые места в комфортном темпе и влюбила нас в город! Замечательный получился вечер, спасибо большое!!
в
Благодарю нашего гида Руслана за четко организованную экскурсию. Посмотрели вечернюю экскурсию, увидели основные достопримечательности и получили ответы на все назревшие у нас вопросы. Очень неожиданно было стать свидетелем реальной казахской свадьбы! Большое спасибо за теплый прием!
О
Благодарю за экскурсию! Подтверждение бронирования произошло очень быстро - только забронировала экскурсию, а через час за мной уже подъехали! Всегда бы так)) Транспорт комфортный, гид очень дружелюбная и открытая, отличный рассказчик. Ночная Астана зимой - это настоящая сказка. Было потрясающе!

