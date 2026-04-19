Вечером Астана выглядит совсем иначе: строгая архитектура становится мягче, площади и проспекты наполняются светом, а городские виды приобретают особую глубину.
На этой экскурсии вы увидите Байтерек, Триумфальную арку, площадь Независимости, мечеть
На этой экскурсии вы увидите Байтерек, Триумфальную арку, площадь Независимости, мечеть
Описание экскурсииЭта экскурсия подойдёт тем, кто хочет увидеть Астану в особенно красивое время суток, когда город раскрывается в свете вечерней подсветки. Маршрут соединяет главные архитектурные символы столицы, просторные площади, современные мосты и одно из важных духовных мест города. Поездка проходит в комфортном формате и позволяет почувствовать атмосферу ночной Астаны без спешки и суеты. Вы увидите Байтерек, который вечером особенно эффектно смотрится на фоне сияющего города, проедете к Триумфальной арке и окажетесь на площади Независимости, где современная архитектура воспринимается по-особенному. В программе также — мечеть Хазрет Султан, одна из самых узнаваемых городских доминант, и Атырауский мост, откуда открываются красивые виды на реку Есиль и старую часть столицы. Отдельной частью маршрута станет остановка в традиционном ресторане с чаепитием и казахскими сладостями. Это возможность немного отдохнуть, согреться и добавить к прогулке гастрономический штрих. Экскурсия сочетает обзорный формат, вечернюю атмосферу и спокойный ритм, благодаря которому город воспринимается цельно и живо. Такой маршрут хорошо подойдёт для первого знакомства с Астаной и для тех, кто хочет увидеть столицу с более мягкой, уютной стороны.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Байтерек в вечерней подсветке
- Триумфальную арку
- Площадь Независимости
- Мечеть Хазрет Султан
- Атырауский мост
- Реку Есиль
- Панорамы ночной Астаны
- Старый район столицы
- Традиционный ресторан с атмосферой восточного гостеприимства
Что включено
- Трансфер
- Гид
- Чай и баурсаки со сметаной
Что не входит в цену
- Еда в ресторане
- Уличные перекусы
Место начала и завершения?
Астана
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Креативная экскурсия! Прекрасный гид, хорошо знающий город, покажет вам Астану в самых красивых ракурсах и с самых выгодных точек. Рекомендую!
А
Нам очень понравилась экскурсия по вечерней Астане. Наш гид Назерке очень хорошо рассказала и показала красивые места в городе. Всем рекомендуем данную экскурсию у гида Назерке.
Всё супер!
Всё супер!
Т
Мне очень понравилась экскурсия по вечернему городу. Гид Жанерке влюблена в Астану, это чувствуется, она очень интересно и легко рассказала истории о городе. За четыре часа успели многое посмотреть, остались очень довольны поездкой. Заезжали в кафе угоститься чаем со сладостями, это было приятно. Рекомендую!
И
Это был очень атмосферный и уютный вечер в Астане. Нам с подругой очень понравилась экскурсия! Город и так красивый, а в вечерних огнях и вовсе похож на сказочный. Удивительно как
В
Все прошло замечательно. Гид невероятно милая и располагающая девушка. Вовремя забрала от отеля, показала топовые места, рассказала любопытные истории. А после еще заехали с ней в кафе на чаепитие! Очень теплый и волшебный вечер получился, очень советую!
М
Был на экскурсии с гидом Диасом. Маршрут отличный, впечатлений уйма! Авто комфортное. Город с вечерней подсветкой выгладит по-особенному, очень завораживает. Спасибо за впечатления!
С
Ездили с ребенком на вечернюю экскурсию с гидом Алишером. Благодарим его за содержательную и интересную программу! Увидели много красивых мест, сделали памятные фото и узнали массу интересного об Астане. В завершение экскурсии заехали в местный ресторан на чай. Остались только приятные воспоминания, спасибо!
А
Ночная Астана просто волшебная! Я очень довольна, что выбрала именно эту экскурсию! Наш гид Назерке прекрасно ориентируется в городе, показала нам красивые места в комфортном темпе и влюбила нас в город! Замечательный получился вечер, спасибо большое!!
в
Благодарю нашего гида Руслана за четко организованную экскурсию. Посмотрели вечернюю экскурсию, увидели основные достопримечательности и получили ответы на все назревшие у нас вопросы. Очень неожиданно было стать свидетелем реальной казахской свадьбы! Большое спасибо за теплый прием!
О
Благодарю за экскурсию! Подтверждение бронирования произошло очень быстро - только забронировала экскурсию, а через час за мной уже подъехали! Всегда бы так)) Транспорт комфортный, гид очень дружелюбная и открытая, отличный рассказчик. Ночная Астана зимой - это настоящая сказка. Было потрясающе!
Входит в следующие категории Астаны
