4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборЗдравствуй, Астана
Погрузитесь в атмосферу столицы Казахстана, где Восток встречается с Западом. Узнайте больше о её символах и истории. (160 symbols)
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 688₽ за всё до 2 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборЭкспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Завтра в 12:30
6 дек в 13:00
6 400₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни многонациональной Астаны
Познакомиться с культовой архитектурой столицы и раскрыть толерантный характер «города мира»
14 399₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна3 декабря 2024Понравилась экскурсия, посетили много мест, до которых бы никогда не дошли пешком, узнали много интересного о жизни Казахстана
- ЯЯна1 декабря 2024Очень понравилась экскурсия, много красивых локаций, интересно было ознакомиться с городом и послушать о достопримечательностях. Обязательно советую для знакомства с Астаной, за 4 часа посетили основные и знаковые места и услышали много нового.
- ЕЕкатерина28 ноября 2024Хочется выразить огромную благодарность за прекрасную экскурсию, удачно выстроенный маршрут,грамотную, эмоциональную речь Евгения. Остались в полном восторге от Астаны,чувствуется любовь и уважение к этому городу. Большое спасибо.
- ССергей22 ноября 2024Экскурсия прошла отлично! Евгений отличный рассказчик. Подача материала не утомляет. Были в Астане первый раз. Приятно удивлены архитектурой и масштабом.
- ССофья20 ноября 2024Евгений отличный гид, интересная подача материала, ответственный, четкий и неравнодушный. Буду с удовольствием рекомендовать его, остались самые приятные впечатления!
- ААндрей19 ноября 2024Спасибо большое!!! Все понравилось! Астана великолепна!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Площадь Независимости»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Астане в декабре 2024
Сейчас в Астане в категории "Площадь Независимости" можно забронировать 3 экскурсии от 6 400 до 14 399. Туристы уже оставили гидам 242 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Астане на 2024 год по теме «Площадь Независимости», 242 ⭐ отзыва, цены от 6400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль