Площадь Независимости – экскурсии в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Независимости» в Астане, цены от 6 400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Здравствуй, Астана
На машине
174 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Здравствуй, Астана
Погрузитесь в атмосферу столицы Казахстана, где Восток встречается с Западом. Узнайте больше о её символах и истории. (160 symbols)
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
На машине
67 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Экспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Завтра в 12:30
6 дек в 13:00
6 400 за всё до 3 чел.
Святыни многонациональной Астаны
На машине
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Святыни многонациональной Астаны
Познакомиться с культовой архитектурой столицы и раскрыть толерантный характер «города мира»
14 399 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    3 декабря 2024
    Здравствуй, Астана
    Понравилась экскурсия, посетили много мест, до которых бы никогда не дошли пешком, узнали много интересного о жизни Казахстана
    Понравилась экскурсия, посетили много мест, до которых бы никогда не дошли пешком, узнали много интересного о жизни КазахстанаПонравилась экскурсия, посетили много мест, до которых бы никогда не дошли пешком, узнали много интересного о жизни КазахстанаПонравилась экскурсия, посетили много мест, до которых бы никогда не дошли пешком, узнали много интересного о жизни КазахстанаПонравилась экскурсия, посетили много мест, до которых бы никогда не дошли пешком, узнали много интересного о жизни КазахстанаПонравилась экскурсия, посетили много мест, до которых бы никогда не дошли пешком, узнали много интересного о жизни КазахстанаПонравилась экскурсия, посетили много мест, до которых бы никогда не дошли пешком, узнали много интересного о жизни КазахстанаПонравилась экскурсия, посетили много мест, до которых бы никогда не дошли пешком, узнали много интересного о жизни КазахстанаПонравилась экскурсия, посетили много мест, до которых бы никогда не дошли пешком, узнали много интересного о жизни Казахстана
  • Я
    Яна
    1 декабря 2024
    Здравствуй, Астана
    Очень понравилась экскурсия, много красивых локаций, интересно было ознакомиться с городом и послушать о достопримечательностях. Обязательно советую для знакомства с Астаной, за 4 часа посетили основные и знаковые места и услышали много нового.
  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасную экскурсию, удачно выстроенный маршрут,грамотную, эмоциональную речь Евгения. Остались в полном восторге от Астаны,чувствуется любовь и уважение к этому городу. Большое спасибо.
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасную экскурсию, удачно выстроенный маршрут,грамотную, эмоциональную речь Евгения. Остались в полном
  • С
    Сергей
    22 ноября 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Экскурсия прошла отлично! Евгений отличный рассказчик. Подача материала не утомляет. Были в Астане первый раз. Приятно удивлены архитектурой и масштабом.
    читать дальше

    Город быстро развивается. За короткое время посмотрели много интересных мест и достопримечательностей. Заранее обсудили маршрут и спланировали так, чтобы по окончании было время на осмотр музея энергии будущего «Нур-Алем». Бонусом от Евгения было посещение дополнительной локации и магнитики на память:) Экскурсию рекомендую!

  • С
    Софья
    20 ноября 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Евгений отличный гид, интересная подача материала, ответственный, четкий и неравнодушный. Буду с удовольствием рекомендовать его, остались самые приятные впечатления!
  • А
    Андрей
    19 ноября 2024
    Здравствуй, Астана
    Спасибо большое!!! Все понравилось! Астана великолепна!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Площадь Независимости»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Здравствуй, Астана
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  3. Святыни многонациональной Астаны
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Башня «Байтерек»
  2. Самое главное
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Выставочный комплекс «Экспо»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Бульвар Нуржол
  7. Монумент Казак Ели
  8. Дворец мира и согласия
  9. Парк Влюбленных
  10. Площадь Независимости
Сколько стоит экскурсия по Астане в декабре 2024
Сейчас в Астане в категории "Площадь Независимости" можно забронировать 3 экскурсии от 6 400 до 14 399. Туристы уже оставили гидам 242 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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